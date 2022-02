Chocoland al Vomero: la grande festa del cioccolato artigianale per Carnevale

© Salah Ait Mokhtar

Si terrà per 6 giorni nell’area esterna al Parco Mascagna al Vomero la nuova edizione di Chocoland 2022, la grande festa del buon cioccolato artigianale che arriva nel periodo di Carnevale

Si terrà a Napoli, da giovedì 24 febbraio a martedì 1 marzo 2022, negli spazi esterni al Parco Mascagna a Piazza degli Artisti al Vomero, il nuovo appuntamento con il buon cioccolato artigianale di Chocoland – La terra dei golosi.

La grande festa del cioccolato artigianale ritorna a Napoli per 6 giorni per la sua 12 esima edizione dopo un lungo periodo di assenza. Chocoland è la più importante kermesse del centrosud dedicata al cioccolato ed è organizzata da D2 Eventi, patrocinata dalla quinta Municipalità e dal Comune di Napoli.

Tantissimo buon cioccolato artigianale a Chocoland

Vedremo di nuovo al Vomero, dopo il successo degli anni precedenti, le classiche “casette” in legno con gli artigiani cioccolatieri che proporranno tante bontà da tutta Italia e tutta Europa

E per il ritorno di “Chocoland – La terra dei golosi” a Napoli non mancheranno tanti maestri cioccolatieri nazionali che presenteranno le loro bontà.

Non mancherà anche dell’animazione per bambini con il Teatro dei Burattini del Maestro Mario Ferraiolo che sarà in via Kauffman.

Chocoland torna a Napoli dopo l’11° edizione che si tenne, sempre al Vomero ma nell’area pedonale di via Scarlatti e via Luca Giordano, con una grande partecipazione di pubblico alla fine di ottobre del 2019.

Maggiori informazioni Chocoland – La terra dei golosi.

