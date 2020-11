Accordi @ Disaccordi il Festival Internazionale del Cortometraggio 2020: Online la 17esima edizione

Riprogettata completamente la 17ma edizione di accordi @ DISACCORDI il Festival Internazionale del Cortometraggio, che doveva svolgersi al Pan e che invece si terrà quest’anno senza presenza del pubblico ma online con la possibilità di veder i film e i corti partecipanti per dodici giorni

Si terrà online e non al Pan di Napoli, dal 10 al 12 novembre 2020, la 17esima edizione di accordi @ DISACCORDI il Festival Internazionale del Cortometraggio che quest’anno prevede la partecipazione, in varie sezioni, di ben 127 film brevi in rappresentanza di 27 nazioni sui 3.721 cortometraggi pervenuti al concorso da ben 116 Paesi.

Con un piccolo contributo di partecipazione di 3 Euro, per coprire le spese dello streaming, si potrà acquistare l’abbonamento per la visione dell’intero festival che si si terrà esclusivamente online sulla piattaforma FESTHOME. L’abbonamento permette la visione dei 127 cortometraggi provenienti da 27 nazioni, tra film brevi, cortometraggi d’animazione, documentari e i making of, per 24 ore a partire dall’orario di messa online del 10 Novembre 2020 e a seguire per dodici giorni.

Il Festival Internazionale del Cortometraggio

Il Festival Internazionale del Cortometraggio vuole anche quest’anno condividere il linguaggio del film breve, ma anche unire le nazioni, ed intrigare tramite il potenziamento del media Web con cui dal prossimo anno il festival dovrà interagire.

Il festival quest’anno si compone di sei sezioni in concorso: cortometraggi di fiction internazionali, nazionali e di registi provenienti dalla regione Campania; documentari brevi, corti d’animazione e making of; panorama di ogni sezione in concorso e per finire la sezione fuori concorso che lo scorso anno ha entusiasmato il pubblico: i ‘Cortissimi’: film brevi da pochi secondi a tre minuti! Non poteva mancare quest’anno, la sezione ‘Quarantine Time’: un’esplosione di creatività narrativa in tempo di crisi.

L’organizzazione del festival e la giuria

La 17.ma edizione di accordi @ DISACCORDI – Festival Internazionale del Cortometraggio è organizzata dall’Associazione Movies Event, con lo sponsor principale ASCI – Scuola di Cinema Napoletana, con la partnership di Film Commission Regione Campania e AMC – Associazione Montaggio Cinematografico e Televisivo e in collaborazione con il Comune di Napoli – Assessorato alla Cultura e al Turismo, con il Centro Sperimentale di Cinematografia, con il Centro Nazionale del Cortometraggio, e con il sostegno della Regione Campania.

La giuria artistica sarà composta dal montatore Giogiò Franchini, presidente, affiancato dall’attrice Teresa Saponangelo e dal regista Lamberto Lambertini. La giuria tecnica patrocinata da AMC, Associazione Montaggio Cinematografico Televisivo, sarà composta dai montatori Giogiò Franchini, presidente, e da Osvaldo Bargero e Alessandro Giordani e consegnerà il premio per il miglior montaggio

Il programma completo del festival

Il programma completo del Festival Internazionale del Cortometraggio, organizzato dall’Associazione Movies Event si può scaricare qui

Programma Festival Internazionale del Cortometraggio

Maggiori informazioni: sito ufficiale Festival Internazionale del Cortometraggio

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata