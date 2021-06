Tableaux Vivants a Napoli: le opere di Caravaggio prendono vita nel Complesso Monumentale di Donnaregina

Riprendono gli eccezionali spettacoli di Tableaux Vivants tratti dalle opere di Caravaggio che si terranno nello splendido Complesso Monumentale di Donnaregina a Napoli. In piena sicurezza, vedremo sul palco gli attori che compongono dal vivo le opere di Caravaggio

Venerdì 18 giugno 2021 si terranno di nuovo degli eccezionali spettacoli dei Tableaux Vivants nel Complesso Monumentale di Donnaregina, Museo Diocesano, a Napoli.

Spettacoli dal vivo, che si chiamano “La Conversione di un Cavallo”, che verranno eseguiti davanti ai partecipanti, e che proporranno le opere di Caravaggio composte sul palco grazie a attori professionisti. Uno spettacolo emozionante che si basa sulla tecnica dei quadri viventi, nata nel settecento, che prevede di comporre un quadro con attori veri e pochi drappi davanti agli occhi dei visitatori.

Tableaux Vivants: 23 tele di Caravaggio con i corpi degli attori

Uno spettacolo di grande impatto emotivo che consente di vedere composte sotto gli occhi degli spettatori ben 23 tele del Caravaggio realizzate con i corpi degli attori e l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illuminerà la scena come inquadrata in una immaginaria cornice, e i cambi saranno tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibellius.

In scena gli attori Andrea Fersula; Serena Ferone: Ivano Ilardi; Laura Lisanti; Chiara Kija; Antonella Mauro; Paolo Salvatore; Claudio Pisani per la regia di Ludovica Rambelli.

Gli spettacoli avranno posti distanziati e assegnati, come da normativa, ed è previsto l’acquisto dei biglietti online: la grande sala sarà predisposta per solo 102 posti. Per coloro che andranno alla biglietteria senza acquisto online non viene garantita la disponibilità di assistere allo spettacolo.

Tableaux Vivants al Museo Diocesano: prezzi, orari e date

Quando: venerdì 18 giugno 2021

venerdì 18 giugno 2021 Orari spettacoli : alle 19:00 – 20:00 – 21:00

: alle 19:00 – 20:00 – 21:00 Dove : Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli

: Museo Diocesano di Napoli – Largo Donnaregina Napoli Prezzo biglietto : da 15 a 20 euro a seconda del settore prescelto. acquisto solo online. Nel biglietto è compreso l’ingresso al Museo per una visita successiva. Per prevenire assembramenti dopo lo spettacolo non sarà possibile visitare il Complesso Monumentale Donnaregina,

Contatti e informazioni: 081 557 13 65 Sito ufficiale per prenotazioni e informazioni

