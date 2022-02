Mille e una storia tra libri e opere d’arte: letture per bambini tra i capolavori di Capodimonte

© Napoli da Vivere

Letture per bambini dai 3 ai 6 anni accompagnati da un adulto tra tante bellissime opere d’arte nelle varie sale del Museo di Capodimonte con anche una breve illustrazione delle opere che si legano ai temi trattati.

Sempre grande attenzione per i più piccoli nel grande Museo e Real Bosco di Capodimonte che presenta un ciclo di letture tra le sale del bellissimo museo dal titolo “Mille e una storia tra libri e opere d’arte”, dedicato ai bambini e alle famiglie.

Vari incontri per piccoli gruppi di bambini dai 3 ai 6 anni che prevedono la lettura di albi illustrati e testi per l’infanzia nelle straordinarie e diverse sale del museo, tra tante bellissime opere d’arte.

L’evento è stato organizzato dalla libreria “Mio nonno è Michelangelo”, in collaborazione con Amici di Capodimonte Ets, e sarà seguito da una breve illustrazione delle opere di Capodimonte che si legano ai temi trattati.

Libri e opere d’arte a portata di bambini

Le letture verranno effettuate in varie sale del Museo, diverse per ciascun incontro, per favorire la “massima immersione in un’atmosfera da favola” tra libri che troveranno un riscontro visivo in alcuni dipinti che trattano temi affini. “Una formula che mette insieme letteratura e arte per consentire ai bambini di vivere pienamente l’infanzia e agli adulti di ritornare per un giorno bambini.”

I prossimi incontri saranno i seguenti:

I Miti- domenica 6 febbraio ore 11.00

Gli Animali- domenica 27 febbraio ore 11.00

La Natura- domenica 6 marzo ore 11.00

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una mail al seguente indirizzo: prenotazioni@amicidicapodimonte.org.

All’iniziativa potranno partecipare massimo 25 persone per volta e i bambini dovranno essere accompagnati da un adulto in possesso del biglietto di ingresso al museo (speciale ridotto € 2 per i partecipanti all’iniziativa). Obbligo di green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Maggiori informazioni – Mille e una storia tra libri e opere d’arte:

