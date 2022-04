LaniKids25: 10 appuntamenti per bambini e famiglie nel chiostro quattrocentesco di Santa Caterina a Formiello a Napoli

Laboratori creativi e tematici di lettura e teatro, passeggiate guidate per i piccoli e le famiglie tra la splendida Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello e lo storico quartiere

Ben 10 appuntamenti fino al 18 giugno 2022, tra cultura e gioco, intrattenimento e aggregazione per bambini e famiglie al Lanificio25, la spazio culturale che si trova a due passi da Porta Capuana e Castel Capuano nella quattrocentesca Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello a Piazza Enrico de Nicola a Napoli.

La nuova rassegna si chiama “LaniKids25” e prevede 10 incontri rivolti ai bambini e alle famiglie per farli socializzare assieme e valorizzare le loro potenzialità creative ma anche per farli interagire con i loro genitori e/o nonni.

Laboratori e passeggiate guidate per piccoli e grandi

Gli eventi si terranno in un luogo straordinario e storico, l’Insula Monumentale di Santa Caterina a Formiello e, per i più piccoli ci saranno dei laboratori creativi e tematici di lettura e teatro ma, anche delle interessanti passeggiate guidate in compagnia di esperti del settore.

In questo modo il Lanificio25 oltre ad essere un punto di riferimento per eventi musicali, teatrali e mostre d’arte diventerà anche un luogo di aggregazione per i più piccoli e per le loro famiglie. Il programma di dettaglio delle singole giornate sarà reso noto di volta in volta.

LaniKids25 – le giornate di incontri (età 3-99 anni)

Sabato 9 aprile – “Cultura e Gioco”, una giornata dedicata alle famiglie e alla presentazione dell’iniziativa

Lunedì 18 Aprile – Pasquetta con i bimbi – Laboratorio “Mascherata” Associazione culturale teatrale – TrasFORMAzioneAnimata

Lunedì 25 Aprile – Passeggiate guidate per famiglie curiose “Alla scoperta di Porta Capuana fra giochi e racconti” + Laboratorio Wander Italy for kids/Lanikids25 (età 7-12 anni accompagnati)

Sabato 30 Aprile – Spettacolo “Il cane fatato” NAKOTE teatro

Sabato 7 Maggio – Laboratorio “Le marionette indiane” Associazione culturale teatrale – TrasFORMAzioneAnimata

Domenica 15 Maggio – Laboratorio “Marcando” Associazione culturale teatrale -TrasFORMAzioneAnimata

Sabato 21 Maggio – Laboratorio di lettura – libreria Il Mattoncino

Sabato 28 Maggio – Spettacolo “La luna e Pulcinella” di e con Irene Vecchia

Sabato 11 Giugno – Laboratorio di lettura Bibi La libreria dei ragazzi

Sabato 18 Giugno – Laboratorio di lettura – libreria Mio nonno è Michelangelo

Tutti gli incontri si terranno al Lanificio25 Piazza Enrico De Nicola, 46 a Napoli e nei luoghi indicati. Parcheggio interno custodito

Per info e prenotazioni: info@lanificio25.it – 081 6582915 – 366 5917681

Lanificio25 Piazza Enrico De Nicola

