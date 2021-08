Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel Weekend dal 27 al 29 Agosto 2021

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente in sicurezza nel weekend a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania

Anche in questo periodo particolare a Napoli ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai migliori eventi del fine settimana a Napoli oramai un “classico” del fine settimana cittadino. Disponibile anche un’altra guida alle cose da fare nel weekend vicino Napoli e in Campania

Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 27 al 29 agosto 2021, con le proposte gratuite più interessanti in particolare nel weekend a Napoli e in Campania. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date.

Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori perché alcuni eventi potrebbero essere rimodulati, negli orari e nello svolgimento. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

23 spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

C’è la direzione artistica di Maurizio de Giovanni per la bella rassegna teatrale gratuita fino a ottobre al Maschio Angioino di Napoli con tanti grandi attori il 27 agosto – GINO RIVIECCIO RECITAL il 28 agosto – MAURIZIO CASAGRANDE in “A tu per tu “spettacoli teatrali gratuiti

Rassegna musicale gratuita nel Parco Archeologico Pausilypon: Suggestioni all’Imbrunire:

Da venerdì 30 luglio fino a sabato 11 settembre 2021 ritorna a Napoli la rassegna musicale reading gratuita ‘Pausilypon – Suggestioni all’Imbrunire’ Venerdì 27 agosto – Mater Mediterranea – Viaggio nel Pathos di Partenope Suggestioni all’Imbrunire

Film gratuiti di sera a San Domenico Maggiore a Napoli

Una rassegna gratuita di film nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore dal 7 agosto al 15 settembre 2021 con 40 serate con prenotazione obbligatoria Film il 27,28 e 29 agosto. Cinema Unesco sotto le stelle

A Posillipo, la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso gratuito

Una bella spiaggia libera vicino a Palazzo Donn’Anna finalmente ripulita e riaperta a numero chiuso su prenotazione. Massimo 350 persone al giorno come prenotare Spiaggia delle Monache

Notte Bianca a San Gregorio Armeno a Napoli con botteghe presepiali e chiese aperte

Venerdì 27 agosto a San Gregorio Armeno a Napoli ci sarà la “Notte Bianca” dei presepi, con le botteghe dei maestri presepiali resteranno aperte fino a tardi e l’intera zona si animerà con musica e eventi. Aperta con visite guidate anche la Basilica di San Lorenzo Maggiore. Notte bianca a San Gregorio

La spiaggia della Gaiola nella riserva marina: come prenotare l’ingresso gratuito

Sabato 5 Giugno 2021 ha riaperto a Napoli la straordinaria Riserva marina e Parco archeologico sommerso della Gaiola. Come prenotare un bagno. Riserva Marina della Gaiola.

Solo 2 euro – Aperture speciali di sera del MANN di Napoli

Dall’8 luglio al 16 settembre 2021 il giovedì sera il MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, si potrà visitare a soli 2 euro con anche tanti eventi. I giovedì del MANN

ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro a Edenlandia il parco giochi napoletano

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

EVENTI GRATUITI DA NON PERDERE VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Gratis per tutto agosto all’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

Per tutto il mese di Agosto 2021 l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il terzo più grande d’Italia dopo il Colosseo di Roma e l’anfiteatro di Capua, sarà aperto gratuitamente al pubblico Anfiteatro Flavio di Pozzuoli

Walking Tour gratuiti di sabato pomeriggio alla scoperta delle bellezze di Pozzuoli

Dal 31 luglio al 18 settembre di sabato pomeriggio ci saranno delle visite guidate gratuite alla scoperta delle bellezze millenarie di Pozzuoli. Prossimo 28 agosto Walking Tour Pozzuoli

Quisilegge, Festival del libro nella Reggia del Quisisana a Castellammare

Dal 2 agosto al 15 settembre 2021 la rassegna “Quisilegge – Il festival del libro di Stabia” con ben 12 appuntamenti con autori e scrittori di livello nazionale nel Palazzo Reale di Quisisana Quisilegge

Anche eventi gratuiti a Benevento Città Spettacolo 2021

“Benevento Città Spettacolo” si terrà dal 24 al 30 agosto 2021 a Benevento con eventi a pagamento ma anche gratuiti come i concerti di Enzo Avitabile, Peppe Barra e Eugenio Bennato “Benevento Città Spettacolo”

Concerti gratuiti all’alba sulla splendida spiaggia di Pioppi

A Pioppi, vicino a Pollica nel Cilento, alle 06,00 di domenica 29 agosto 2021 si terranno due concerti gratuiti all’alba sulla spiaggia antistante il Palazzo Vinciprova. Festival della Dieta Mediterranea.

