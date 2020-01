Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro: rievocazione storica alla Reggia di Portici

Una bella rievocazione storica in costume ci farà rivivere i fasti della vita di corte nello splendido Palazzo Reale di Portici, dimora borbonica bellissima con un grande parco

Domenica 26 gennaio 2020 si terrà una bella mattinata con una rievocazione storica che permetterà ai partecipanti di rivivere i fasti e le atmosfere della corte borbonica delle Due Sicilie nello splendido Palazzo Reale di Portici.

Un bel percorso di visita che ci farà conoscere parte di quella grande Reggia di Portici, limitatamente alla area Esedra e al Piano Nobile attraverso una serie di belle attività didattiche e teatrali, con anche dei concerti, balli storici e cambio della guardia.

Una rievocazione storica tra cambio della guardia e ballo storico

Un evento suggestivo che ci presenterà degli interventi in costume come il cambio della guardia, degli intermezzi musicale e un grande ballo storico nelle sale del Baciamano e della Seta Gialla della grande Reggia Borbonica.

Una bella iniziativa, promossa dal Centro Museale della Reggia di Portici in collaborazione con il Dipartimento di Agraria della “Federico II” e la Città Metropolitana di Napoli che è stata realizzata dal Comitato per la Rievocazione Storica delle Due Sicilie, coordinato dall’Associazione Onlus “Siti Reali” e composto dalle Associazioni 1° Reggimento Re, Demetra, Ferdinando e don Ippolito, Karma, Portici Borbonica, Rievocatori Storici Fantasie d’Epoca e Società di Danza Napoli e Caserta.

Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro

L’evento si terrà in due orari differenti, alle ore 10,30 e poi alle 12,30, per far partecipare più persone e prevede il raduno presso la biglietteria della Reggia di Portici.

Li verrà svolta l’accoglienza, l’assistenza, il servizio di biglietteria e l’accompagnamento dei partecipanti lungo il percorso.

Si prevede, nei due orari, i seguenti eventi:

1° intervento | area dell’Esedra Associazione 1° Reggimento Re e Associazione Karma (durata 10 min): cambio della guardia e intervento teatralizzato

2° intervento | Scalone Monumentale Società di Danza Napoli e Caserta (durata 5 minuti): intermezzo musicale

3° intervento | Sale del Re (‘700) Associazione Rievocatori Storici Fantasia d’Epoca (durata 30 minuti): intervento di figurazione storica

4° intervento | Sale Baciamano e Seta Gialla Società di Danza Napoli e Caserta (durata 30 minuti): ballo storico

Viaggio a Corte lungo il Miglio d’Oro: prezzi, orari e date