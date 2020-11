Passeggiate nei Parchi, delivery e spettacoli online: cosa fare a Napoli nel weekend dal 13 al 15 novembre 2020

I teatri e i cinema chiusi come musei e parchi archeologici, e poi i bar, ristoranti e le pizzerie aperti fino alle 18 ma il weekend a Napoli è sempre interessante anche per le tante proposte online. Spettacoli dal vivo del San Carlo o festival del Cinema, e poi mostre e tanto altro. A Napoli la cultura non si ferma e continua on line. E se proprio vi va una bella pizza o un buon panino ordinatelo la sera a casa da tanti buoni locali che in città fanno il delivery

Situazione particolare in tutta Italia ed anche in città ma la cultura non si ferma a Napoli e, in attesa di tempi migliori, ci vengono proposte tante attività online da non perdere. Il Teatro San Carlo trasmette gratuitamente degli spettacoli in diretta dal vivo nel weekend e poi festival del cinema e incontri online non mancano. E se proprio ci va una buona pizza o un bel panino i locali fino alle 18 sono aperti e poi la sera ordiniamolo presso i tanti locali che a Napoli fanno il delivery così diamo una mano a superare questo periodo difficile per tutti.

Gli eventi online da non perdere a Napoli

Spettacoli gratuiti del Teatro San Carlo dal vivo in diretta streaming

Chiusura al pubblico fino a dicembre anche per il Teatro di San Carlo di Napoli che però, nel pieno rispetto delle nuove normative in vigore, trasmetterà gratuitamente in streaming, durante il mese di novembre ben 5 spettacoli in diretta online eseguiti dal vivo con gli artisti in presenza. In particolare: Giovedì 12 novembre alle ore 22.00 – Juraj Valčuha dirige l’Orchestra del Teatro di San Carlo nella versione per orchestra del Notturno n.1, 70 di Giuseppe Martucci e la Sinfonia n.6 in si minore op.74 “Patetica” di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Domenica 15 novembre alle ore 21.00 – Balletto del Teatro di San Carlo con Le Quattro Stagioni, coreografia che Giuseppe Picone realizzato sulle musiche di Antonio Vivaldi. Spettacoli gratuiti del Teatro San Carlo

Napoli Teatro Festival: tanti spettacoli gratis online

Tanti spettacoli del Napoli Teatro Festival disponibili gratis online. Con la chiusura di teatri e cinema, il Napoli Teatro Festival continua ad essere vicino a tutti i cittadini offrendo gratuitamente la possibilità di vedere, e rivedere, alcuni tra i migliori titoli andati in scena quest’estate. E infatti ci sono tanti titoli disponibili sulla piattaforma on demand con un semplice click, sulla piattaforma della Mediateca dello Spettacolo di Ecosistema digitale per la cultura della Regione Campania. I titoli del Napoli Teatro Festival

Gli Incontri di Archeologia del Museo MANN continuano online

Non si ferma la cultura anche con la chiusura dei Musei fino al 3 dicembre. Il MANN di Napoli continua online le sue attività e il contatto con il pubblico anche con la rassegna “incontri di Archeologia” che continuerà a proporre gratuitamente, ma online, con interessanti appuntamenti. In questo mese di chiusura, su Facebook e Youtube, verranno proposti i due Incontri di Archeologia, già inseriti nell’annunciata programmazione 2020 ed in particolare: giovedì 12 – Un tavolo in mosaico: restauro al MANN di Antonio Scognamiglio che racconterà tecniche e saperi del restauro Gli Incontri di Archeologia al MANN

Accordi @ DISACCORDI il Festival Internazionale del Cortometraggio

Si terrà online e non al Pan di Napoli, dal 10 al 12 novembre 2020, la 17esima edizione di accordi @ DISACCORDI il Festival Internazionale del Cortometraggio che quest’anno prevede la partecipazione, in varie sezioni, di ben 127 film brevi in rappresentanza di 27 nazioni sui 3.721 cortometraggi pervenuti al concorso da ben 116 Paesi. Con un piccolo contributo di partecipazione di 3 Euro, per coprire le spese dello streaming, si potrà acquistare l’abbonamento per la visione dell’intero festival che si si terrà esclusivamente online sulla piattaforma FESTHOME. L’abbonamento permette la visione dei 127 cortometraggi per dodici giorni. Accordi @ DISACCORDI

