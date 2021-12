Mercatini e Parchi Natalizi da non perdere per Natale 2021 a Napoli e in Campania

© Humphrey Muleba

Una piccola guida ai mercatini di Natale e alle varie manifestazioni a tema natalizio a Napoli e in Campania che aggiorneremo con le varie iniziative che pubblicheremo di volta in volta. Si torna a vivere, con la massima prudenza, una magica atmosfera natalizia in città e in tutta la Campania

Periodo ancora particolare ma la cultura e la tradizione non si fermano a Napoli e in Campania in particolare per il Natale. Ritornano le manifestazioni e i mercatini natalizi da vivere con gioia ma anche con prudenza. Di seguito i mercatini e gli eventi a Napoli e nelle vicinanze e poi in tutta la Campania. Una piccola guida cha aggiorneremo di volta in volta per vivere con voi la gioia e la felicità del Natale.

Mercatini natalizi e gli eventi di Natale a Napoli e nelle vicinanze

Ecco i mercatini e gli eventi a Napoli e nelle immediate vicinanze: oltre alle tradizionali fiere natalizie vi segnaliamo anche eventi tipici del periodo che faranno felici i bambini come la bella pista di pattinaggio su ghiaccio che è stata aperta a Edenlandia.

L’atmosfera natalizia di San Gregorio Armeno

Il Natale a Napoli si vede a San Gregorio Armeno. La città si immerge a pieno nell’atmosfera natalizia, con le sue luci i suoi colori e sapori, i presepi artigianali, gli addobbi fatti a mano… tutto in pieno stile partenopeo!. E a San Gregorio Armeno si respira una atmosfera unica al mondo. L’atmosfera natalizia di San Gregorio Armeno

Un grande Villaggio di Natale nella Mostra d’Oltremare di Napoli

Dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022 anche a Napoli ci sarà uno straordinario Villaggio di Natale nella grande area del Parco Robinson all’interno della Mostra D’Oltremare di Napoli. Il Magico Parco di Santa Claus

Natale nel Parco nella ex base Nato di Bagnoli con mercatini, concerti e eventi gratuiti

Dall’8 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 nei grandi spazi all’aperto e al chiuso del Parco San Laise, la ex base Nato di Bagnoli a Napoli si terrà la manifestazione Natale al Parco con tanti eventi gratuiti e tante iniziative Natale al Parco

Magico Natale all’Edenlandia di Napoli: eventi per tutto dicembre

Un ricco programma natalizio per tutto dicembre ad Edenlandia dove si entra sempre gratis. Giornate speciali con l’arrivo di Babbo Natale in una magica carrozza, e poi le luci natalizie, i pattinatori sul ghiaccio, i grandi illusionisti e tanto altro. Magico Natale

Al via la Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

E’ iniziata a Napoli la 150 esima Fiera di Natale di San Gregorio Armeno, La più famosa e conosciuta fiera napoletana, la tradizionale e storica Fiera di San Gregorio Armeno conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Mostra di arte presepiale al Centro commerciale La Birreria

A Napoli, nella Galleria del Centro commerciale La Birreria, si terrà fino al 6 gennaio 2022 una mostra di Arte presepiale dal titolo “La magia dei presepi”, che sarà visitabile liberamente negli orari di apertura del centro. La magia dei presepi

Il Regno di Ghiaccio: la grande pista di pattinaggio apre ad Edenlandia

Sarà inaugurata il 5 dicembre 2021 l’ultima grande e attesa attrazione di Edenlandia, il grande Parco dei Divertimenti di Napoli: si chiama il Regno di ghiaccio che ci farà vivere un’esperienza da sogno tra ghiacciai scintillanti, montagne innevate e radure incantate provando la magia del pattinaggio sul ghiaccio. Il Regno di Ghiaccio

Mercatini di Natale a Napoli nel Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa

Dal 27 novembre 2021 al 30 dicembre 2021 nel Museo di Pietrarsa si terranno i Mercatini di Natale con tante casette di legno riccamente addobbate ma anche con un ricchissimo programma di eventi e animazione per piccoli e grandi tutti i giorni ed anche una grande area food. E nel prezzo anche la visita al Museo Ferroviario di Pietrarsa Mercatini di Natale a Pietrarsa

Ri-Nascita: a Napoli tanti eventi natalizi gratuiti in tutti i quartieri

Dall’8 dicembre al 24 dicembre 2021 eventi gratuiti in tutte e 10 le Municipalità cittadine con un programma chiamato ‘RI-nascita’ per un totale di 14 eventi per ogni municipalità, nei seguenti giorni di dicembre 2021: 8, 11-12, 17-18-19 e 24. Ri-Nascita: a Napoli

Le belle luminarie per il Natale 2021 a Napoli

Finalmente di nuovo si vedono a Napoli delle belle luminarie natalizie che trasformano il clima della città e ci fanno sentire più vicini a questa bella festa del Natale che sta per arrivare. La Camera di Commercio di Napoli ha illuminato ben 140 chilometri di strada e 40 le piazze di Napoli. Le foto più belle luminarie per il Natale a Napoli

Natale in Reggia: mercatini, spettacoli ed eventi nella Reggia di Portici

A Portici ‘Natale in Reggia’ con mercatini di Natale e poi tanti eventi e spettacoli tra cui anche il “Concerto di Capodanno” tra palazzo Reale e il Galoppatoio con tanti appuntamenti e spettacoli fino al 6 gennaio 2022. Prossimi 3-4-5 Mercatino di Natale nel Galoppatoio Reale Ingresso libero. Natale in Reggia

Natale 2021 a Sorrento con Luminarie, Spettacoli e Mercatini: “M’illumino d’inverno

Anche quest’anno a Sorrento e in Penisola Sorrentina si terranno tanti eventi speciali per il Natale 2021, in particolare con l’iniziativa M’illumino d’inverno, organizzata dal Comune di Sorrento che quest’anno arriva alla sua XIII edizione. Natale 2021 a Sorrento

Mercatini natalizi e gli eventi di Natale nel resto della Campania

I mercatini e gli eventi nel resto della Campania con grandi villaggi natalizi in posti straordinari e che alcune volte sono stati anche premiati

Borgo Natale 2021: i mercatini natalizi nel borgo medioevale di Casertavecchia

Nei giorni del 4,5,8, 11 e 12 dicembre 2021 “Borgo Natale” con i Mercatini di Natale nel borgo medievale di Casertavecchia tra i vari portoni delle case del borgo. Borgo Natale mercatini natalizi a Casertavecchia

La Valle del Natale 2021: villaggio natalizio, mercatini, laboratori e spettacoli a Torre del Greco

Dal 4 al 26 dicembre 2021 nel grande complesso turistico della Valle dell’Orso a Torre del Greco ritorna la Valle del Natale con anche grandi novità. Ed anche per questa 5a edizione è stato premiato ai Parksmania Awards come “miglior progetto famiglia realizzato nei parchi europei”. La Valle del Natale 2021

La casa di Babbo Natale più grande d’Italia nel Castello di Agropoli

Anche quest’anno nel Castello di Agropoli, dal 1 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022, ci sarà La Vera Casa di Babbo Natale con mercatini e una grande casa di Babbo Natale. La casa di Babbo Natale di Agropoli è la casa più grande d’Italia. La casa di Babbo Natale a Agropoli

Mercatini natalizi al Castello dell’Ettore nel borgo di Apice Vecchia

Vicino a Benevento, nel borgo “fantasma” di Apice Vecchia si terranno gli straordinari mercatini natalizi nel Castello dell’Ettore fino al 19 dicembre 2021 Mercatini natalizi ad Apice Vecchia

Mercatini di Natale a Castellammare di Stabia con il Natale in Ferrovia

A Castellammare si terranno dei Mercatini Natalizi veramente artigianali con l’evento Natale in Ferrovia. Prossime date 4 e 5 dicembre 2021 Natale in Ferrovia

A Sant’Antonio Abate arriva il villaggio del Natale nel parco naturale

Fino al 26 dicembre 2021, nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, vicino Napoli arriva il Villaggio di Natale con Mercatini natalizi, pista sul ghiaccio, giostra carosello, villaggio degli elfi e dei pinguini, laboratorio delle letterine, l’incontro con Babbo Natale, ed anche una ruota panoramica di ben 16 metri d’altezza e tanto altro. Villaggio di Natale a Sant’Antonio Abate

Endless blue: a Capri luminarie natalizie seguono l’arte ​contemporanea

Si chiama Endless Blue (Blu Infinito) ed è una installazione d’arte contemporanea, un site specific creato per il campanile di Capri dall’artista toscano Michelangelo Bastiani. Endless Blue

Natale a Carditello tra voli in mongolfiera, spettacoli e visite guidate nel sito Borbonico

Natale magico nel sito Borbonico di Carditello con la versione natalizia di Carditello Experience che si terrà dal 4 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 con tanti eventi da non perdere per adulti e bambini. Natale a Carditello

