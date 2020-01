Terme Romane di Via Terracina a Napoli: visite guidate gratuite

Ripartono anche per il 2020 le visite guidate gratuite al complesso termale romano di Fuorigrotta che ci permetteranno di scoprire uno luogo straordinario inserito oramai nel tessuto urbano della città di Napoli

Sabato 11 e Domenica 12 gennaio 2020 ricominciano le visite guidate straordinarie e gratuite al complesso archeologico delle terme Romane di Via Terracina gestite dai volontari del GAN, il Gruppo archeologico napoletano.

I resti delle antiche terme saranno aperte sabato e domenica alle ore 10,11 e 12 e l’accesso sarà gratuito ma è comunque gradita l’adesione a info@ganapoletano.it o al numero 335.7272005.

Le visite guidate partiranno dall’ingresso del complesso che è in via Terracina, di fronte al civico 429 poiché le Terme sono poste all’interno della Facoltà d’Ingegneria di Via Claudio, nei pressi del cimitero di Fuorigrotta, raggiungibile facilmente anche con i mezzi pubblici.

Recentemente i volontari del GAN hanno completato un primo intervento di manutenzione straordinaria del mosaico delle terme di via Terracina realizzando stuccature salvabordo, pulizia dei depositi incoerenti, rimozione di vegetazione infestante e trattamento biocida, e una protezione stagionale con membrana impermeabile traspirante.

Le Terme Romane di Via Terracina a Napoli

Il Complesso termale romano è stato ritrovato nel 1939 in un discreto stato di conservazione durante i lavori per la costruzione della Mostra d’Oltremare. Le terme risalgono alla prima metà del II sec.d.C. Queste in origine si sviluppavano su più livelli ed erano alimentate dall’acquedotto del Serino.

Durante gli scavi sono emerse importanti pavimentazioni a mosaico sul tema dell’incontro e delle successive nozze tra Poseidon ed Anfitrite a cui partecipa tutto l’universo marino.

L’ingresso originario era dalla parte opposta a quello attuale. Oggi entrando nel complesso si trovano sulla destra alcune tabernae, mentre sulla sinistra una sala rettangolare che fungeva da apodyterium (spogliatoio) anch’essa con pavimento a mosaico che riporta una nereide seduta sulla coda di un tritone. Si arriva poi nel frigidarium, dove c’è un pavimento mosaicato raffigurante un corteo di animali.

Si trova ancora in discrete condizioni l’area dei vani caldi dove sono visibili le intercapedini al di sotto dei pavimenti (hyppocausta) e lungo le pareti: in fondo c’è il calidarium. I frequentatori, grazie alle aperture fra le sale, potevano scegliere il percorso che più preferivano.

La strada romana verso Agnano e le altre terme romane

Alle spalle del complesso di via Terracina vi sono tracce del basolato dell’antica strada che andava verso Agnano e che è stata ritrovata durante i lavori per la costruzione della Mostra d’oltremare.

Vi ricordiamo che anche più avanti, ad Agnano, esiste un grosso complesso termale composto da uno stabilimento disposto su sette livelli risalente al 117-138 d.C. che si potrà visitare, sempre con i volontari del GAN domenica 26 gennaio con un contributo di 5€ (under 13 gratis).

Visite alle Terme di via Terracina: prezzi, orari e date