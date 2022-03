La Città dei Robot a Napoli all’Edenlandia con oltre 50 robot in esposizione

Ph La Città dei Robot

All’Edenlandia passeggiata nel futuro tra che interpretano i sentimenti umani o quelli che ballano e tengono lezioni di personal training, ma anche il primo robot fish che si immerge e nuota sott’acqua oltre al simpatico cane robot e ai robot domestici e tanto altro

Dal 18 Marzo al 5 giugno 2022 a Napoli al PalaEden dell’Edenlandia ci sarà una straordinaria mostra sull’intelligenza artificiale in cui ci saranno oltre 50 nuovissimi e particolari modelli di robot.

L’evento, dal titolo “La Città dei Robot!” ha già riscosso un grandissimo successo nelle precedenti 11 tappe in tutto il mondo tra cui quelle di Tallin, Praga, Atene e Milano e rimarrà all’Edenlandia di Napoli fino all’inizio di giugno proseguendo poi per la prossima tappa che sarà Istambul in Turchia.

Dal robot che si immerge sott’acqua a quello che interpreta i sentimenti

Una bella mostra per grandi e piccoli in cui si potranno ammirare e interagire tantissimi modelli di robot differenti tutti di ultima generazione. I visitatori troveranno infatti robot interpretano i sentimenti umani o quelli che ballano e tengono lezioni di personal training, ma anche il primo robot fish che si immerge e nuota sott’acqua oltre al simpatico cane robot e ai robot domestici.

Nella mostra saranno organizzati dei tour guidati, con posti limitati, e un esperto spiegherà ai visitatori tutte le attività e le potenzialità dei vari robot in mostra. I visitatori potranno così vedere ed interagire direttamente con oltre 50 robot, in grado di compiere tantissime attività differenti, macchine progettate sia per divertire che per aiutare le persone nella vita di tutti i giorni. Non mancherà anche un vero e proprio show interamente realizzato con i robot.

Una mostra che vuole anche ispirare i ragazzi per il futuro

Una mostra interessante e particolare che vuole anche ispirare i ragazzi ad avvicinarsi nel futuro alla ricerca in questo particolare campo. Al PalaEden robot anche umanizzati, con un proprio nome divertente, che possono anche svolgere azioni specifiche insieme al pubblico con cui potranno anche parlare e fare amicizia, giocare e ballare.

Nel percorso mostra è presente uno stand dell’Università Federico II di Napoli all’avanguardia su questo tipo di ricerca.

La città dei Robot: prezzi, orari e date

Quando: Fino al 5 giugno 2022

Fino al 5 giugno 2022 Dove : PalaEden Edenlandia viale Kennedy Napoli

: PalaEden Edenlandia viale Kennedy Napoli Orari ingresso dal lunedì al venerdì: 15.00 / 21.00 – sabato, domenica e festivi: 10.00 / 23.00

dal lunedì al venerdì: 15.00 / 21.00 – sabato, domenica e festivi: 10.00 / 23.00 Prezzo biglietto: Intero € 10 · Ridotto under 12 € 8 – bambini di età inferiore a 2 anni: ingresso gratuito

Intero € 10 · Ridotto under 12 € 8 – bambini di età inferiore a 2 anni: ingresso gratuito Contatti e informazioni: sito ufficiale – evento Facebook

L’evento si svolgerà in sicurezza, nel rispetto della normativa sanitaria in vigore.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.