il Festival del Cinema di CastelVolturno si tiene online

Un festival dal profilo internazionale il Festival del Cinema di Castel Volturno che si terrà quest’anno online dagli inizi di novembre fino al 5 dicembre 2020. Dopo il successo dello scorso anno, con la partecipazione di oltre 3000 pellicole provenienti da ogni parte del mondo, il Festival propone anche quest’anno un’edizione di qualità con tante proiezioni, dibattiti, workshop e dirette online e con la partecipazione di molti ospiti tra cui Francesco Di Leva, Francesco Lettieri, Francesco Prisco, Guido Lombardi, Maurizio Braucci e Gaetano Di Vaio. il Festival del Cinema di Castel Volturno

Si terrà online il festival Coltiviamo Gentilezza

Si terrà online quest’anno dal 9 al 15 novembre 2020 un festival particolare, Coltiviamo Gentilezza che coinvolge direttamente cittadini di ogni età in progetti, eventi e laboratori per diffondere una cultura della gentilezza a partire dall’infanzia. Un progetto che vuole riportare le emozioni al loro equilibrio naturale, proponendo e organizzando, con persone di tutte le età, laboratori, eventi, incontri di formazione e con spunti didattici nei Comuni, nelle scuole, in enti pubblici e privati, attraverso diverse attività e differenti metodologie. Coltiviamo Gentilezza

Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana: online da Napulitanata

Verrà inaugurata Sabato 14 novembre con una diretta sulla pagina Facebook dell’associazione Napulitanata la nuova Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana. Una mostra che, in origine, è stata realizzata per essere visitata dal vivo apprezzando così anche le belle canzoni classiche proposte dall’Associazione Napulitanata. In attesa di poterla visitare dal vivo la mostra viene proposta online Mostra fotografica e sonora della Canzone Napoletana

I parchi aperti in sicurezza: visitabili seguendo le regole

Aperto il Real Bosco di Capodimonte e il Parco del Vesuvio

Il recente decreto del 3 Novembre 2020 per l’emergenza in corso ha chiuso anche i musei ma alcuni grandi parchi restano aperti sempre nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste con distanziamento e mascherine obbligatorie. A Napoli Capodimonte e il Parco nazionale del Vesuvio aperti. Aperto il Real Bosco di Capodimonte

Aperti al pubblico la Villa Floridiana al Vomero e il parco di Villa Pignatelli a Chiaia

Era stata chiusa come tutti i musei fino al 3 dicembre 2020 per i recenti provvedimenti per l’emergenza ma, a seguito di richieste di comitati e associazioni, ha riaperto la Villa Floridiana l’unico grande parco pubblico del quartiere Vomero. Riaperti anche i giardini di Villa Pignatelli a Chiaia Aperti Villa Floridiana e il parco di Villa Pignatelli a Chiaia

Il Delivery in città: ordinate a casa un buon panino o un’ottima pizza

Oca Nera Burger Station: i panini dell’Irish Pub consegnati a domicilio

In questo periodo particolare grazie al delivery possiamo continuare a gustare le tante bontà che i migliori locali ci hanno sempre offerto. In attesa di poterli di nuovo frequentare ordiniamo a casa all’Oca Nera Burger Station che è il punto vendita take away al Vomero del famosissimo pub Oca Nera Irish Pub. Sono disponibili i classici panini e patatine dello storico Pub di Via Bernini ma anche crostoni, fritture e birre. Oca Nera Burger Station

Federico Guardascione ha aperto una nuova pizzeria nel cuore del Vomero

Al Vomero Federico Guardascione raddoppia con la sua nuova pizzeria e con tutte le sue bontà che già si trovano a Monte di Procida. Nel cuore di via Cilea con 100/150 posti le pizze speciali di Federico Guardascione. Nuova pizzeria al Vomero

Il Gambrinus chiude ma attiva lo Shop on line

Lo storico Gran Caffè Gambrinus di Napoli, uno fra i primi dieci Caffè d’Italia, aperto nel 1860 quando a Napoli regnavano ancora i Borbone, ha preso la decisione di restare chiuso fino a quando non sarà possibile la ripresa di una piena attività. Ma il Gambrinus non si ferma e propone le tante sue prelibatezze e i dolci della tradizione attraverso lo shop online. Il Gambrinus attiva lo Shop on line

