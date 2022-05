Festa della Fragola nel Palazzo Ducale di Parete con spettacolo gratuito di Tony Tammaro

Photo by engin akyurt on Unsplash

Una sagra da non perdere a Parete nel casertano con l’ottima fragola locale esportata in tutto il mondo e poi gustosi dolci e menù particolari ma anche momenti di relax con uno spettacolo gratuito di Tony Tammaro e un altro, a pagamento, di Filippo Giardina

Due giorni di grande festa sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 a Parete vicino Caserta perché ritorna la grande Festa della Fragola, un appuntamento annuale molto atteso per celebrare la fragola e la sua bontà in tanti gustosi modi.

La grande sagra si svolgerà nella cittadina casertana nel cortile del Palazzo Ducale di Parete dove troveremo tanti stand enogastronomici con tante specialità, una specifica area drink ma anche un attesissimo Mercato della fragola.

Non mancheranno specifici menù particolari che saranno creati ad hoc da chef conosciuti e momenti di relax con uno spettacolo gratuito dello straordinario Tony Tammaro e un altro, a pagamento, di Filippo Giardina.

Il programma della Festa della Fragola a Parete

La grande Festa della Fragola di Parete è organizzata dall’Associazione La Tenda per valorizzare un ottimo prodotto locale di Parete, che è esportato in tutto il mondo dagli agricoltori della zona. Nei due giorni di festa non mancheranno tanta ottima pasticceria, drink e un menu studiato appositamente sulla fragola, ma anche con spettacoli di stand-up e concerti.

Da non perdere, durante la festa della Fragola, il concerto gratuito di Tony Tammaro di sabato e lo spettacolo di stand-up comedy di Filippo Giardina che sarà a pagamento e su prenotazioni al link che troverete di seguito.

Per l’occasione sarà aperto e visitabile anche, all’interno del bellissimo Palazzo Ducale di Parete, il Museo della Fragola, primo ed unico museo in Italia del genere.

Info e prenotazioni contattare Associazione La Tenda:

Festa della Fragola – Parete – Programma

Sabato 14 maggio 2022

Ore 18:30 – apertura della Festa con aperitivo a cura di Ólive e DJ set di @balotta.it

Ore 21:00 – open act Ólive

Ore 21:30 – concerto di Tony Tammaro con Ingresso gratuito

Domenica 15 maggio 2022

Ore 11:00 – apertura con stand pasticcerie

Ore 13:00 – pranzo con Menu degustazione a cura di Moles (solo su prenotazione)

Ore 18:30 – DJ set di @balotta.it

Ore 21:30 – spettacolo di Stand-up comedy di Filippo Giardina – Info e costi per lo spettacolo di Giardina: Associazione la Tenda

Per lo spettacolo di Giardina sarà necessario esibire la prenotazione stampandola dal sito o mostrando la mail di conferma (in caso di mancata ricezione di quest’ultima controllare nello spam). Posti limitati!

Maggiori informazioni – La Festa della Fragola nel Palazzo Ducale di Parete

