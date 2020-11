Parchi a Napoli: aperto il Real Bosco di Capodimonte e il Parco del Vesuvio

Il recente decreto del 3 Novembre 2020 per l’emergenza in corso ha chiuso anche i musei ma alcuni grandi parchi restano aperti sempre nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste con distanziamento e mascherine obbligatorie

A Napoli ci sono situazioni diverse per quanto riguarda i parchi pubblici. il Real Bosco di Capodimonte resterà aperto al pubblico, salvo diversa disposizione governativa, nel rispetto dei divieti e delle prescrizioni previste dal DPCM del 3 novembre 2020 mentre dal 6 novembre 2020 sino al 3 dicembre 2020 il Museo di Capodimonte rimarrà chiuso al pubblico.

Il Bosco di Capodimonte è il più grande parco cittadino aperto al pubblico ed ha mantenuto la sua grande estensione di ben 134 ettari con oltre 400 diverse specie vegetali impiantate nel corso di due secoli.

L’ingresso al grande parco è libero ed è consentito nel rigoroso rispetto di tutte le norme di sicurezza previste con distanziamento, mascherine obbligatorie ecc.

Anche il Parco Nazionale del Vesuvio è aperto al pubblico

Nelle vicinanze di Napoli è aperto al pubblico il Sentiero n.5 del Gran Cono del Vesuvio e vi si può accedere rispettando le normative vigenti.

La visita al sito sarà permessa nel rigoroso rispetto del protocollo di fruizione attualmente in vigore adottato dall’Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Chiuso a Napoli il parco della Villa Floridiana e a Caserta il grande Parco della Reggia

A Napoli è purtroppo stato chiuso anche il Parco della Villa Floridiana che ospita il Museo Duca di Martina. Sono in corso iniziative locali per chiedere la riapertura del solo parco, unico grande parco pubblico nell’area del Vomero, tra l’altro ad accesso gratuito.

Anche a Caserta la Reggia di Caserta, come tutti gli istituti e luoghi della cultura è chiusa al pubblico fino al 4 dicembre prossimo. Purtroppo è stato chiuso alle visite anche il grande parco della Reggia che ha l’accesso a pagamento. Anche a Caserta sono in corso iniziative per chiedere l’apertura, in sicurezza, del grande parco.

