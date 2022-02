Eventi per bambini e famiglie nel lungo weekend di Carnevale 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Tanti simpatici e interessanti eventi in sicurezza a Napoli e nelle vicinanze anche per bambini e le loro famiglie con visite, mostre, laboratori e tante attività di svago per un sereno weekend di Carnevale 2022

Tanti eventi per bambini e famiglie per passare, in sicurezza, il periodo di Carnevale dei momenti sereni e di gioco all’area aperta. Tra i tanti eventi che si svolgono a Napoli e nelle vicinanze per il weekend di Carnevale, dal 25 al 28 febbraio 2022 vi segnaliamo di seguito quelli per bambini consigliandovi di contattate gli organizzatori per conoscere tutte le informazioni precise e le misure di sicurezza adottate.

Gli spettacoli e gli eventi per coinvolgere i bambini

Ballo a Corte a Palazzo Reale: il Carnevale dei piccoli a Napoli

Il 26,27 e 28 febbraio e 1 marzo 2022 a Palazzo Reale di Napoli uno spettacolo per bambini e per le famiglie dal titolo Ballo a Corte a Palazzo Reale. Spettacolo per famiglie a Palazzo

Giochi a Regola d’arte: anche a Carnevale visite gioco per bambini tra i musei più belli di Napoli

Nei weekend fino al 25 aprile tante visite gioco per bambini tra i musei più belli di Napoli. Eventi ludico culturali per divertirli e appassionarli all’arte attraverso il gioco. 26 e 27 febbraio – Speciale Carnevale Giochi a Regola d’arte

Grande Festa di Carnevale 2022 al Museo di Città della Scienza a Napoli

Giornata speciale domenica 27 febbraio 2022 a Napoli a Città della Scienza per la grande festa di Carnevale 2022 con un biglietto unico adulti e bambini di 7 euro . Carnevale a Città della Scienza

Due giorni di festa in maschera per il Carnevale a Pietrarsa

Un evento di Carnevale per tutta la famiglia Sabato 26 e Domenica 27 febbraio 2022 con due mattinate di festa al Museo di Pietrarsa a Napoli. festa in maschera a Pietrarsa

Carnevale a Capodimonte con tanti eventi per bambini e famiglie da non perdere

Un lungo weekend di Carnevale dal 26 febbraio al 1 marzo a Capodimonte con il teatro delle Guarattelle, i laboratori di disegno gratuiti e visite speciali per bambini weekend per famiglie

Il carnevale all’Edenlandia a Napoli con la sfilata dei bambini e dei trampolieri

Due giorni di festa a Edenlandia il 26 e il 27 febbraio per il Carnevale dei bambini 2022 con ingresso gratuito, sfilata dei bambini e poi trampolieri, maschere e le Mascotte Carnevale Edenlandia

Mille e una storia: letture per bambini tra i capolavori di Capodimonte

Letture per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto tra tante bellissime opere d’arte nelle varie sale del Museo di Capodimonte. Prossimo 27 febbraio Mille e una storia

Il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Per il 2022 si terranno le rappresentazioni del Teatro dei Piccoli a Napoli con tanti divertenti eventi nei weekend tra teatro, concerti e laboratori a partire dai 3 anni. 26 febbraio – Pulcinella e il mistero del Castello – 27- Concerto di Carnevale – programma di Carnevale

Bellini Kids: al Teatro Bellini anche spettacoli e laboratori per bambini

Anche nei giorni di Carnevale e fino a giugno spettacoli e laboratori per bambini dedicati ai più piccini. 26 febbraio – Laboratorio di scoperta Teatrale e 27 febbraio – Una storia sottosopra Bellini Kids

Al Vomero, torna Chocoland la grande festa del cioccolato artigianale

Si terrà a Napoli, da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo 2022, al Parco Mascagna a Piazza degli Artisti al Vomero, Chocoland – La terra dei golosi con anche eventi per bambini per carnevale. A Napoli la festa del Cioccolato

A Edenlandia ingresso gratis e giostre a 2 o 3 euro

Nello storico parco giochi di Edenlandia sempre ingresso al parco gratuito e tante attrazioni aperte a prezzi veramente popolari che vanno dai 2 ai 3 euro. Orari e prezzi dei singoli giochi

Carnevale a Carditello – Voli in Mongolfiera, visite ed eventi nel sito borbonico di Carditello

Weekend pieno di eventi nel sito borbonico di Carditello a San Tammaro vicino Caserta. Un weekend con voli vincolati in Mongolfiera, visite guidate e tanti eventi da non perdere per grandi e bambini. Carditello eventi nel weekend.

Non solo feste ma anche visite e musei adatti anche ai bambini, da non perdere

Ma in questo periodo di Carnevale anche mostre e musei da visitare con i bambini: ecco quali.

In mostra al Mann i giocattoli dei bambini di 2000 anni fa

50 reperti, recuperati dai depositi del Museo per la mostra “Giocare a regola d’arte”, oggi tesori ma, secoli fa, semplici giocattoli dei nostri antenati. Giocare a regola d’arte

Museo dell’Acqua: un nuovo museo nel Sottosuolo del Centro Antico a Napoli

Da visitare assieme ai bambini il fantastico museo dell’Acqua sotto il decumano maggiore, a 35 metri di profondità: il Museo dell’Acqua un percorso particolarissimo di un chilometro che segue il percorso e le cisterne dell’antico Acquedotto della Bolla creato dai greci e ampliato dai Romani Museo dell’Acqua

A Palazzo Reale “La Galleria del Tempo” mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

Da non perdere una visita a Napoli l’Acquario in Villa Comunale

Riapre, nella Villa Comunale di Napoli, completamente rinnovato l’Acquario di Napoli nella stazione Zoologica visite sabato e domenica L’Acquario di Napoli

Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate

Dall’11 giugno 2021 il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati. Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

Il nuovo Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Visite guidate ai Giardini Pensili di Palazzo Reale di Napoli

Aperto alle visite lo splendido Palazzo Reale di Napoli con anche visite guidate al Giardino pensile si faranno ogni domenica. Visite guidate ai Giardini Pensili

Il Museo del Tesoro di San Gennaro riapre con un’app gratis

Ha riaperto lo straordinario Museo del Tesoro di San Gennaro che consente al visitatore un viaggio indimenticabile nella grande storia della città Museo del Tesoro di San Gennaro

Visite a Napoli le Catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso

Riaprono in sicurezza le catacombe di San Gennaro e quelle di San Gaudioso. Una straordinaria città sotterranea per un viaggio nel tempo tra strade e basiliche. Di sera 25,26 27 giugno Catacombe di San Gennaro

Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata