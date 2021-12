Villaggio del Natale nel parco naturale a Sant’Antonio Abate

Ph Facebook Vivi 80057

Mercatini natalizi, pista sul ghiaccio, giostra carosello, villaggio degli elfi e dei pinguini, laboratorio delle letterine e l’atteso incontro con Babbo Natale, sono soltanto alcune delle attività che troveremo nel grande Villaggio di Natale nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, vicino Napoli.

Fino al 26 dicembre 2021, nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate, vicino Napoli arriva il Villaggio di Natale. Il grande nel parco del comune ospiterà questo bel villaggio tanti mercatini natalizi ma anche con tante attrazioni tra le quali: Pista di pattinaggio sul ghiaccio, Percorso nel tunnel luminoso, Giostrine, Pagoda del Castagnaro, Santa Bakery – laboratorio di cucina, Villaggio degli Elfi, Polo Nord, Dimora di Alabaster, Carosello, Viale di Marzapane, Photo Booth Sfera Luminosa

Bacio sotto al vischio, Photo Booth Slitta, Renna Rudolph Cantante, Santa Letters – laboratorio di scrittura, Babbo Natale Experience, Saluti in tutte le lingue del mondo e Giostra panoramica. Naturalmente ci sarà anche una grande area di ristoro con tante buone specialità da gustare. Un grande parco natalizio per questa seconda edizione del villaggio del Natale e con una ruota panoramica che raggiungerà ben 16 metri d’altezza.

17 giorni di divertimento a S. Antonio Abate con Xmas 80057

L’evento è organizzato dall’Associazione Vivi80057 e sarà si terrà dal 3 al 26 dicembre 2021 e questa seconda edizione di “Xmas 80057” sarà il primo evento natalizio in presenza nel Parco Naturale di Sant’Antonio Abate.

Ben 17 giorni di festa tra la pista sul ghiaccio, il villaggio degli elfi e dei pinguini, il laboratorio delle letterine e gli incontri con Babbo Natale per un Natale veramente speciale. Un evento che nella precedente edizione ha avuto oltre 50.000 presenze e che quest’anno avrà un successo di sicuro maggiore. E poi durante il mese non mancheranno altre sorprese annunciate per il Natale 2021 a Sant’Antonio Abate.

Maggiori informazioni – Villaggio di Natale a Sant’Antonio Abate

