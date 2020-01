Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli 2020 a San Sebastiano al Vesuvio

Ritorna anche quest’anno una festa da non perdere a due passi da Napoli, a San Sebastiano al Vesuvio: la sagra dò Zuffritte, Sasicc e Friariell

Anche quest’anno sabato 25 gennaio 2020, dalle ore 19,30 in poi, dopo il successo dello scorso anno, ritorna a piazza Municipio a San Sebastiano al Vesuvio, una sagra tradizionale dedicata al Zuffritte e sasicc’ e friariell’ che si terrà nel parcheggio adiacente al santuario di San Sebastiano Martire.

Un evento che ha riscosso sempre un buon successo di partecipanti anche perché si svolge con il patrocinio della Caritas Parrocchiale, del Parco del Vesuvio e del Comune di San Sebastiano al Vesuvio e il ricavato andrà alla Caritas Parrocchiale per le opere sul territorio.

L’evento è organizzato dall’Oratorio di Don Bosco del Santuario Diocesano di San Sebastiano Martire, ed è una manifestazione per stare tutti assieme e passare momenti felici con buon cibo e canti popolari con tanti ottimi prodotti locali a base di soffritto e ottimi piatti e panini con salsicce e friarielli.

Il soffritto napoletano

Il soffritto di maiale, o zuppa forte, conosciuto come ‘o suffritt’, è il classico piatto tipico napoletano preparato con le frattaglie del maiale, cioè con il fegato, cuore, polmone, milza e trachea.

I pezzi di carne vanno ben lavati con acqua corrente e poi immersi in acqua per far perdere il sangue epoi saranno soffritti con strutto, olio d’oliva extra vergine, salsa di pomodoro e tante spezie anche piccanti.

Alla sagra di San Sebastiano al Vesuvio potremo trovarlo in tanti modi, a zuppa su pane tostato o sulla pasta assieme a tanti ottimi panini con salsicce e friarielli.

Sagra del soffritto e delle salsicce e friarielli: Prezzi e data