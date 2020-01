Carri, Cippi e Pastellessa: Festa di Sant’Antonio Abate a Portico di Caserta (CE)

Una grande festa che segue dei ritmi antichi che prevedono la grande sfilata delle Battuglie di Pastellessa

Dal 24 al 26 gennaio 2020 si terrà Portico di Caserta Carri, Cippi e Pastellessa la tradizionale festa di Festa di Sant’Antonio Abate.

La festa è organizzata sempre da O Rion e Sant’antuono e prevede anche il corteo delle battuglie, ovvero carri di Sant’Antonio, che sfileranno per le vie di Portico mostrando la loro bellezza in un’atmosfera di grande festa

La festa di Sant’Antonio Abate segue dei ritmi antichi che prevedono, la grande sfilata delle Battuglie di Pastellessa e sui carri ci saranno i Bottari, cioè i percussionisti che suonano ritmicamente strumenti composti da botti, tini e falci, proponendo le antiche sonorità del luogo. Non mancherà anche la Pastellessa, la buona pietanza locale preparata con pasta e castagne lesse e cucinata, proprio, durante quest’occasione.

Una festa che, secondo la tradizione è nata come rituale per scacciare il male: infatti i contadini percuotevano con forza botti, tini e falci per allontanare gli spiriti maligni e poi la cerimonia veniva ripetuta all’aperto come rito propiziatorio per un cospicuo raccolto. Una tradizione confluita poi nella festa di Sant’Antonio Abate, patrono degli animali e protettore delle avversità del fuoco.

Le Battuglie di Pastellessa sono una tradizione tipica della zona e la stessa festa si tiene anche a Macerata Campana

A Portico di Caserta festa partirà Venerdì 24 Gennaio 2020 dalle ore 15:00 e durerà fino alla mezzanotte di Domenica 26 Gennaio 2020.

Non mancheranno a Portico altre attività come la vendita all’asta dei prodotti raccolti durante la processione del Santo o offerti dai fedeli, la degustazioni di pastellessa, i giochi tradizionali e gli immancabili fuochi pirotecnici.

