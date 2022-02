Due giorni di festa in maschera per il Carnevale a Pietrarsa

Un evento di Carnevale per tutta la famiglia per due giorni al Museo di Pietrarsa con visita guidata per adulti e bambini e uno spettacolo teatralizzato per i più piccoli

Sabato 26 febbraio e Domenica 27 febbraio 2022 ci saranno due mattinate di festa al Museo Nazionale Ferroviari di Pietrarsa a Napoli. L’associazione Le Capere, in collaborazione Musicapodimonte organizzano un evento di Carnevale per tutta la famiglia che prevede una visita guidata dedicata a grandi e piccini e poi un bellissimo spettacolo teatralizzato per i più piccoli!

L’evento sarà anche una bella occasione per conoscere il grande Stabilimento ferroviario di Pietrarsa dove è nata la storia delle ferrovie italiane che è situato tra il mare e il Vesuvio con una spettacolare vista sul Golfo di Napoli.

Visita guidata e spettacolo teatralizzato nel grande Museo sul mare di Napoli

Dopo la visita guidata nel grande museo tra Locomotive e carrozze d’epoca, nel suggestivo scenario del “Salone delle vaporiere”, gli attori di Musicapodimonte presenteranno “Il Re, Pulcinella e compagnia bella!” uno spettacolo teatralizzato per bambini da non perdere dove vengono messi assieme tutti gli elementi classici della favola.

Ci saranno infatti il Re, il Ciambellano di corte, il Brigante fanfarone, la bella e povera figlia di Pulcinella, che, nei loro costumi settecenteschi, coinvolgeranno i piccoli spettatori raccontando una appassionante e coinvolgente storia. I bambini potranno indossare i costumi di carnevale.

Carnevale a Pietrarsa: prezzi, orari e date

Quando: Sabato 26 febbraio e – Domenica 27 febbraio (Al momento della prenotazione specificare la data prescelta)

Ore 11.00 Biglietteria Museo Ferroviario di Pietrarsa – Inizio visita guidata ore 11.15 – durata 2 ore

Biglietto Family: 2 adulti e 2 bambini 30 euro/ 2 adulti e 1 bambino 25 euro /1 adulto e 2 bambini 25 euro / 1 adulto e 1 bambino 20 euro. – Ogni adulto o bambino in più per nucleo familiare costo extra 10 euro a persona. Gratis bambini fino a 3 anni

Nei costi è compresa la visita guidata con guida abilitata Regione Campania, radio per ascoltare la guida, biglietto di ingresso al Museo di Pietrarsa e spettacolo teatralizzato.- Prenotazione Obbligatoria – lecaperenapoli@gmail.com – 3289705049 | 3274910331 – (Numeri attivi dalle 9.00 alle 19.00) – In fase di prenotazione si prega di specificare la data tra sabato e domenica, il cognome, numero di persone ed un recapito telefonico attivo. È obbligatorio S. Green Pass e mascherina FFP2;

Evento ufficiale – Carnevale al Museo Ferroviario di Pietrarsa:

