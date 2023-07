Cosa fare a Napoli nella settimana dal 10 al 15 luglio 2023: il Lunedì di Napoli da Vivere

© Napoli da Vivere

Tanti eventi a Napoli e nelle vicinanze, gratuiti e non, durante la settimana che va da lunedì 10 a sabato 15 luglio 2023. Anche durante questa settimana tante cose da fare a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi interessanti a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana che va da lunedì 10 a sabato 15 luglio 2023, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che tra gli eventi che vi segnaliamo per questa settimana alcuni sono gratuiti e sono presentati all’inizio.

Eventi gratuiti nella settimana da lunedì 10 a sabato 15 luglio 2023

Riparthenope: tante serate di festa a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli a Napoli

Ogni martedì fino al 25 luglio 2023 nel cuore della Napoli Antica a Largo San Giovanni Maggiore Pignatelli si terrà a Riparthenope martedì 11 luglio con Laura Klain in Shorter In Blue. Riparthenope.

Palcoscenico Amore Mio: rassegna teatrale gratuita e itinerante tra Napoli e Pompei

Si terrà fino al 21 luglio 2023 la rassegna teatrale itinerante e gratuita “PalcoscenicoAmoreMio”, a cura dell’Accademia Vesuviana del Teatro e Cinema che presenterà interessanti spettacoli tra il Teatro Instabile di Napoli e il Teatro Di Costanzo Mattiello di Pompei. Prossimi 14 e 15 Teatro Di Costanzo Mattiello. Palcoscenico Amore Mio

A Napoli il Pessoa Luna Park gratis nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli

Ritorna a Napoli fino al 6 agosto 2023 il Pessoa Luna Park che proporrà tanti eventi, progetti e concerti gratuiti nell’ex Ospedale Militare ai Quartieri Spagnoli dal giovedì alla domenica. Il Pessoa Luna Park dove proporrà tanti eventi gratuiti tra laboratori, workshop, giochi, un’area per i bambini e anche tanti concerti live. Pessoa Luna Park

A piazza Municipio la Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto: arte pubblica a Napoli

Inizia una grande stagione per l’arte contemporanea a Napoli. Una grande opera di Michelangelo Pistoletto, la Venere degli Stracci, è stata installata in Piazza Municipio. arte pubblica a Cosa fare a Napoli nella settimana

Come prenotare l’ingresso alle Spiagge Libere a Posillipo

Anche quest’anno è disponibile un sistema di prenotazione online per prenotare l’ingresso in alcuni tratti di spiaggia libera di Posillipo a Napoli. Disponibili quest’anno 450 posti sulla spiaggia delle (con accessi dal Bagno Sirena) e 50 posti sulla spiaggia di ‘ (con 25 accessi dal Bagno Elena e 25 dal Bagno Ideal) l’ingresso alle Spiagge Libere a Posillipo

3 installazioni artistiche da non perdere per l’Estate 2023 a Napoli

Arte pubblica a Napoli: scopri le straordinarie opere di Carole A. Feuerman, Milot e Philip Colbert che ci accompagneranno per l’estate 2023. Quest’estate, tre eccezionali iniziative artistiche temporanee si distinguono per la loro originalità e impatto visivo. Tre eventi di Arte Pubblica da vedere assolutamente a Napoli. Dai maestosi nuotatori di Carole A. Feuerman alle imponenti chiavi di Milot, fino alle divertenti e audaci sculture di aragoste di Philip Colbert, 3 installazioni artistiche a Napoli

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Fino al 28 luglio aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, Museo Anatomico

Eventi a pagamento in settimana da lunedì 10 a sabato 15 luglio 2023

Gli spettacoli teatrali e musicali da non perdere a Napoli

A Castel Sant’Elmo a Napoli ritorna “Dignità Autonome di Prostituzione”

Grande successo e proroga fino al 16 luglio 2023 a Castel Sant’Elmo la speciale versione di Dignità Autonome di Prostituzione lo spettacolo ideato da Luciano Melchionna che, dopo il grande successo dello scorso anno, riporterà la sua Casa Chiusa dell’Arte nella splendida location di Castel Sant’Elmo. Dignità Autonome di Prostituzione

Fresko Film Cinema sotto le Stelle a Portici

Dal 7 luglio al 3 settembre 2023 ritorna Fresko Film 2023 la bella rassegna cinematografica che propone grandi film all’aperto ogni sera a Portici. Ben 22 film in 59 giorni di proiezioni. Fresko Film

Luglio musicale 2023: i concerti Nuova Orchestra Scarlatti

Fino al 4 agosto i concerti del Luglio musicale della Nuova Orchestra Scarlatti in location universitarie belle e prestigiose quali il Cortile delle Statue e la Chiesa di San Marcellino, con anche un bell’evento gratuito presso l’Auditorium della RAI di Napoli il costo parte da 5 euro. Prossimi 10,11,15 e 16. Luglio musicale

“Brividi d’Estate”: tornano gli spettacoli teatrali serali nel Real Orto Botanico di Napoli

Fino a domenica 6 agosto 2023 nel Real Orto Botanico di Napoli, si terrà la 22 edizione di Brividi d’Estate, la rassegna di spettacoli serali. Prossimi 13 e 14 – 15 e 16 luglio. ” “Brividi d’Estate”:

Estate a Corte: grandi film all’aperto a Napoli ai Quartieri Spagnoli

Dal 6 luglio al 3 settembre 2023, tutte le sere nel seicentesco palazzo di Foqus ai Quartieri Spagnoli, i migliori film della stagione e incontri con i registi e attori. Ingresso 3,50 euro. Estate a Corte

Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli: concerti al tramonto all’aperto a Napoli

Dal 7 al 28 luglio 2023 si terranno i concerti estivi della Associazione Alessandro Scarlatti di Napoli nell’incantevole scenario di Villa Pignatelli. Prossimo 11 e 14 luglio “Musica sotto le stelle a Villa Pignatelli”.

“Binario Rosa”: un festival nell’Anfiteatro del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Dal 16 luglio al 24 settembre 2023, si terrà il festival «Binario Rosa» nella magica cornice dell’Anfiteatro di Pietrarsa. Una rassegna con appuntamenti dedicati alle donne, all’arte, alla musica e al teatro. Prossimo 16 luglio 2023. Binario Rosa

Eventi e concerti a Napoli per l’estate nella Ex base Nato a Bagnoli

Da giugno a settembre 2023 tantissimi appuntamenti da vivere all’area aperta a Napoli per l’estate nella Ex base Nato al Parco San Laise a Bagnoli. Ogni giorno attività ed eventi per tutte le Mercoledì, 12 luglio – I migliori Anni – Concerto D’autore; Giovedì 13 luglio Selecta Ex-Base – Summer Edition – aperitivo al Tramonto – Venerdì, 14 luglio – La Famiglia Madrigal, una sorprendente commedia musicale ispirata al nuovo classico Disney, Encanto; Eventi e concerti nella Ex base Nato

Il Teatro alla Deriva: gli spettacoli teatrali notturni sulla zattera alle Stufe di Nerone

Ritornano a Bacoli, alle Terme Stufe di Nerone dal 2 al 23 Luglio 2023, gli straordinari spettacoli serali del Teatro alla Deriva, rassegna di Colutta e Meola prossimo 16 Luglio – Il Demiurgo – “LA BISBETICA DOMATA” 10 € Il Teatro alla Deriva

Open Air: il Teatro dei Piccoli nella pineta dalla Mostra d’Oltremare di Napoli

Anche quest’anno, nei mesi di giugno e luglio 2023 si terranno gli spettacoli, per tutta la famiglia all’aria aperta, della rassegna “Open Air” al Teatro dei Piccoli nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Sabato 15 e Domenica 16 Open Air: il Teatro dei Piccoli

Altre cose da fare a Napoli in settimana

Aperture serali a soli 3 euro al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Il MANN prevede tre aperture serali da non perdere per il mese di luglio 2023 con biglietto di soli 3 euro per i giorni di giovedì 13-20 luglio 2023. Si possono vedere le collezioni permanenti e le grandi mostre in corso e ci sarà ad ogni apertura anche un programma di interessanti eventi compresi nell’ingresso. Aperture serali a soli 3 euro al MANN

“Un sabato da Re”: ingressi serali a 3 euro a Palazzo Reale di Napoli

Per tutto il mese di luglio 2023 il Palazzo Reale di Napoli ripropone l’iniziativa “Un sabato da Re” con l’apertura straordinaria serale di sabato dalle ore 20.00 alle 24.00 a soli 3 euro. Si terrà sabato 15, 22 e 29 luglio 2023 “Un sabato da Re”:

Il Bus del Mare: riparte per l’estate il servizio bus Vomero – Capo Miseno

Dal 10 giugno 2023 il servizio quotidiano di autobus della linea estiva che dal Vomero arriva a Capo Miseno e che rimarrà in funzione per tutto il periodo estivo. Il costo del biglietto per la corsa singola è di 3,00 euro se acquistato a terra o di 4,00 euro se acquistato a bordo e ci saranno 6 corse di mattina dal Vomero e poi altre 6 da Capo Miseno. Il Bus del Mare

Dove fare il bagno in Campania: quali sono le 19 spiagge Bandiera Blu per l’Estate 2023

Anche quest’anno alla Campania viene riconosciuta la bellezza e la qualità delle sue acque. Terza in Italia dopo la Liguria e la Puglia con ben 19 località in Campania, della provincia di Salerno e di Napoli, Le spiagge Bandiera Blu

Rione Sanità: riapre dopo 40 anni la Chiesa di Sant’Aspreno con lo Jago Museum

Ha riaperto apre a Napoli, dopo 40 anni, la Chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi, nel Rione Sanità e diventerà un nuovo grande spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea. La chiesa ospiterà infatti lo Jago Museum con al suo interno alcune delle opere più sensazionali dello scultore Jago. Apre Jago Museum

Le mostre da vedere e i luoghi da non perdere a Napoli

4 preziosi dipinti di Luca Giordano restaurati in mostra al Museo del Tesoro di San Gennaro

4 opere di Luca Giordano, completamente restaurate, si potranno ammirare da vicino fino al 23 luglio 2023 nello straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro in Via Duomo, 149 a Napoli 4 preziosi dipinti di Luca Giordano

La grande mostra “Alessandro Magno e l’Oriente” al MANN

Fino al 28 agosto 2023 un’altra grande mostra al MANN di Napoli dal titolo “Alessandro Magno e l’Oriente” Il racconto del grande Alessandro Magno, il Re dei Re e delle sue conquiste, attraverso 170 opere. “Alessandro Magno e l’Oriente”

La mostra “Space Art Selfie Museum” a San Domenico Maggiore.

Prorogata al 30 luglio 2023 a Napoli, presso il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore ci sarà la particolarissima mostra “Space Art: Dall’autoritratto…al Selfie” che ci farà vivere tutte le emozioni legate all’evoluzione della fotografia nell’era moderna. “Space Art Selfie Museum”

Al Museo Madre di Napoli due mostre da non perdere

Due grandi mostre al Madre il Museo d’arte contemporanea Donnaregina di Napoli. La prima su Ugo Marano, “Le stanze dell’utopia” con oltre quaranta opere dell’artista campano, poi la prima mostra retrospettiva in Italia dedicata a Jimmie Durham “Humanity is not a completed project” con ben 150 opere alcune delle quali mai esposte Al Madre di Napoli due mostre da non perdere

Picasso e l’antico: una grande mostra al MANN, il Museo Archeologico di Napoli

Fino al 27 agosto al MANN di Napoli si terrà la mostra “Picasso e l’antico” per il cinquantenario della morte di Picasso. Una mostra importante per Napoli perché illustra l’influenza che il MANN e Pompei visitati entrambi da Picasso nel 1917 ebbero sulla sua opera. Picasso e l’antico al MANN

Reggia di Portici: la “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano”

Alla Reggia di Portici fino al 31 dicembre 2023, la mostra “Materia. Il legno che non bruciò ad Ercolano” una testimonianza straordinaria di vita quotidiana al tempo dei Romani. Esposti mobili armadi, casse, tabernacoli, letti e tavolini in legno sopravvissuti all’eruzione Materia. Il legno che non bruciò

Il percorso sotterraneo del Lapis Museum: un decumano sommerso nel Centro Storico

Aperto tutti i giorni lo straordinario percorso sotterraneo nel centro storico di Napoli a 40 metri di profondità. Un vero e proprio “decumano sotterraneo” che nasconde tante meraviglie e che sorprenderà i visitatori il Decumano Sommerso

Si può visitare l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn

E’ aperto tutti i giorni ma è chiuso il lunedì l’Aquarium della Stazione Zoologica Anton Dohrn, l’acquario più antico d’Italia e fu aperto al pubblico nel gennaio del 1874: ad oggi è l’unico esempio italiano di acquario ottocentesco ed anche uno tra i più antichi al mondo, Il grande complesso nella Villa Comunale di Napoli ì L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia

© Napoli da Vivere 2023 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata