Eventi per bambini e famiglie a Napoli e nelle vicinanze nel weekend dal 13 al 15 maggio 2022

Tanti eventi e cose da fare in sicurezza a Napoli anche gli eventi per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago quasi tutte all’area aperta. Ecco il programma del weekend dal 13 al 15 maggio 2022

Riprendono anche gli eventi per bambini e famiglie, con la massima prudenza e rispettando le normative in vigore, per passare, in sicurezza, dei momenti sereni e di gioco in città e nelle vicinanze quasi sempre all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze per il weekend dal 13 al 15 maggio 2022 vi segnaliamo di seguito quelli per bambini e famiglie consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni precise e le misure di sicurezza adottate.

EVENTI PER BAMBINI A NAPOLI NEL WEEKEND

“Suoni, parole…fantasia!”: laboratorio per bambini al Teatro San Carlo di Napoli

Fino al 12 giugno al MeMus, del San Carlo si terrà “Suoni, parole…fantasia!” un laboratorio creativo per bambini basato su racconti e filastrocche di Rodari. Prossimo 15 maggio Suoni, parole…fantasia

“Le Piante del parco”: passeggiate gratuite in Villa Floridiana

Per tutto il mese di Maggio 2022 nei weekend degli incontri-passeggiate gratuite per grandi e bambini con esperti nel parco della Villa Floridiana alla scoperta delle preziose e monumentali piante esistenti. Prossimo 14 maggio: “Le Piante del parco della Floridiana”

Mann For Kids: laboratori didattici gratuiti per bambini al MANN

Ricominciate, in sicurezza, le iniziative gratuite per bambini del MANN, il grande Museo Archeologico Nazionale di Napoli. “Fatti mandare al MANN” che prevede eventi gratuiti fino a giugno 2022 Prossimo Domenica 15 Maggio 2022 – Mosaici di carta Fatti mandare al MANN”

Le Fiabe di Primavera nel Real Orto Botanico di Napoli

Riprendono le rappresentazioni teatrali per bambini e adulti nello splendido scenario dell’Orto Botanico di Napoli per la rassegna Fiabe di Primavera proposta da anni e con successo prossimo spettacolo Le favole della saggezza sabato e domenica 14/15 maggio Fiabe di Primavera

Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata,Si paga solo 3 euro Riapre il Maniero

LaniKids25: appuntamenti per bambini e famiglie a Santa Caterina a Formiello

10 appuntamenti fino al 18 giugno 2022, tra cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione per bambini e famiglie al Lanificio25, a Porta Capuana nella Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello Prossimo 15 Maggio – Laboratorio “Marcando” LaniKids25

Da vedere il Giro d’Italia 2022 che torna a Napoli: si correrà tra via Caracciolo, Bagnoli, Pozzuoli e Bacoli

Il 14 maggio il grande evento sportivo nel 2022 in città: ritorna il Giro D’Italia con una tappa che arriverà e partirà da Napoli. Una bella corsa che si svolgerà tra il capoluogo campano e la penisola flegrea con un percorso tra Bacoli e Monte di Procida da percorrere cinque volte e poi volata finale di nuovo a Napoli. Giro d’Italia 2022

Incontri gratuiti di Yoga nel parco della Villa Floridiana per grandi e bambini

Fino al 18 giugno 2022 al via “Il Benessere in Floridiana”, un ciclo di incontri gratuiti per adulti e bambini dedicati al benessere, nel parco della Floridiana. Prossimo 14 maggio Il Benessere in Floridiana

Apre al Vomero il Lego Store, il primo negozio a Napoli

Aprirà prossimamente a Napoli, nella centralissima via Scarlatti, nella grande isola pedonale del Vomero, il primo negozio Lego Store in città per la felicità di tutti i seguaci dei mattoncini colorati. La Lego a Napoli

“la Primavera della Scienza!”: tanti appuntamenti fino a maggio a Città della Scienza

Tanti imperdibili appuntamenti a Napoli per tutto maggio 2022 al Museo di Città della Scienza – Per il prossimo weekend Città della Scienza sarà CHIUSA sabato 14 maggio per il passaggio del GIRO d’ITALIA mentre per domenica 15 maggio ci sarà la GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA_KID PASS DAY . “la Primavera della Scienza

La Città dei Robot a Napoli all’Edenlandia con oltre 50 robot in esposizione

Fino al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale con 50 nuovissimi e particolari modelli di robot. La Città dei Robot

Bellini Kids: al Teatro Bellini anche spettacoli e laboratori per bambini

Spettacoli e laboratori per bambini fino a giugno dedicati ai più piccini. Bellini Kids, un bel progetto per bambini e famiglie ideato dal Teatro nel Baule in sintonia con il Teatro Bellini di Napoli che si terrà da ottobre a giugno durante tutti i weekend, Ultimi incontri Un tuffo nella realtà virtuale! Con Isabel Albertini, Simona Di Maio e Lorenzo Montanini – Il 14/mag – Into the woods – La finta nonna – Progetto vincitore di Residenze Digitali 2021 – Progetto Finalista di Specchi Sonori 2021 Il 15/mag Bellini Kids

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

ingresso gratuito e tante attrazioni che costano dai 2 ai 3 euro. A Edenlandia l’ingresso è sempre gratuito e le giostre costano 2o 3 euro solo per poche 5 euro. L’elenco Orari e prezzi dei singoli giochi

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare. Il Museo del Mare fa parte del bellissimo Acquario che si trova nella a Napoli nella Villa Comunale L’Acquario di Napoli è il più antico d’Italia ed è da visitare assolutamente.

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

Fino al 2 giugno 50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

EVENTI PER BAMBINI NELLE VICINANZE DI NAPOLI

La Casina di re Lazzarone, spettacolo itinerante notturno alla Casina Vanvitelliana

sabato 14 Maggio 2022, alle ore 21,00 e 22.30, uno spettacolo da non perdere, per adulti e bambini, organizzato da KARMA presso la splendida Casina Vanvitelliana del Fusaro che, per l’occasione sarà aperta eccezionalmente di notte. La Casina di re Lazzarone

Capo Miseno Blooms: passeggiata guidata

È arrivata la primavera a Capo Miseno: ogni giorno il sentiero si adorna di nuovi fiori, profumi e colori Domenica 15 Maggio ore 10.30 MOREA vi accompagnerà lungo un percorso naturale che risale il pendio dell’antica caldera del vulcano di Capo Miseno, dal quale sarà possibile godere di una vista mozzafiato sul mare. L’evento comprende la visita ad uno dei siti archeologici di Miseno! Il risveglio della natura va osservato, va vissuto direttamente! Costi: Adulti: 12 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 6 euro. Prenotazione obbligatoria. Tutte le info al 3281917307 – moreaoutdoor@gmail.com Morea Capo Miseno Blooms

Weekend di festa e sfilate di carri per il Gran Carnevale di Maiori

Anche nel giorno 15 maggio 2022 ci sarà una grande festa a Maiori per la 48esima edizione del Gran Carnevale di Maiori. Rimandato da tempo per l’emergenza, il Gran Carnevale di Maiori ritorna come festa di primavera con ben due sfilate: Carnevale a primavera.

Festa della Fragola a Parete con spettacoli gratuiti

Due giorni di grande festa sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 a Parete vicino Caserta per la grande Festa della Fragola, con tante bontà e uno spettacolo gratuito di Tony Tammaro Festa della Fragola

“Living Dinosaurs”: la mostra con i grandi dinosauri vicino la Reggia di Caserta

Nei grandi Giardini vicino alla Reggia di Caserta, fino al 26 Giugno la mostra “Living Dinosaurs”, con più di 30 specie di dinosauri in scala reale che si muovono, respirano e prendono vita nel più grande parco giurassico d’Europa. “Living Dinosaurs”

