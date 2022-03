Suoni, parole…fantasia: laboratorio per bambini al Teatro San Carlo di Napoli

Ph Memus San Carlo

Dei bellissimi laboratori creativi per bambini che, grazie al linguaggio universale della musica ed ai racconti e filastrocche di Gianni Rodari, avvicinerà i piccoli ai valori dell’amicizia, della solidarietà, della tolleranza, dell’integrazione e dell’ambientalismo.

Fino al 12 giugno 2022 al MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo di Napoli si terrà “Suoni, parole…fantasia!” un laboratorio creativo per bambini basato su racconti e filastrocche di Gianni Rodari.

Suoni, parole…fantasia! si svolgerà in sei incontri, a pagamento, proponendo un laboratorio creativo che prevede un viaggio nelle filastrocche e nei racconti fantasiosi e divertenti di Gianni Rodari.

I bambini verranno avvicinati ai valori dell’amicizia, della solidarietà, della tolleranza, dell’integrazione e dell’ambientalismo grazie al linguaggio universale della musica.

“Suoni, parole…fantasia!” un laboratorio creativo per bambini

Il laboratorio è indicato per bambini dai 3 ai 12 anni e ogni bambino dev’essere accompagnato da almeno un genitore. I partecipanti al laboratorio verranno guidati dal M° Filomena Piccolo alla scoperta di un tesoro custodito in ognuno di noi: La Fantasia!

Se lo vorranno anche i genitori potranno essere coinvolti nel laboratorio assieme ai piccoli che, interagendo e giocando con parole, ritmo, suoni e immagini, conosceranno il meraviglioso mondo delle filastrocche e dei racconti di Rodari.

Quando si terrà “Suoni, parole…fantasia!” e come partecipare

Il laboratorio creativo “Suoni, parole…fantasia!” sarà in programma di domenica, a partire dal 13 marzo, con sei appuntamenti fino al 12 giugno 2022. Si potrà partecipare al singolo evento o di acquistare tutto il ciclo di appuntamenti che si terranno nei seguenti giorni:

Domenica 13 marzo 2022, ore 11.

Domenica 27 marzo 2022, ore 11.

Domenica 3 aprile 2022, ore 11.

Domenica 10 aprile 2022, ore 11.

Domenica 15 maggio 2022, ore 11.

Domenica 12 giugno 2022, ore 11.

Ogni turno è a numero chiuso. Sarà possibile richiedere la prenotazione via mail all’indirizzo indicato in calce: la prenotazione sarà confermata da una mail tramite la quale saranno indicate modalità e tempistiche per l’acquisto (la prenotazione blocca la disponibilità per massimo 48 ore, entro le quali bisogna poi riscattare i biglietti presso la Biglietteria del Teatro).

Per gli adulti, per accedere ai locali del Museo, è necessario il Super Green Pass valido e mascherina che è raccomandata anche per i bambini.

“Suoni, parole…fantasia!”: prezzi, orari e date

Quando: date indicate tra il 13 marzo e il 12 giugno 2022

date indicate tra il 13 marzo e il 12 giugno 2022 Dove: MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo di Napoli

MeMus, il Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo di Napoli Prezzo biglietto: Card 6 appuntamenti (1 adulto + 1 bambino) – 60 € – Card singolo incontro (1 adulto + 1 bambino) – 14 € – Ingresso aggiuntivo (acquistabile solo in aggiunta ad una delle Card) 6 €

Card 6 appuntamenti (1 adulto + 1 bambino) – Card singolo incontro (1 adulto + 1 bambino) – Ingresso aggiuntivo (acquistabile solo in aggiunta ad una delle Card) Contatti e informazioni: Ufficio Promozione Pubblico Tel. +39 081-7972468/310 – promozionepubblico@teatrosancarlo.it – “Suoni, parole…fantasia!”

