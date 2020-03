Arrivato a Napoli il primo dei nuovi treni della Linea 1 della Metropolitana

Sbarcato nel porto di Napoli il primo dei nuovi treni della Linea 1. In programma la consegna dei successivi con una media di quasi uno al mese. In tutto 114 vagoni che saranno trasportati dalla Spagna a bordo delle navi Grimaldi

Come vi avevamo anticipato qualche giorno fa è arrivato regolarmente a Napoli via nave il 9 marzo 2020 il primo dei nuovi treni attesi per la Metro Linea 1 di Napoli. L’arrivo in città nel porto lunedì sera via nave dalla Spagna dove la società Caf (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) di Bilbao lo ha costruito e imbarcato dal porto di Sagunto-Valencia su una grossa nave della società napoletana Grimaldi, l’Eurocargo Roma di oltre 32.000 tonnellate.

Il treno è composto da composto da 2 motrici, una in testa e l’altra in coda e ben altri 4 vagoni ed è lungo 33 metri.

Le varie carrozze e motrici del treno sono state trasportate dalla nave Grimaldi su dei giganteschi rimorchi e portate nel deposito di Piscinola dove saranno poi montate sui binari per iniziare le prove di collaudo a cui seguiranno le corse ufficiali di pre-esercizio che richiedono dai quattro ai sei mesi.

Dopo la consegna del primo treno ne arriveranno altri, in media un treno al mese, arrivando ai 19 previsti consentendo così di migliorare di molto il servizio della Linea 1. Tutti i 114 vagoni, commissionati alla società basca CAF, saranno trasportati dalla Spagna a bordo delle navi Grimaldi. Nel tempo saranno sostituite tutte le attuali carrozze che hanno quasi 30 anni.

Le nuove carrozze sono tutte dotate di Wi-Fi, l’impianto di condizionamento, sistemi per la riduzione del rumore e trasporteranno centinaia di persone.