Si terrà online e per tutti il Festival Coltiviamo Gentilezza

Per una settimana in tutta Italia ci sarà un festival particolare che nasce dal progetto Coltiviamo Gentilezza che vuole diffondere una cultura delle emozioni e dell’empatia. Un festival che vuole far comprendere quanto sia importante diffondere le buone pratiche gentili per poter migliorare il mondo attraverso piccole azioni quotidiane

Si terrà online quest’anno dal 9 al 15 novembre 2020 un festival particolare, Coltiviamo Gentilezza che coinvolge direttamente cittadini di ogni età in progetti, eventi e laboratori per diffondere una cultura della gentilezza a partire dall’infanzia.

Un progetto che vuole riportare le emozioni al loro equilibrio naturale, proponendo e organizzando, con persone di tutte le età, laboratori, eventi, incontri di formazione e con spunti didattici nei Comuni, nelle scuole, in enti pubblici e privati, attraverso diverse attività e differenti metodologie.

Un festival che vuole far comprendere quanto sia importante diffondere le buone pratiche gentili per poter migliorare il mondo attraverso piccole azioni quotidiane.

Un festival per migliorare il mondo attraverso piccole azioni quotidiane

E, in un momento così particolare della nostra vita gli organizzatori ci dicono che “praticare atti di gentilezza aiuta a ridurre e prevenire fenomeni di illegalità e inciviltà diffusa; aiuta a promuovere pratiche di mediazione dei conflitti sociali, di educazione alla convivenza e alla coesione sociale; aiuta a sviluppare il dialogo tra persone di ogni età, attraverso la sensibilizzazione verso l’altro, l’accettazione del diverso, l’empatia, la condivisione di emozioni, la creatività; aiuta a prevenire atti di violenza, bullismo e senso di solitudine”.

Il Festival inizia lunedì 9 novembre in diretta streaming sulla pagina Facebook del progetto Coltiviamo Gentilezza e continua fino al 13 novembre perché quel giorno in tutto il mondo si celebra la Giornata mondiale della Gentilezza, nata da una conferenza del 1997 a Tokyo e portata in Italia dal 2000.

Al Festival possono aderire tutti con azioni dedicate al tema della gentilezza o con gli Angoli della gentilezza, luoghi fisici o virtuali in cui raccogliere e diffondere messaggi e azioni gentili. Maggiori informazioni sul sito ufficiale:

Programma del Festival Coltiviamo Gentilezza

Si inizia lunedì 9 novembre 2020 dalle 10,30 in diretta sulla pagina Facebook del progetto Coltiviamo Gentilezza e poi alle ore 16,30-17,00 ci sarà la presentazione del festival a cura di Viviana Hutter , Margherita Rizzuto e Antonio Puzzi

Da martedì 10 novembre a domenica 15 novembre dalle ore 17,00 alle 17,15 diretta facebook per raccontare storie e atti di gentilezza in giro per l’ Italia. di tutte le realtà che si sono iscritte al Festival e che proporranno la loro attività.

Martedì 10 novembre: Pratichiamo Gentilezza. La comunità e il sociale. Giornata per famiglie, enti, associazioni e parchi;

Pratichiamo Gentilezza. La comunità e il sociale. Giornata per famiglie, enti, associazioni e parchi; Mercoledì 11 novembre : Pratichiamo Gentilezza. Aziende e attività commerciali. Giornata per aziende, negozi, attività private;

: Pratichiamo Gentilezza. Aziende e attività commerciali. Giornata per aziende, negozi, attività private; Giovedì 12 novembre: Pratichiamo Gentilezza. Enti e aziende culturali. Giornata per Musei, beni comuni e luoghi della cultura;

Pratichiamo Gentilezza. Enti e aziende culturali. Giornata per Musei, beni comuni e luoghi della cultura; V enerdì 13 novembre : A scuola di Gentilezza. Eventi, letture, giochi a scuola con le scuole di ogni ordine e grado e le ludoteche nella Giornata Mondiale della Gentilezza;

: A scuola di Gentilezza. Eventi, letture, giochi a scuola con le scuole di ogni ordine e grado e le ludoteche nella Giornata Mondiale della Gentilezza; Sabato 14 novembre: Raccontiamo Gentilezza. Comunicazione e storytelling. Giornata per librerie, radio, teatri e mondo del web;

Raccontiamo Gentilezza. Comunicazione e storytelling. Giornata per librerie, radio, teatri e mondo del web; Domenica 15 novembre: Coltiviamo Gentilezza. La gentilezza e la terra. Giornata per aziende agricole, orti sociali e agriturismi.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale: Coltiviamo Gentilezza

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata