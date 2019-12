Cosa fare gratis a Napoli nel Weekend dal 20 al 22 dicembre 2019

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente in un weekend che a Napoli è sempre speciale. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

A Napoli ci sono sempre tante cose da fare, in particolare nel weekend e Napoli da Vivere pubblica, ogni fine settimana, la guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un “classico” del Weekend cittadino.

Di seguito troverete una guida alle cose gratuite da fare nel weekend con le proposte più interessanti per fare qualcosa in città in particolare nei weekend. Domani uscirà anche una guida per gli eventi gratuiti nelle vicinanze di Napoli. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Notte bianca ai Colli Aminei a Napoli: Di Notte ai Colli 2.0:

Una nuova notte bianca da non perdere a Napoli, stavolta ai Colli Aminei, con Franco Ricciardi, Tony Tammaro, Monica Sarnelli e tanti altri. E a gennaio si rifarà la Notte d’arte nel centro storico Sabato 21 Dicembre dalle 18:30 a mezzanotte Di Notte ai Colli 2.0 è un evento che fa parte della manifestazione del Natale a Napoli 2019 Notte bianca ai Colli Aminei

Gratis nel Museo di San Martino ed a Castel Sant’Elmo

Oltre alle prime domeniche gratuite da ottobre fino a marzo e alla settimana dei musei che cambierà ogni anno ci sarà l’ingresso gratuito nel Museo di San Martino ed a Castel Sant’Elmo e museo del 900 a Napoli anche sabato 21 Dicembre Solstizio d’inverno Gratis nel Museo di San Martino

Concerto gospel gratuito a Palazzo Zevallos Stigliano

Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12 e 14 si terrà uno straordinario Concerto di Natale gratuito a Napoli nello splendido Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa SanPaolo. Gospel, spirituals & carols!

Festival delle Scale 2019 a Napoli: Concerti, Passeggiate e Trekking Urbano

Alcuni eventi gratuiti o a piccolo prezzo, e passeggiate lungo le tante scale cittadine dal 7 dicembre 2019 al 7 gennaio 2020. Ci sarà un pò di tutto nel Festival dai concerti al trekking urbano e poi passeggiate letterarie e musicali Festival delle Scale 2019 a Napoli

FederiPiano: concerti gratuiti dall’Università Federico II di Napoli

Una serie di interessanti concerti pianistici gratuiti si terranno nell’Università Federico II di Napoli a cura di studenti o professori fino al 19 maggio 2019. Una vera e propria Comunità Pianistica Federiciana con anche tanti virtuosi Prossimo concerto – Venerdì 20 dicembre 2019 – Atrio Federico II Corso Umberto I – Luigi Nastri FederiPiano concerti gratuiti alla Federico II

Mostra di Arte Presepiale a Napoli a San Severo al Pendino a via Duomo

Nel complesso museale di San Severo al Pendino in via Duomo a Napoli con ingresso a solo 1 euro si potrà vedere la straordinaria mostra di arte presepiale dell’Associazione Italiana Amici del Presepio. La mostra sarà aperta fino al 10 gennaio 2020. Mostra di Arte Presepiale a Napoli

Sacro Sud Anime Salve 2.0: festival musicale gratuito diretto da Enzo Avitabile

Da non perdere a Napoli una rassegna musicale diretta da Enzo Avitabile con 12 eccezionali concerti gratuiti che si terranno dal 15 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 con ingresso libero fino ad esaurimento posti. Prossimi Giovedì 19, SAHAR AJDAMSANI (Iran) –Venerdì 20, LULA PENA (Portogallo) – Sabato 21– GIOVANNI LINDO FERRETTI (Italia), Domenica 22 – UTO UGHI e BRUNO CANINO (Italia). Sacro Sud Anime Salve 2.0

Mercatini di Natale di Eccellenze in Piazza a Pozzuoli

Nel centro storico si terrà Natale a Pozzuoli con un nuovo appuntamento da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2019 con le magiche atmosfere e le buone tradizioni culinarie dei Campi Flegrei. Una bella festa nel centralissimo corso della Repubblica ad ingresso gratuito. Eccellenze in piazza a Pozzuoli