Le date dei mercatini agro-alimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli

Ogni sabato e domenica, e talvolta il mercoledì, in varie piazze della città troveremo gli stand gialli di Coldiretti con tanti ottimi prodotti alimentari. Sono i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica a Napoli propongono tanti ottimi prodotti a Km 0 venduti direttamente dai produttori I mercatini agro-alimentari di Coldiretti Campagna Amica

‘Ntretella: pizzeria, locanda e take away nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Nel Cuore dei Quartieri Spagnoli a pochi passi da via Toledo e via Chiaia una pizzeria davvero speciale. Quando si entra è come andare indietro nel tempo. La pizza nata come cibo del popolo qui mantiene le sue origini, ma anche la vicina locanda ha i sapori di una volta. Il segreto? Tutti prodotti a Km 0 delle sue terre a Sant’Agata dei Goti. ‘Ntretella: nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Hamburgeria Braceria Renella: dal 1985 la tradizione e passione della carne

La carne è gioia e delizia dei palati. I MACELLAI RENELLA dal 1985 si tramandano la grande passionee e sono un punto di riferimento non solo nel loro comune. Hamburgeria Braceria Renella

Carbona’, la prima Osteria Romana in Campania

Un locale interamente dedicato alla tradizione culinaria capitolina apre vicino Napoli dove troveremo il meglio della cucina romana e italiana nel mondo come una bella carbonara A cena solo asporto e consegne a domicilio. Apre Carbona

Che Macello Tekewè! L’Hamburgeria da non perdere

Questa estate Che Macello ha festeggiato il suo compleanno: quattro anni di panini “a mestiere” e non solo! Per l’occasione è stato scartato un gran bel regalo. A Giugno 2019, a pochi metri da Che Macello, ha inaugurato Che Macello Tekewè! Che Macello Tekewè a Frattamaggiore

Vincenzo Capuano: la Pizza Contemporanea al Vomero e a Pozzuoli

La Pizza contemporanea al Vomero e Pozzuoli: Vincenzo Capuano! Classe 1989, Scampia, pizzaiolo di 3° generazione! Nelle vene di Vincenzo Capuano scorre pomodoro e passione. Ha vissuto a New York per un anno, ha aperto più di 50 pizzerie in giro per il mondo.e tanto altro e ora al Vomero. Vincenzo Capuano: la Pizza Contemporanea

La Braceria a Marano: dal 1997 panini spaziali

A Marano di Napoli c’è un pub dove il sabato sera (e non solo) fai la fila per entrare…. Oggi la presenza social è importante, ma La Braceria zitta, zitta, e senza clamori dal 1997 è il luogo dove sai cosa mangi, non hai brutte sorprese, insomma sei come a casa. La Braceria a Marano

Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud la in terra Partenopea

Da DIXIE al Vomero troviamo la cucina dell’America del Sud la in terra Partenopea!Li si può vivere un’esperienza degli Stati del sud America, quei territori dove il caldo, la terra, forgiano lo spirito. Poi trovare l’America al Vomero, non è mica male! Dixie al Vomero: la cucina dell’America del Sud

Iacolà Burger: Smoked Burger e Fire Burger arrivano a Napoli

Da Bacoli, Iacolà apre anche a Napoli con i suoi panini panini affumicati ed il Fire Burger. A dicembre Iacolà arriva in città precisamente al Vomero in via Belvedere 214 con i suoi famosi panini tra cui lo SMOKED BURGER e il FIRE BURGE In questo periodo aperto solo venerdi e sabato . Iacolà Burger apre al Vomero

Pizza 36: a Marano la pizza gourmet a ruota di carro di 36 cm

Una mega pizza dove i prodotti della tradizione si incontrano in ben 36 cm di diametro di pizza. Pizza 36 a Marano, aperto da poche settimane che fa ottime pizze di diametro di 36 cm.Tante ottime pizze da 36 cm piene di deliziose bontà. Pizza 36 a Marano

Pizzeria 1906 Imperatore la Pizza di via Duomo

“1906 Imperatore” in via Duomo e la tradizione della pizza Napoletana da tante generazioni con la frittatina, il panzarotto, il panino napoletano e naturalmente le ottime pizze da 4 generazioni della leggenda Imperatore. Pizzeria 1906 Imperatore a via Duomo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata