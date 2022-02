Grande Festa di Carnevale 2022 a Città della Scienza a Napoli

Prenotazione obbligatoria per la Grande Festa di Carnevale che si terrà a Città della Scienza a Napoli con prezzo unico d’ingresso per adulti e bambini fissato a 7 euro e un ricco programma a tema con tanto divertimento, laboratori per bambini e per tutte le età e mostre, dimostrazioni e tanto altro

Giornata speciale domenica 27 febbraio 2022 a Napoli a Città della Scienza per la grande festa di Carnevale 2022 che si terrà, in sicurezza, nel grande Scienze Center sul mare di Bagnoli. Una giornata tutta dedicata al Carnevale con un biglietto unico adulti e bambini di 7 euro e la prenotazione obbligatoria.

Previsto un ricco programma a tema con laboratori per bambini di tutte le età, ma anche spettacoli, bolle di sapone, visite guidate a Corporea, il Museo del Corpo Umano, alla Mostra Insetti & Co e ai tanti altri nuovi percorsi espositivi e poi dimostrazioni scientifiche e tantissimo altro ancora. Non mancheranno, per tutti i bambini, tante bolle di sapone che verranno date in regalo.

Giornata speciale per la festa di Carnevale: il programma

Per partecipare alla giornata speciale del 27 febbraio 2022 allo Science Centre di Città della Scienza di Napoli sarà obbligatorio l’acquisto dei biglietti online o, in alternativa, la prenotazione, per un migliore rispetto delle misure di sicurezza.

L’ingresso sarà organizzato su due turni:

1° turno dalle 09.00 alle 12.45

2° turno dalle 13.15 alle 17.00

In occasione di Carnevale ci sarà un biglietto unico (adulti e ragazzi) a 7 €. In aggiunta, se si vuole si potrà visitare il Planetario a 5 €. Disponibile un biglietto unico integrato (Museo 7€ + Planetario 3€) a 10 €.

Previsti tanti eventi per bambini di tutte le età e anche per i grandi: molti di questi vanno prenotati e si svolgono più volte in vari orari. Troverete tutte le informazioni di dettaglio sul programma completo a fine post. Tra i tanti eventi anche:

Maschere di carnevale per tutti i gusti!

Truccabimbi

Rainbow Jar: un esperimento molto… colorato!

I colori della luce

La bottega del burattinaio

Costruiamo il disco di Newton

Alla scoperta dei colori con la luce invisibile

Un arcobaleno nel piatto!

La magia delle bolle di sapone

Magic Bubble SCIENCE SHOW

Maggiori informazioni sui programmi di dettaglio, sulle prenotazioni e sulle condizioni per accedere in sicurezza (green pass, mascherina ecc) sul sito ufficiale.

