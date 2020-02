Cosa fare gratis a Napoli nel Weekend dal 28 febbraio al 1 marzo 2020

Annullata, a livello nazionale la giornata di ingresso gratuito nei musei. Vi invitandovi sempre a contattare gli organizzatori prima di partecipare per conoscere eventuali cambiamenti ai programmi comunicati.

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Domani uscirà anche una guida per gli eventi gratuiti nelle vicinanze di Napoli. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Visite gratuite a Napoli e in Campania per la Giornata della Guida Turistica: Il programma 2020

Si terranno nei giorni di sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo 2020 le visite guidate gratuite organizzate dall’Associazione Guide Turistiche Campania che ci consentiranno di conoscere, assieme a questi bravi professionisti, luoghi splendidi della nostra città e della Regione. Le proposte riguardano luoghi a volte ancora poco noti e quest’anno ci saranno 36 visite guidate gratuite, in 32 itinerari, tutte distribuite tra sabato e domenica. Visite gratuite a Napoli e in Campania

Festibal grande festa dell’Andalusía a Napoli all’Asilo Filangieri

Una grande festa sabato 29 febbraio 2020 all’Asilo Filangieri a conclusione della settimana dell’Andalusia che si è tenuta a Napoli in settimana. E’ Festibál, il festivál delle comunità del Basso Mediterraneo che stavolta riguarda la cultura dell’Andalusìa. Grande festa dell’Andalusía

Al via a Napoli la seconda edizione di “Lezioni di Storia Festival”

Si terrà in luoghi splendidi di Napoli dal 27 febbraio al 1 marzo 2020 la seconda edizione del “Lezioni di Storia Festival” che presenta quest’anno ben 49 appuntamenti e 14 eventi collaterali assieme ad i nomi più interessanti della storiografia e della cultura nazionale ed europea. Lezioni di Storia Festival

Quartieri di vita: il festival del teatro sociale a Napoli

Prezzo 3 euro – Tanti spettacoli a soli € 3 per una rassegna che proporrà dei lavori tra teatro, danza, musica e arte nel segno della condivisione, dell’integrazione e dell’inclusione sociale. Quartieri di vita, il festival di formazione e teatro sociale diretto da Ruggero Cappuccio Quartieri di vita

Back To The Future: le foto di Sergio Goglia a Palazzo Albertini di Cimitile

“Back To The Future” è una mostra personale dell’artista Sergio Goglia che potrà essere visitata, gratuitamente, da martedì 3 a sabato 9 marzo 2020, dalle 10 alle 13 nello splendido Palazzo Albertini di Cimitile in Via Santa Teresa degli Scalzi 76 a Napoli. Opening 29 febbraio Back To The Future

Laboratori di Architettura gratuiti per bambini nel Museo di Capodimonte

Anche quest’anno il Museo e Real Bosco di Capodimonte e l’associazione Amici di Capodimonte Onlus, ci propongono dei divertenti e interessanti laboratori gratuiti per bambini basati su temi legati all’architettura. Prossimo incontro sabato 29 FEBBRAIO Laboratori gratuiti per bambini a Capodimonte.

Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano a Napoli

Fino al 25 aprile 2020 gli appuntamenti della rassegna gratuita “E’ aperto a tutti quanti, musica a pranzo” a Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli. Un evento in collaborazione con i Conservatori della Campania. I concerti si tengono il mercoledì e il sabato. Prossimo – Sabato 29 febbraio Jessica Apolito, Barbara Tesauro, Noemy De Fina, Angelina Bartiromo pianoforte – SILENZI, E PROFONDISSIMA QUIETE IO NEL PENSIER MI FINGO Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos Stigliano

Visite gratuite a Palazzo San Giacomo a Napoli

Dopo il successo delle visite gratuite di dicembre si potranno effettuare delle visite guidate gratuita, che ci permetterà di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio. Prossima Venerdì 28 febbraio 2020. Visite gratuite a Palazzo San Giacomo

Montagskino film in lingua originale al cinema Modernissimo a Napoli

Prezzo 4 euro – Riparte anche quest’anno la rassegna Montagskino, i film tedeschi del lunedì, che presenta da anni e con successo, film tedeschi in lingua originale con sottotitolo in italiano al cinema Modernissimo dal 10 febbraio al 30 marzo 2020. Prossimo 2 marzo 2020 – Der Verdacht (Il sospetto) – di Frank Beyer . Montagskino, i tedeschi del lunedì

Riapre il Parco Virgiliano: i 3 parchi da visitare a Napoli

Esistono delle importanti aree verdi in città che meritano una visita. Belle zone tra il mare e le colline della città che in alcuni casi regalano al visitatore panorami mozzafiato e luoghi che non deludono chi li visita. Approfittando della riapertura del Parco Virgiliano a Posillipo vi vogliamo parlare di ben 6 grandi parchi cittadini che meritano una visita. In questa prima parte vi parleremo del Virgiliano, degli Astroni e del Real Parco di Capodimonte. 3 parchi da visitare a Napoli

Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia nel centro storico di Napoli

Fino al 21 aprile 2020 si terrà alla Mediateca Santa Sofia, vicino a via San Giovanni a Carbonara, nel centro antico di Napoli, una nuova e interessante rassegna di film gratuiti. La manifestazione si chiama Felici incontri. Cinema e letteratura tra gli anni ’60 e ’70 in Italia e in Europa Martedì 3 marzo 2019 – Il deserto dei Tartari – di Valerio Zurlini – Italia, 1976, 130′′ Film gratuiti alla Mediateca Santa Sofia

Cinema al femminile, Film gratuiti all’istituto francese Grenoble di Napoli

Dal 3 febbraio fino al 25 maggio 2020 si terrà una interessante rassegna dal titolo “Cinema al femminile tra Italia e Francia”, con venti film gratuiti per celebrare il talento e la creatività al femminile nel cinema italiano e francese.Prossimo 02 marzo 2020 – “Portrait de la jeune fille en feu”(ritratto della giovane in fiamme) di Céline Sciammaa (2019) Cinema al femminile, Film gratuiti al Grenoble

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 27 febbraio 2020 – Gli argenti al MANN di Rosaria Ciardiello Incontri di Archeologia al MANN

AstraDoc Viaggio nel Cinema del Reale. Film a 3,50 €

Da novembre 2019 a Aprile 20202 al Cinema Astra di via Mezzocannone c’è l’11^ edizione di “AstraDoc – Viaggio nel Cinema del Reale”. Una rassegna che si ripete con successo a Napoli da più di 10 anni, offre quest’anno un cartellone di film eccezionali a soli 3,50 €. AstraDoc Cinema del Reale a Napoli

100 lupi in ferro a Piazza Municipio a Napoli

Prorogata fino a Maggio 2020 – Una grande installazione in piazza Municipio è stata l’attrazione del Natale 2019 e non solo. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda

Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo

Visitare Castel Nuovo o Maschio Angioino a Napoli

Castel Nuovo, meglio conosciuto con il nome di Maschio Angioino e sede del Museo Civico, è il più imponente tra i castelli di Napoli. In posizione strategica nell’area oggi denominata Piazza Municipio: il suo profilo è simbolo di Napoli Tutto ciò che c’è da sapere sul Maschio Angioino

Gratis per Clienti e dipendenti Banco di Napoli e Intesa Palazzo Zevallos

Palazzo Zevallos su via Toledo è oramai un grande museo cittadino con tantissime opere a non perdere come l’ultimo capolavoro di Caravaggio, le grandi opere di Vincenzo Gemito e tante importanti opere di Maestri del 600. Il Museo è visitabile gratis dai Clienti/dipendenti Banco Napoli / Intesa San Paolo. Per tutti altri ingresso 5 euro. Gratis a Palazzo Stigliano Zevallos

APERTURA GRATUITA DI CHIESE MONUMENTALI A NAPOLI SABATO 29 FEBBRAIO 2020

San Pietro a Maiella – via San Pietro a Maiella 4 – ore 10,30 – 12,30

San Lorenzo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,30 – 18,30

Chiesa Santa Caterina a Formiello – P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00

– P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00 Basilica di Santa Chiara – via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00

– via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00 Chiesa di San Domenico Maggiore – Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00

– Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00 Chiesa San Giorgio Maggiore – via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00

– via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00 Chiesa di Santa Maria Coeli – largo Regina Coeli ore 11,00 – 12,00

Santa Maria del Carmine Maggiore – Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00

– Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00 Chiesa di Sant’ Eligio Maggiore – Piazza Sant’ Eligio 4 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – Corso Umberto I – 190 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Nolana 18 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Paolo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,00 – 13,00

N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite. Potrebbero esserci variazioni agli orari comunicati

ALTRE COSE DA FARE E DA VEDERE GRATIS A NAPOLI MA DURANTE LA SETTIMANA

Napoli è una città ricca di luoghi e monumenti bellissimi e molti di questi si possono visitare gratis. Sono località dove si è fatta la storia di questa grande capitale del Mezzogiorno come il bellissimo Castel dell’Ovo, dove, nel IX secolo a.C., dei coloni greci fondarono il primo insediamento di Partenope, o come il Duomo di Napoli dove si conservano le reliquie di San Gennaro o come il particolarissimo Cimitero delle Fontanelle uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli. Di seguito troverete tanti siti bellissimi della città da scoprire gratuitamente. I luoghi più belli di Napoli da vedere gratis durante la settimana