Eventi per bambini e famiglie: cosa fare a Napoli nel weekend dal 18 al 20 giugno 2021

Ripartono in sicurezza a Napoli anche gli eventi per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago quasi tutte all’area aperta. Ecco il programma del weekend dal 18 al 20 giugno 2021

Riprendono gli eventi in presenza sempre con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore e ripartono anche quelli per bambini e famiglie per passare, in sicurezza, dei momenti sereni e di gioco all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze per il weekend dall’18 al 20 giugno 2021 vi segnaliamo di seguito quelli per bambini consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni precise e le misure di sicurezza adottate.

Gli eventi in presenza con giochi, attività e passeggiate assieme ai bambini

Riapre Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Ha riaperto lo storico parco giochi di Edenlandia con ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Visite ludico culturali per bambini ai luoghi più belli e ai Castelli di Napoli

Ritornano a giugno e luglio gli appuntamenti per bambini con coinvolgenti visite ludico culturali alla scoperta dei Castelli durante la settimana Mattinate per bambini.

Aperture speciali dei Musei Universitari della Università Federico II

Anche sabato 19 giugno saranno aperti i bellissimi Musei delle Scienze Naturali e Fisiche dell’Università dell’Università Federico II di Napoli Aperture Musei Universitari

Giochi a Castello: eventi per bambini curiosi nei Castelli di Napoli

Anche a giugno tre e visite gioco per bambini si svolgeranno nei tre grandi Castelli di Napoli. Giochi a Castello è per bambini dai 7 a 11 anni. Prossime 19 e 20 giugno Giochi a Castello

Giugno al MANN con laboratori didattici per bambini a tema Gladiatori

Nei giovedì e la domenica di giugno ci sarà una programmazione culturale più piccoli con tanti laboratori didattici, promossi dai Servizi Educativi Giugno al MANN con i Gladiatori

Eventi per bambini e famiglie al San Carlo

Il San Carlo propone al MeMus attività in presenza “Canta con Me…Mus” per avvicinare i bambini all’arte del canto ogni domenica mattina di giugno. Eventi per bambini

Carditello Experience: al Real Sito di Carditello tanti eventi all’aria aperta

Nuovi itinerari ecoturistici per scoprire la Reggia di Carditello, a piedi e in bici, spettacoli nell’area pic-nic e tanto altro. Gli eventi di maggio. Carditello Experience

Gli spettacoli e le mostre per interessare i bambini

Teatro in Cammino: 40 spettacoli per famiglie e ragazzi in giro per la Campania

40 spettacoli per famiglie e ragazzi in varie città della Campania a soli 3 euro dal 12 giugno all’8 agosto 2021 Prossimi 18,19 e 20 giugno Teatro in Cammino

Open Air: il Teatro dei Piccoli all’aperto nella Mostra d’Oltremare

Fino a domenica 25 luglio 2021 in tutti i fine settimana e i festivi si terranno spettacoli all’aperto per i piccoli, nella Mostra d’Oltremare il Teatro dei Piccoli all’aperto

Tableaux Vivants da Caravaggio a Napoli nel Complesso Monumentale di Donnaregina

I bambini rimarranno stupiti vedendo gli eccezionali spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, Venerdì 18 giugno 2021 Tableaux Vivants a Napoli

Living Dinosaurs la mostra più grande d’Europa alla Mostra d’Oltremare

A Napoli fino al 31 agosto 2021 la mostra “Living Dinosaurs”, la mostra più grande d’Europa all’aperto Living Dinosaurs

La Sirena Digitale al MANN di Napoli: un ologramma che interpreta le canzoni napoletane

La Sirena Digitale è un prototipo olografico di un’artista interattiva che, sotto forma di ologramma, canta canzoni napoletane in versioni multilingue. La Sirena Digitale al MANN di Napoli

I luoghi da visitare assieme ai bambini per scoprire le bellezze dei nostri territori

Riapre a Napoli l’Acquario in Villa Comunale

Riapre, nella Villa Comunale di Napoli, completamente rinnovato l’Acquario di Napoli nella stazione Zoologica visite sabato e domenica L’Acquario di Napoli

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate

Dall’11 giugno 2021 il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Al Parco Archeologico di Ercolano le visite ai cantieri di restauro

Nel Parco di Ercolano l’iniziativa del venerdì mattina “Close-Up cantieri”in cui i visitatori potranno entrare nei cantieri di restauro Parco Archeologico di Ercolano

Il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Riprendono le corse della funivia del Monte Faito

Un percorso straordinario dal mare alla montagna in soli 7/8 minuti con la funivia che da Castellammare di Stabia sale sul Monte Faito. funivia del Monte Faito

Riaperta al pubblico Città della Scienza e lo straordinario Planetario

Città della Scienza ha riaperto al pubblico e si potrà visitare per 4 giorni a settimana dal giovedì a domenica dalle 9:30 alle 16:30. Il polo scientifico di Bagnoli

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa: biglietto speciale a 3 euro

Un luogo stupendo sul mare di Napoli ospitato negli antichi padiglioni della fabbrica borbonica dove venivano costruite e riparate le grandi locomotive Riapre Pietrarsa

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre con un’app gratis

Ha riaperto lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che consente al visitatore un viaggio indimenticabile nella grande storia della città Museo del Tesoro di San Gennaro

Visite a Napoli le Catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso

Riaprono in sicurezza le catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso. Una straordinaria città sotterranea per un viaggio nel tempo tra strade e basiliche. Catacombe di San Gennaro

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

