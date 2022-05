Le Piante del parco: passeggiate gratuite in Villa Floridiana alla scoperta delle bellezze e varietà del patrimonio botanico

Uno straordinario progetto di visita assieme a botanici, zoologi e storici dell’arte finanziato dal FAI e Intesa Sanpaolo per sviluppare un percorso didattico alla scoperta della ricchezza e varietà del patrimonio botanico del parco

Per tutto il mese di Maggio 2022 nei weekend si terranno degli incontri-passeggiate gratuiti nello splendido parco della Villa Floridiana al Vomero alla scoperta delle preziose e monumentali piante esistenti. Un altro straordinario evento gratuito in Florirdana dove si stanno già svolgendo degli incontri di Yoga gratuiti per grandi e piccoli.

L’evento, dal titolo “Le Piante del parco della Floridiana”, è gratuito con prenotazione obbligatoria, e si svolgerà in tutti i weekend si Maggio 2022 secondo il calendario che troverete alla fine del post.

Gli incontri didattici sono dedicati alle preziose e monumentali piante esistenti nella Villa per favorire la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione condivisa del patrimonio botanico di uno dei parchi storici più amati e vissuti della città di Napoli.

Un progetto del FAI Fondo Ambiente Italia in Villa Floridiana

Il progetto di visita proposto dalla Direzione regionale Musei Campania è stato finanziato dal FAI e Intesa Sanpaolo per sviluppare un percorso didattico alla scoperta della ricchezza e varietà del patrimonio botanico del parco.

Previsti cinque incontri con esperti botanici, zoologi e storici dell’arte per conoscere più da vicino le specie arboree della Floridiana, la fauna ospitata tra i suoi rami, la nascita e le vicende del monumentale parco, in un percorso che incrocia così natura, arte e storia.

L’iniziativa è in collaborazione con l’Associazione culturale Amici della Floridiana e il supporto dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, della società di zoologi napoletani K’Nature e dell’Associazione Progetto Museo.

Le Piante del parco della Floridiana – programma degli eventi

Il programma degli incontri è il seguente:

Domenica 8 maggio 2022, ore 10.30 – Il benessere nel verde della Floridiana – Una passeggiata nei giardini della Duchessa di Floridia, tra arte, storia, tutela e conservazione, per scoprire perché il verde non è solo un colore. A cura di Stefania De Pascale, docente di Orticoltura e Floricoltura, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II.

– Una passeggiata nei giardini della Duchessa di Floridia, tra arte, storia, tutela e conservazione, per scoprire perché il verde non è solo un colore. A cura di Stefania De Pascale, docente di Orticoltura e Floricoltura, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II. Sabato 14 maggio 2022, ore 10.30 – Gli alberi della Floridiana si raccontano – La passeggiata guiderà alla scoperta delle informazioni che alberi e piante possono offrire ad uno sguardo attento. Osservando gli anelli del legno è possibile capire l’età di una pianta, in che modo è cresciuta e continuerà a crescere adattandosi all’ambiente. A cura di Veronica De Micco, docente di Botanica ambientale e applicata, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II.

La passeggiata guiderà alla scoperta delle informazioni che alberi e piante possono offrire ad uno sguardo attento. Osservando gli anelli del legno è possibile capire l’età di una pianta, in che modo è cresciuta e continuerà a crescere adattandosi all’ambiente. A cura di Veronica De Micco, docente di Botanica ambientale e applicata, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II. Domenica 22 maggio 2022, ore 10.30 – La Floridiana: un parco nella città – Una passeggiata che illustrerà le caratteristiche dell’ecosistema del Parco, gli alberi che crescono in ambiente urbano, il loro adattamento e gli accorgimenti necessari per un’adeguata cura e gestione delle aree verdi in città. A cura di Chiara Cirillo, docente di Colture arboree, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II.

– Una passeggiata che illustrerà le caratteristiche dell’ecosistema del Parco, gli alberi che crescono in ambiente urbano, il loro adattamento e gli accorgimenti necessari per un’adeguata cura e gestione delle aree verdi in città. A cura di Chiara Cirillo, docente di Colture arboree, Dipartimento di Agraria – Università degli Studi di Napoli Federico II. Sabato 28 maggio 2022, ore 10.00 – La Floridiana e la sua fauna: ornitologia – Incontro BioBlitz, finalizzato a promuovere il patrimonio naturalistico del parco, focalizzato sulla ricerca e l’identificazione del maggior numero di specie faunistiche. I partecipanti, adulti e bambini, accompagnati dagli zoologi di K’ Nature, proveranno a censire le specie presenti per costruire un inventario della biodiversità. Prenotazione obbligatoria (numero massimo di partecipanti: 30 persone).

– Incontro BioBlitz, finalizzato a promuovere il patrimonio naturalistico del parco, focalizzato sulla ricerca e l’identificazione del maggior numero di specie faunistiche. I partecipanti, adulti e bambini, accompagnati dagli zoologi di K’ Nature, proveranno a censire le specie presenti per costruire un inventario della biodiversità. Prenotazione obbligatoria (numero massimo di partecipanti: 30 persone). Domenica 29 maggio 2022, ore 10.30 – Villa Floridiana: regale pegno d’amore, ameno giardino d’Armida – Sinuosi sentieri alberati che costeggiano romantici giardini e ombrosi boschetti, architetture ottocentesche e scenografiche aperture panoramiche sul golfo di Napoli: un percorso alla scoperta della Floridiana, delle sue galanti origini e dei suoi successivi sviluppi. A cura di Maia Confalone, storica dell’arte dell’Associazione Progetto Museo.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria a: Associazione culturale Amici della Floridiana (mail: amicidellafloridiana@gmail.com, whatsapp: 3339564880). – L’appuntamento per i partecipanti è all’ingresso di Via Cimarosa, 10 minuti prima dell’orario di inizio di ciascun evento.

Maggiori informazioni – Museo Duca di Martina – Villa Floridiana – Napoli +39 081 5788418 | drm-cam.martina@beniculturali.it facebook Floridiana

