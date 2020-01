Cosa fare gratis a Napoli nel Weekend dal 24 al 26 gennaio 2020

© Napoli da Vivere

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente in un weekend che a Napoli è sempre speciale. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Domani uscirà anche una guida per gli eventi gratuiti nelle vicinanze di Napoli. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Capodanno Cinese a Napoli: il programma dei due giorni di eventi

Due giorni di festa a Napoli per il Capodanno Cinese, venerdì 24 e Sabato 25 gennaio 2020, la Festa di Primavera. Eventi gratuiti a Piazza del Gesu, al MANN e a Piazza Plebiscito. Capodanno Cinese a Napoli

Ingresso gratuito al Museo Archeologico per il Capodanno Cinese

Venerdì 24 gennaio 2020 anche a Napoli si festeggia la Festa di Primavera, conosciuta in occidente come Capodanno Cinese, con una bella festa di due giorni Ed anche il MANN di Napoli, il Museo Archeologico Nazionale partecipa a questa grande festa concedendo per il giorno di venerdì 24 gennaio 2020, dalle ore 17, l’ingresso gratuito al Museo. Ingresso gratuito al MANN,

Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Domenica 26 gennaio si terranno delle visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina. Un complesso molto importante alimentato dall’acqua del Serino e che arrivava fino alla Piscina Mirabilis di Bacoli ed allo stesso tempo serviva anche le grandi terme di Agnano. Le Terme sono all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, Le visite sono gratuite e si tengono ogni ora alle 10,11 e 12 ed è gradita la prenotazione. Visite gratuite alle Terme romane di via Terracina

Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro: una rievocazione storica alla Reggia di Portici

Prezzo 3 euro. Domenica 26 gennaio 2020 si terrà una bella mattinata con una rievocazione storica che permetterà ai partecipanti di rivivere i fasti e le atmosfere della corte borbonica delle Due Sicilie nello splendido Palazzo Reale di Portici. Un bel percorso di visita che ci farà conoscere parte della Reggia di Portici attraverso una serie di belle attività didattiche e teatrali, con anche dei concerti, balli storici e cambio della guardia. Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli 2020 a San Sebastiano al Vesuvio

Sabato 25 gennaio 2020 ritorna a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si terrà vicino al santuario di San Sebastiano Martire. Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli

Domeniche in Dimora: visite guidate alle straordinarie dimore storiche della Campania

Prezzo 5 euro – Dal 26 gennaio al 26 aprile 2020, ogni ultima domenica del mese, si potranno visitare, con un prezzo minimo di 5 euro, circa trenta fra dimore, castelli e ville, grandi testimonianze di storia e d’arte in Campania grazie all’evento ”Domeniche in dimora, tra palazzi, ville e giardini della Campania” . Prossime visite domenica 26 gennaio. Domeniche in dimora

Incontri di Yoga a Napoli nel Museo di Villa Pignatelli

Prezzo 5 euro – Nelle domeniche di gennaio e febbraio 2020 si terranno delle lezioni di avvicinamento allo Yoga nel Museo di Villa Pignatelli a Napoli aperte a tutti, al costo di entrata al Museo di 5 euro. Prossimo domenica 26 Gennaio 2020 Incontri di Yoga a Villa Pignatelli

Spettacoli di Enzo Avitabile, i Foja, La Maschera, Peppe Barra, Simone Schettino e altri a Sant’Antonio Abate per la Fiera e la Sagra della Porchetta

Una grande festa di 11 giorni si terrà a Sant’Antonio Abate, vicino Napoli, dal 16 Gennaio al 26 Gennaio 2020 per la ricorrenza del Santo Patrono che è il giorno 17 gennaio. Nell’ambito di questa 24 edizione della Fiera a Sant’ Antonio Abate si terrà anche la grande festa gastronomica della Sagra della Porchetta che quest’anno arriva alla sua 41^ edizione. Fiera di Sant’Antonio Abate

Serata tra le stelle all’Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Prezzo 5 euro – Venerdì 24 gennaio 2020 evento speciale all’Osservatorio. Serata Planetario è una serata tra le stelle con tre turni di visita ore 19:30, 20:30 e 21:00. Previsto un ticket di 5€ con prenotazione obbligatoria Serata tra le stelle all’Osservatorio

Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo al MANN di Napoli

Gratis solo venerdì 24 dalle 17 in poi – Fino al 9 marzo 2020 al Museo Archeologico Nazionale si potrà ammirare anche la mostra Thalassa. Meraviglie sommerse dal Mediterraneo. Uno straordinario percorso espositivo che presenta circa 400 reperti, provenienti da grandi e prestigiose istituzioni italiane ed internazionali che ci mostreranno un volto nuovo del Mare Mediterraneo. Thalassa al MANN

Festival Barocco Napoletano gratis al MANN, il Museo Archeologico

Fino all’11 maggio 2020 si terrà al MANN di Napoli la quarta edizione del Festival Barocco Napoletano. Una bella rassegna che presenta tanti concerti di qualità per scoprire la grande tradizione musicale napoletana con appuntamenti gratuiti che si terranno nella Sala del Toro Farnese del MANN. Prossimo 27 Gennaio 2020 – Amor il cor mi morse. La Cantata a voce sola a Napoli nel XVII e XVIII secolo Festival Barocco Napoletano

La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

Prosegue anche nel 2020 l’8a Edizione della Festa del Mandarino dei Campi Flegrei un evento itinerante che durerà per tutto gennaio 2020 con al centro della lunga manifestazione il mandarino flegreo, un ottimo agrume simbolo del territorio. Prossimi incontri a Monte di Procida 24 e 25 gennaio 2020 villa Matarrese La Festa del Mandarino dei Campi Flegrei

“Carri, Cippi e Pastellessa” la Festa di Sant’Antonio Abate a Portico di Caserta (CE)

Anche quest’anno dal 24 al 26 gennaio 2020 si terrà Portico di Caserta “Carri, Cippi e Pastellessa” la tradizionale festa di Festa di Sant’Antonio Abate. Ci sarà la grande sfilata delle “Battuglie di Pastellessa” e sui carri ci saranno i “Bottari” Non mancherà anche la “Pastellessa”, la buona pietanza locale preparata con pasta e castagne lesse. “Carri, Cippi e Pastellessa

Un nuovo capolavoro di Jorit un ritratto di Martin Luther King a Barra

Jorit, lo street artist napoletano di fama oramai internazionale, è tornato in città con un nuovo murales con il grande volto del leader americano Martin Luther King dipinto su un grande palazzo a Barra, tra via Chiaramonte e via Velotti di fronte alla stazione della Vesuviana di Barra, Le opere di Jorit a Napoli

Visite gratuite a Palazzo San Giacomo a Napoli

Dopo il successo delle visite gratuite di dicembre si potranno effettuare delle visite guidate gratuita, che ci permetterà di conoscere la grande storia di Palazzo San Giacomo a Napoli, in Piazza Municipio. Tante altre date disponibili. Visite gratuite a Palazzo San Giacomo

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 23 gennaio 2020 Incontri di Archeologia al MANN

Cosa vedere a Napoli a San Gregorio Armeno oltre ai presepi

Via San Gregorio Armeno a Napoli non è solo la patria dell’arte presepiale ma è anche una strada ricca di storia, capolavori e misteri. Troveremo chiese ricche e bellissime, chiostri monumentali e testimonianze della potenza economica e sociale del Regno di Napoli ma anche, nel sottosuolo, grandi strade della città greca e di quella romana. Scoprire San Gregorio Armeno

100 lupi in ferro a Piazza Municipio a Napoli

Una grande installazione in piazza Municipio sarà l’attrazione del Natale 2019 e rimarrà fino al 31 marzo 2020. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda

Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo

Visitare Castel Nuovo o Maschio Angioino a Napoli

Castel Nuovo, meglio conosciuto con il nome di Maschio Angioino e sede del Museo Civico, è il più imponente tra i castelli di Napoli. In posizione strategica nell’area oggi denominata Piazza Municipio: il suo profilo è simbolo di Napoli Tutto ciò che c’è da sapere sul Maschio Angioino

Gratis per Clienti e dipendenti Banco di Napoli e Intesa Palazzo Zevallos

Palazzo Zevallos su via Toledo è oramai un grande museo cittadino con tantissime opere a non perdere come l’ultimo capolavoro di Caravaggio, le grandi opere di Vincenzo Gemito e tante importanti opere di Maestri del 600. Il Museo è visitabile gratis dai Clienti/dipendenti Banco Napoli / Intesa San Paolo. Per tutti altri ingresso 5 euro. Gratis a Palazzo Stigliano Zevallos

David e Caravaggio: la mostra a Palazzo Zevallos Stigliano di Napoli

Gratis correntisti Banco Napoli – Fino al 19 aprile 2020 ci sarà una mostra molto particolare a Napoli, nello splendido Palazzo Zevallos Stigliano, che metterà in relazione l’influenza che ha avuto la pittura di Caravaggio sulla pittura francese neoclassica di Jacques-Louis David. David e Caravaggio

APERTURA GRATUITA DI CHIESE MONUMENTALI A NAPOLI SABATO 25 GENNAIO 2020

San Pietro a Maiella – via San Pietro a Maiella 4 – ore 10,30 – 12,30

San Lorenzo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,30 – 18,30

Chiesa Santa Caterina a Formiello – P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00

– P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00 Basilica di Santa Chiara – via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00

– via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00 Chiesa di San Domenico Maggiore – Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00

– Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00 Chiesa San Giorgio Maggiore – via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00

– via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00 Chiesa di Santa Maria Coeli – largo Regina Coeli ore 11,00 – 12,00

Chiesa dei SS. Apostoli – largo Ss. Apostoli 9 ore 9,00 – 13,00

Santa Maria del Carmine Maggiore – Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00

– Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00 Chiesa di Sant’ Eligio Maggiore – Piazza Sant’ Eligio 4 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – Corso Umberto I – 190 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Nolana 18 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Pietro ad Aram – Corso Umberto I – 292 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Paolo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,00 – 13,00

N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite. Potrebbero esserci variazioni agli orari comunicati

ALTRE COSE DA FARE E DA VEDERE GRATIS A NAPOLI MA DURANTE LA SETTIMANA

Napoli è una città ricca di luoghi e monumenti bellissimi e molti di questi si possono visitare gratis. Sono località dove si è fatta la storia di questa grande capitale del Mezzogiorno come il bellissimo Castel dell’Ovo, dove, nel IX secolo a.C., dei coloni greci fondarono il primo insediamento di Partenope, o come il Duomo di Napoli dove si conservano le reliquie di San Gennaro o come il particolarissimo Cimitero delle Fontanelle uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli. Di seguito troverete tanti siti bellissimi della città da scoprire gratuitamente.(attenzione il Parco Virgiliano di Posillipo è chiuso) I luoghi più belli di Napoli da vedere gratis durante la settimana