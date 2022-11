Eventi per bambini e famiglie a Napoli e nelle vicinanze nel weekend dal 4 al 6 novembre 2022

Tanti eventi e cose da fare a Napoli per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago con molte all’area aperta. Ecco gli eventi da non perdere nel weekend dal 4 al 6 novembre 2022

Tanti eventi per bambini e famiglie a Napoli e nelle vicinanze, rispettando le normative in vigore, per passare, in sicurezza, dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze vi segnaliamo di seguito quelli per bambini e famiglie consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni necessarie per partecipare.

EVENTI PER BAMBINI E FAMIGLIE A NAPOLI

Bambini curiosi tra gli splendidi Musei di Napoli

Dopo il successo dell’anno scorso, torna Giochi a regola d’arte tanti eventi per bambini tra i musei e luoghi d’arte a Napoli. Gli appuntamenti del weekend sono: Museo Duca di Martina e Villa Floridiana – ‘Caccia al tesoro nel parco’ – 5 e 6 Novembre – 10.30 – Un’avvincente caccia al tesoro nel parco porterà i bambini alla scoperta del tesoro e di uno dei Musei meno conosciuti della città. I bimbi conosceranno la storia d’amore tra il Re Nasone e la sua bella Lucia e una delle collezioni di porcellane più importanti al mondo, attraverso giochini ed indovinelli. Maggiori informazioni Giochi a Regola d’arte a Napoli

“Fuori di Zucca” alla Mostra d’Oltremare: il fantastico mondo delle zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare fino al 6 novembre 2022 “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con una mostra, delle degustazione di specialità a base di zucca, un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare e poi un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca”

Nelle Catacombe di San Gennaro “Portami a Giocare”: laboratorio di ceramica e visita guidata

Un bel momento di condivisione per i bambini e le loro famiglie con Portami a Giocare, una nuova esperienza da non perdere nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli. Previsti laboratori di ceramica e visita guidata alle Catacombe di Napoli. Prossimo Domenica 6 novembre “Portami a Giocare”:

Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi 5 novembre Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia

Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe d’Autunno con 16 rappresentazioni itineranti. Prossime 5 e 6 novembre – SENZA GATTO NÉ STIVALI. Fiabe d’Autunno

Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Riprende il Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro famiglie. Gli spettacoli si terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre o nel teatro. il Teatro dei Piccoli

Gratis fino a 12 anni le visite serali con Taralli alle Catacombe di San Gennaro a Napoli

le Aperivisite, con Aperitivo sono particolari visite serali nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli con aperture il sabato e domenica sera. Una suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città, Fino a 12 anni sono gratuite. prossimi 5 e 6 novembre Visite serali Catacombe di San Gennaro

Tanti eventi nella grande Oasi degli Astroni ad Agnano a Napoli

Oltre alle visite libere anche tanti eventi per grandi e piccoli nella grande Oasi naturale in piena città domenica 3️0 ottobre Pulcinella e le streghe ti aspettano al Teatro nel bosco con lo spettacolo teatrale Pulcinella e il Bosco Magico. lunedì 31 ottobre ci sarà il benvenuto ad #Halloween realizzando le Dinolanterne giurassiche Prenotazione obbligatoria e informazioni

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. A Edenlandia l’ingresso è sempre gratuito e le giostre costano 2o 3 euro solo per poche 5 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

La mostra Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”a Castel dell’Ovo a soli 10 €

“Tutankhamon – un viaggio verso l’eternità”: una mostra a Castel dell’Ovo: Per tutto il mese di Ottobre 2022 ingresso a 10 euro . Tutankhamon

Gratis per i bambini Palazzo Piacentini a via Toledo, sede del Banco di Napoli e nuovo Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi opere con l’ultimo capolavoro di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata,Si paga solo 3 euro Riapre il Maniero

Ha aperto al Vomero il Lego Store, il primo negozio a Napoli

Aprirà prossimamente a Napoli, nella centralissima via Scarlatti, nella grande isola pedonale del Vomero, il primo negozio Lego Store in città per la felicità di tutti i seguaci dei mattoncini colorati. La Lego a Napoli

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare. Il Museo del Mare fa parte del bellissimo Acquario che si trova nella a Napoli nella Villa Comunale L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia ed è da visitare assolutamente.

Da vedere il Murales più alto del mondo che si trova a Napoli,

Al Centro Direzionale a Napoli c’è il Murales più alto del mondo ed è di Jorit realizzato per le Universiadi del 2019 Il Murales più alto del mondo

Crypta Neapolitana, uno dei luoghi più belli di Napoli:

La Crypta Neapolitana è l’antica strada che da Mergellina portava a Fuorigrotta con una enorme grotta scavata nel tufo ai tempi dei Romani ed è uno dei luoghi più suggestivi di Napoli: un progetto per riaprire Crypta Neapolitana,

Anche nel sottosuolo di Napoli c’è un grande Murales da scoprire

C’è un grande Murales da vedere nel sottosuolo di Napoli, nella Galleria Borbonica una nuova meraviglia realizzato da Aldam di 6 metri per 5 Un grande Murales nella Galleria Borbonica

Visitare Castel Sant’Elmo per ammirare il panorama più bello di Napoli

Da Castel Sant’Elmo c’è il panorama a 360° più bello di Napoli. Il più grande dei sette castelli e domina la città e l’intero golfo. Il panorama più bello Castel Sant’Elmo

Sotto i decumani c’è un altro percorso sotterraneo di 1 chilometro: il decumano sommerso

La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

Nella villa comunale il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM

A Napoli nella Villa Comunale c’è il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM),Museo Darwin Dohrn

EVENTI PER BAMBINI NELLE VICINANZE DI NAPOLI

“Il giardino delle zucche” più grande d’Europa contro il bullismo

Fino al 1 novembre 2022 a Pignataro Maggiore, in provincia di Caserta, ci sarà “Il giardino delle zucche” con Spookley la zucca quadrata del famoso libro di Emily Turino e del cartone animato di Netflix. “il giardino delle zucche

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

Un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Riprese le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima 5 novembre Teatro Antico di Ercolano

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 20, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

Gli 11 straordinari sentieri per conoscere ed esplorare il Parco Nazionale del Vesuvio

Il Vesuvio è un luogo straordinario, un vero paradiso della biodiversità che può essere comodamente esplorato a piedi grazie a 11 straordinari sentieri immersi nella macchia mediterranea, lunghi in totale quasi 60 chilometri, tra panorami stupendi e luoghi unici al mondo Gli 11 straordinari sentieri del Vesuvio

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.