Teatro in Cammino: 40 spettacoli per famiglie e ragazzi in giro per la Campania

Teatro in Cammino, una bella Carovana artistica con 40 spettacoli per famiglie e ragazzi proposti in varie città della Campania a soli 3 euro

Dal 12 giugno all’8 agosto 2021 la Campania sarà attraversata da una simpatica iniziativa: arriva la II edizione di Teatro in Cammino, una bella carovana artistica con tanti percorsi teatrali per famiglie e ragazzi proposti in varie città della Campania a soli 3 euro. Ben 40 rappresentazioni teatrali e performance di teatro di strada in tanti luoghi della Campania con appuntamenti fino all’8 agosto.

Teatro in cammino è una bella rassegna ideata l’anno scorso per portare il teatro nelle piazze e nei luoghi all’aperto per regalare momenti di bellezza e divertimento dopo l’emergenza. Otto realtà teatrali con il contributo del Teatro Pubblico Campano in collaborazione con ARTEC Regione Campania e tante amministrazioni comunali.

Teatro in Cammino in giro per la Campania – spettacoli di Giugno 2021

Gli spettacoli di giugno si svolgeranno tra Napoli e Capua nel Cortile di Palazzo Fieramosca. I biglietti per partecipare agli spettacoli costeranno solo 3 euro, tranne per gli spettacoli in scena a Capua e Pollica che verranno 5 euro.

sabato 12 giugno, alle ore 18, al Parco Corto Maltese di Napoli con “Passeggiando tra le fiabe” de La Mansarda dell’Orco , scritto da Roberta Sandias e diretto da Maurizio Azzurro

con , scritto da Roberta Sandias e diretto da Maurizio Azzurro sabato 12 giugno, alle ore 18 nel Cortile di Palazzo E. Fieramosca di Capua Baracca dei Buffoni presenta Tra Nuvole , ideato e diretto da Orazio De Rosa, con Gabriella Errico, Francesco Rivista, Antonio Spiezia, Carla Carelli e Orazio De Rosa.

Baracca dei Buffoni presenta , ideato e diretto da Orazio De Rosa, con Gabriella Errico, Francesco Rivista, Antonio Spiezia, Carla Carelli e Orazio De Rosa. Sabato 12 giugno ore 19, Cortile di Palazzo E. Fieramosca di Capua – Magazzini di Fine Millennio è in scena con Il segreto di Gaia, il pianeta che respirava , scritto e diretto da Cristina Recupito, con Igor Canto, Cristina Milito Pagliara e Cristina Recupito.

Magazzini di Fine Millennio , scritto e diretto da Cristina Recupito, con Igor Canto, Cristina Milito Pagliara e Cristina Recupito. Venerdì 18 giugno, alle ore 18, Cortile di Palazzo E. Fieramosca di Capua – La Baracca dei Buffoni debutta con “Le Meravie in viaggio con Marco Polo” , ideato e diretto da Orazio De Rosa, con Gabriella Errico, Antonio Perna, Francesco Rivista, Antonio Spiezia.

La Baracca dei Buffoni , ideato e diretto da Orazio De Rosa, con Gabriella Errico, Antonio Perna, Francesco Rivista, Antonio Spiezia. Sabato 19 giugno, alle ore 18, Cortile di Palazzo E. Fieramosca di Capua – Teatro Eidos presenta “La cicala, la formica e…” liberamente tratto da “La favole” di Jean de La Fontaine, scritto e diretto da Virginio De Matteo e con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli e Virginio De Matteo.

Teatro Eidos liberamente tratto da “La favole” di Jean de La Fontaine, scritto e diretto da Virginio De Matteo e con Raffaella Mirra, Mimmo Soricelli e Virginio De Matteo. Domenica 20 giugno alle ore 18, Cortile di Palazzo E. Fieramosca di Capua con Solot in “Signore e Signori, bambine e bambini, formiche e formichine” , scritto e diretto da Michele Fetto, con Assunta Maria Berruti, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia, Massimo Pagano.

con Solot , scritto e diretto da Michele Fetto, con Assunta Maria Berruti, Michelangelo Fetto, Antonio Intorcia, Massimo Pagano. Domenica 20 giugno alle ore 19, Cortile di Palazzo E. Fieramosca di Capua – Mutamenti/Teatro Civico 14 in “Bianca, Neve e i tre Settenani”, liberamente ispirato a “Biancaneve e i sette nani” dei fratelli Grimm, scritto e diretto da Roberto Solofria, che è in scena con Antimo Navarra, Vincenzo Bellaiuto e Ilaria Delli Paoli.

La rassegna proseguirà nel mese di luglio e agosto con altri appuntamenti in diversi luoghi all’aperto della Campania ed in particolare ad Acerra (NA), Benevento, Capua (CE), Lacedonia (AV), Massa Lubrense (NA), Napoli, Piano di Sorrento (NA), Pollica (SA), Pomigliano d’Arco (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE).

Il coordinamento e la direzione artistica sono affidati a Baracca dei Buffoni, I Teatrini, La Mansarda Teatro dell’Orco, Magazzini di Fine Millennio, Muricena Teatro, Mutamenti/Teatro Civico 14, Solot Compagnia Stabile di Benevento, Teatro Eidos.

Teatro in Cammino – maggiori informazioni:

Mail gabriellastampa@gmail.com – Facebook @teatroincammino – Instagram @teatro_in_cammino

gabriellastampa@gmail.com – Facebook @teatroincammino – Instagram @teatro_in_cammino Biglietti: 3 euro, tranne per gli spettacoli in scena a Capua e Pollica 5 euro

foto Magazzini di Fine Millennio

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata