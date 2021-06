Giochi ad Arte: visite e giochi per i più piccoli nei castelli e nei luoghi storici della città

Ritornano anche per giugno e luglio gli appuntamenti per bambini nei castelli e nei luoghi storici di Napoli. Simpatici appuntamenti che porteranno i piccoli tra le bellezze e le grandi storie di Napoli facendoli divertire e appassionare

Ritornano anche per giugno e luglio, dopo il grande successo di quelli proposti durante il Maggio dei Monumenti, gli appuntamenti per bambini di Wander Italy For Kids a Napoli.Stavolta ci saranno due interessanti eventi a settimana nei prossimi mesi di giugno e luglio: appassionanti e coinvolgenti visite ludico culturali alla scoperta dei Castelli e dei luoghi storici più belli di Napoli.

Mattinate molto interessanti in cui i bambini verranno coinvolti in visite ludico culturali con Guide Turistiche della Regione Campania affiancate da assistenti esperti in didattica.

Gli appuntamenti coinvolgeranno i bambini in cacce al tesoro, giochi a tema, intrattenimenti e prove all’interno dei luoghi della cultura della città seguiti da attività e laboratori nei giardini e cortili delle strutture ospitanti. In questo modo, come sempre, i bambini avranno modo di imparare divertendosi.

Tanti appuntamenti durante la settimana per giugno e luglio 2021

Gli eventi si svolgeranno ogni Martedì e Giovedì dalle 9.00 alle 13.00 a partire dal 22 Giugno fino al 15 Luglio 2021 e sono rivolti ai bambini dai 7 agli 11 anni. Il costo settimanale per i due appuntamenti è di € 40. Le date e i luoghi sono i seguenti:

Martedì 22 Giugno – Giochi ad Arte in Certosa (Certosa dei San Martino);

Giovedì 24 Giugno – Una mattinata da Gladiatori (Museo Archeologico di Napoli);

Martedì 29 Giugno – Giochi ad Arte nei Giardini di Palazzo Reale;

Giovedì 1 Luglio – Giochi ad Arte in Villa Pignatelli;

Martedì 06 Luglio – Giochi ad Arte Reali alla Reggia di Capodimonte;

Giovedì 08 Luglio – Giochi ad Arte Reali al Museo Duca di Martina e Villa Floridiana;

Martedì 13 Luglio – Giochi ad Arte a Castel Sant'Elmo;

– Giochi ad Arte a Castel Sant’Elmo; Giovedì 15 Luglio – Una mattinata da Gladiatori (Museo Archeologico di Napoli)

Visite Ludiche Culturali del weekend

Giovedì 17 Giugno alle 16:30 – Disegno a Castello – Caccia al Tesoro in chiave artistica al Castel Sant’Elmo;

Sabato 19 Giugno alle 16:30 – Disegno a Castello – Caccia al Tesoro in chiave artistica al Castel Sant'Elmo;

Domenica 20 Giugno alle 11.00 – Castel del LOL – Risate a Castello (Castel dell'Ovo) – Chi riuscirà a non ridere?;

Giovedì 24 Giugno alle 16.30 – Caccia al Tesoro da Gladiatori al Museo Archeologico Nazionale;

Sabato 26 Giugno alle 16.30 – Caccia al Tesoro a Villa Pignatelli;

Domenica 27 Giugno alle 11.00 – Caccia al Tesoro da Gladiatori al Museo Archeologico Nazionale;

– Caccia al Tesoro da Gladiatori al Museo Archeologico Nazionale; Giovedì 1 Luglio – Caccia al Tesoro nei giardini di Palazzo Reale.

Giochi ad Arte: prezzi, orari e date

Quando: dal 22 giugno al 15 luglio 2021

dal 22 giugno al 15 luglio 2021 Dove: vari castelli e monumenti a Napoli

Prezzo biglietto: costo settimanale per i due appuntamenti è di € 40 .

Contatti e informazioni: Tutte le informazioni di dettaglio e le prenotazioni vanno effettuate presso la Wander Italy Tours S.R.L.S ai seguenti recapiti 339 6773715 – 339 4776080 – info@wanderitaly.eu

Tutte le informazioni di dettaglio e le prenotazioni vanno effettuate presso la Wander Italy Tours S.R.L.S ai seguenti recapiti 339 6773715 – 339 4776080 – info@wanderitaly.eu Sito ufficiale – Pagina Facebook

