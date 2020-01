Il Teatro di San Carlo per la Giornata della Memoria: visite e proiezioni gratuite al Memus

Tra le varie iniziative a Napoli per la Giornata della Memoria al Teatro di San Carlo di Napoli ci saranno proiezioni e visite gratuite al Memus, il Museo e Archivio Storico del Teatro

Il Teatro di San Carlo parteciperà alla celebrazione della Giornata della Memoria lunedì 27 gennaio 2020.

In particolare al MEMUS, il Museo e Archivio Storico del Teatro, verrà proiettato gratuitamente “The Short Life Of Anne Frank” un documentario diretto e prodotto da Gerrit Netten, che è autore anche dei testi insieme a Wouter van der Sluis, con le musiche di Vincent van Rooijen.

Il filmato narra, attraverso la drammatica vicenda privata della famiglia Frank, le atrocità delle Seconda Guerra Mondiale e sulla persecuzione degli ebrei.

La proiezione del documentario The Short Life Of Anne Frank si terrà lunedì 27 gennaio 2020 ogni mezz’ora a partire dalle ore 10,00 sino alle ore 16.00.

Sempre gratuitamente lunedì 27 gennaio 2020 verrà effettuata anche una visita guidata alla mostra in corso al Museo Storico del San Carlo, dal titolo Fiabe al Museo a cura dei tirocinanti del MEMUS e dell’Archivio Storico.

Teatro di San Carlo – 081 7972331