La Metropolitana all’Aeroporto: le foto della Stazione Capodichino della Metro linea 1

Alcune foto dei lavori alla stazione Capodichino della Metro Linea 1 di Napoli che rivelano una struttura stupenda progettata dall’architetto Richard Rogers e in via di realizzazione dalla società Webuild, nuovo nome della Salini Impregilo

Continuano i lavori per la stazione finale della linea 1 della metropolitana di Napoli, quella di Capodichino – Aeroporto che consentirà agli utenti di arrivare all’interno dell’Aeroporto Internazionale di Capodichino in treno.

Quando i lavori saranno terminati saranno in servizio i nuovi treni che offriranno un servizio totalmente differente rispetto agli attuali, che sono in servizio da oltre 30 anni, specialmente per quanto riguarda la frequenza delle corse.

I nuovi treni già sono in via di consegna e ne arriveranno in tutto una ventina: alcuni dei già consegnati stanno effettuando il necessario pre-esercizio, con prove notturne sulla rete della METRO.

Stazione Capodichino: un collegamento in treno tra Porto, Stazione Ferroviaria e Aeroporto

Con l’apertura della Stazione Capodichino Napoli sarà una delle prime città al mondo che avrà un collegamento diretto su ferro, con metropolitana, tra i tre grandi punti della mobilità cittadina e cioè Porto, Stazione Ferroviaria e Aeroporto.

Al Porto, è già attiva da tempo la Stazione Municipio ma l’area è lo scavo archeologico più grande d’Europa. I lavori continuano per realizzare una galleria museale, un parco archeologico, che ripercorra la storia della Città. Nel grande scavo che è stato effettuato sono state ritrovate anche due antiche navi romane.

Alla stazione ferroviaria c’è da tempo attiva la Stazione Garibaldi già funzionante e con una grande rivoluzione in atto nella grande piazza cittadina che è stata trasformata completamente. Anche l’interno della Stazione è stato riqualificato con una grande food Hall di 2 piani e 14 ristoranti.

Al momento qui termina la linea 1 della Metro di Napoli che partendo da Piscinola, vicino Scampia, attraversa buona parte della città collegandosi in circa 25 minuti alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale.

La nuova stazione Capodichino – Aeroporto: le foto mostrano l’eccezionalità del progetto

La nuova stazione in costruzione denominata Capodichino – Aeroporto è bellissima ed è stata progettata dall’Architetto Richard Rogers, recentemente scomparso. La stazione, come vedete dalle foto del progetto rivoluzionerà la zona dell’Aeroporto ridisegnando l’accesso con percorsi pedonali coperti, collegamenti con i parcheggi e tante strade.

Una volta terminata la stazione dovrebbe essere attivata prima con servizio navetta e poi andrà a regime. Il progetto è, come per le altre stazioni molto bello ed è caratterizzato da una grande copertura rotonda che permette alla luce naturale di arrivare dall’alto nel profondo pozzo centrale.

Maggiori informazioni – sito ufficiale Metropolitana di Napoli

Foto: Metropolitana di Napoli Spa e Webuild (ex Salini Impregilo)