In Costiera Amalfitana la 25 edizione del Gusta Minori

Fino al 29 agosto a Minori il Gusta Minori con arte, cultura, spettacolo e gastronomia di qualità e promozione delle tipicità locali e tanti eventi particolari Gusta Minori

Festival del Jazz gratuito a Padula con i grandi nomi del Jazz

Fino al 27 agosto Bosso a Double SKY, un festival internazionale gratuito a cura di Maria Pia De Vito che si terrà nella splendida Certosa di Padula Festival del Jazz gratuito

Estate al Parco a Salerno con tanti eventi gratuiti al Parco del Mercatello

Tanti eventi gratuiti a Salerno dal 18 agosto al 23 settembre tra musica, teatro, danza, solidarietà e spettacoli per bambini di sera nel grande Parco del Mercatello. Tra i tanti spettacoli quelli con Rosalia Porcaro, Lino D’Angiò, Paolo Caiazzo e tanti altri bravi artisti Estate al Parco

Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Una rassegna gratuita di cinema all’aperto con anche ospiti d’eccezione che si terrà nel Real Belvedere di San Leucio dal 31 luglio al 12 settembre prossimo 28 agosto Vanvitelli sotto le stelle

“Nuovo Cinema Flegreo” i film gratis all’aperto a Bacoli e a Monte di Procida

Anche quest’anno ritorna la rassegna cinematografica itinerante e gratuita “Nuovo Cinema Flegreo” prossimi 26 agosto 2021 Film a Monte di Procida

Made in Vietri 2021 anche ad Agosto tanti eventi da non perdere a Vietri sul Mare

Continuano anche per il mese di Agosto gli eventi estivi nella splendida Vietri sul Mare tra la Villa Comunale, la Marina di Vietri e le varie frazioni. Made in Vietri 2021

A Positano “Vicoli in Arte” con tanti eventi nei luoghi più belli – molti eventi gratuiti

Continua anche ad Agosto a Positano Vicoli in Arte la bella rassegna con tanti eventi che si terranno fino a ottobre, tra le strade e frazioni di uno dei luoghi più belli della Campania Vicoli in Arte

Visite guidate, passeggiate ed eventi gratuiti nella splendida zona di Massa Lubrense

Omaggio alla Bellezza è il programma di eventi estivi gratuiti che si terranno tra il 20 giugno e il 31 ottobre 2021 a Massa Lubrense per far conoscere i luoghi straordinari della zona come la Baia di Ieranto, Punta Campanella, il sentiero delle Sirenuse e tanto altro. Omaggio alla Bellezza

Estate 2021 a Minori in Costiera Amalfitana: il programma degli eventi

Un ricco programma di eventi per l’estate a Minori in Costiera Amalfitana tra incontri, eventi ed anche concerti da metà luglio al 5 settembre Estate a Minori

Jazz in Piazza a Ravello con tanti straordinari concerti gratuiti

Quattro interessanti appuntamenti gratuiti, nell’ambito del Ravello Festival, in Piazza Duomo con il jazz d’autore Prossimo il 26 agosto Jazz in Piazza a Ravello

‘Summer Concert’ con tanti concerti gratuiti nella zona di Caserta

Dal 1 agosto al 19 settembre 2021 tanti concerti gratuiti in Terra di lavoro, nei luoghi più belli della provincia di Caserta fino a metà settembre ‘Summer Concert’

Festival sui Sentieri degli Dei ad Agerola: eventi gratuiti sui Monti Lattari

Dal 21 luglio fino al 6 settembre ad Agerola e nell’area dei Monti Lattari si terrà Festival sui Sentieri degli Dei con tanti eventi gratuiti di musica, teatro e tanto altro. Festival sui Sentieri degli Dei

Bagni della Regina Giovanna: ingresso libero alle piscine naturali di Sorrento

I Bagni della Regina Giovanna sono una piscina naturale a Sorrento. Ecco una piccola guida per sapere come arrivare, quando andare, conoscere la loro storia ecc Bagni della Regina Giovanna

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata