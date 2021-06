Napoli, musica per il mondo: 5 concerti gratuiti nel centro storico a Palazzo Ricca

Cinque concerti gratuiti, appuntamenti con la grande musica napoletana attraverso i suoi migliori interpreti attuali da Fiorenza Calogero a Lorenzo Hengeller fino a Tommaso Primo. Un evento da non perdere a Palazzo Ricca sede della Fondazione Banco di Napoli

Si terrà Martedì 29 giugno 2021, alle ore 20.45, nel cortile di Palazzo Ricca in via dei Tribunali 213, sede della Fondazione Banco di Napoli, la rassegna gratuita “Napoli, musica per il mondo” che porterà nel centro storico di Napoli la bella musica “classica” napoletana.

Cinque concerti gratuiti con la grande musica napoletana e i suoi migliori interpreti attuali dalla bella voce di Fiorenza Calogero che ci farà ascoltare Napoli e le sue melodie secolari al cantante e pianista Lorenzo Hengeller con la Napoli di Carosone fino a Tommaso Primo con la sua attualissima Favola Nera.

Gli appuntamenti saranno ripetuti a Palazzo De Mayo a Chieti e sono gratuiti previo prenotazione obbligatoria.

Il programma dei concerti di Napoli, musica per il mondo a Palazzo Ricca

Martedì 29 giugno 2021, ore 20.45 – Fiorenza Calogero – Napoli e le sue melodie secolari.

Napoli e le sue melodie secolari. Giovedì 1 luglio 2021 , ore 20,45 – Lorenzo Hengeller – Carosone 100

– Carosone 100 Giovedì 22 luglio 2021, 0re 20,45 – Gianni Conte – Classici Partenopei

– Classici Partenopei Giovedì 29 luglio 2021, 0re 20,45 – Mario Gioia – Canta Viviani, Bracco e Di Giacomo

Canta Viviani, Bracco e Di Giacomo Giovedì 9 settembre – 2021 – ore 20,45 – Tommaso Primo – La Favola Nera.

Maggiori informazioni Napoli, musica per il mondo