Mostra Internazionale del Presepe in via dei Tribunali a Napoli

Fino al 14 gennaio 2020 nella Chiesa di Sant’Angelo a Segno, in via dei Tribunali 45, nel centro storico di Napoli sarà possibile visitare una particolare Mostra Internazionale del Presepe. In mostra 21 pezzi straordinari provenienti dalle preziose collezioni private tra cui quella di Peppe Barra. Mostra Internazionale del Presepe

We are Naples mostra fotografica a Capodichino

We are Naples è un bel percorso fotografico che troveremo all’Aeroporto Internazionale di Napoli e che ci mostrerà i luoghi più conosciuti ma anche quelli meno noti, ma non per questo meno belli, di Napoli. Un vero diario di vita e di viaggio per raccontare quello che accade in una città unica come Napoli, quando si sceglie di girarla a piedi e in kayak tra incontri, storie, persone, luoghi e misteri. We are Naples mostra fotografica a Capodichino

Natale 2019 a Bacoli: Mercatini di Natale e Luminarie sulla Casina Vanvitelliana

Grande festa per il Natale 2019 a Bacoli con tante sfavillanti luminarie natalizie nella bella Villa Comunale ed anche nella monumentale Casina Vanvitelliana del Fusaro fino al 7 gennaio 2020, che rimarrà aperta anche la sera. E poi i mercatini di Natale nel centro storico di Bacoli dal 29 novembre fino 24 dicembre 2019 Natale 2019 a Bacoli

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno a Napoli

Riapre la tradizionale Fiera di Natale di Napoli che si tiene da anni a via San Gregorio Armeno e nelle strade adiacenti. Per quest’anno siamo alla 148esima edizione della Fiera di Natale di San Gregorio Armeno con il cuore antico della città già addobbato a festa Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Spettacolo gratuito a Sorrento di Enzo Gragnaniello: Sorrento Incontra

Sorrento Incontra è una bella rassegna tra musica e la danza con ben sei appuntamenti, tutti ad ingresso libero, presso il Teatro Tasso nel centro storico di Sorrento fino al 18 gennaio 2020.Prossimo: sabato 21 dicembre 2019 – Neapolis Mantra, un’opera multidisciplinare con l’etoile Emanuela Bianchini ed Enzo Gragnaniello. Sorrento Incontra 2019 spettacoli gratuiti

Natale a Napoli 2019: le luminarie di Chiaia firmate da Lello Esposito

A Chiaia, le luminarie natalizie per il Natale 2019 a Napoli sono delle vere “Luci d’artista” perché sono “firmate” da Lello Esposito il bravo scultore e pittore napoletano. Natale a Napoli: le luminarie di Lello Esposito

AstraDoc Viaggio nel Cinema del Reale. Film a 3,50 €

Da novembre 2019 a Aprile 20202 al Cinema Astra di via Mezzocannone c’è l’11^ edizione di “AstraDoc – Viaggio nel Cinema del Reale”. Una rassegna che si ripete con successo a Napoli da più di 10 anni, offre quest’anno un cartellone di film eccezionali a soli 3,50 €. AstraDoc Cinema del Reale a Napoli

Incontri gratuiti di Archeologia al Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Una rassegna gratuita Incontri di Archeologia al MANN con tantissimi incontri fino al 28 maggio 2020. Un evento sia per gli appassionati di arte antica ma anche per chi vuole approfondire argomenti storici. Prossimo incontro Giovedì 19 dicembre Incontri di Archeologia al MANN

100 lupi in ferro invadono Piazza Municipio a Napoli

Una grande installazione in piazza Municipio sarà l’attrazione del Natale 2019 e rimarrà fino al 31 marzo 2020. Cento lupi in ferro costruiti a Pechino da Liu Ruowang, scultore cinese di fama internazionale, una grande installazione concettuale dal titolo Wolves coming. 100 lupi in ferro a Piazza Municipio

Concerti gratuiti in pausa pranzo a Palazzo Zevallos

La rassegna Musica a pranzo si terrà nel salone del Palazzo Zevallos a Napoli con un ciclo di concerti fino al 18 gennaio 2020, tutti i mercoledì e il sabato all’ora di pranzo. Prossimo evento speciale Domenica 22 dicembre. Concerti gratuiti a Palazzo Zevallos

Visite gratuite al Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Il Cimitero delle Fontanelle è un gigantesco ossario che si trova nel cuore del Rione Sanità, incastonato nella Napoli verace, tra palazzi nobiliari e strade popolate da gente semplice e indaffarata, Famoso in tutto il mondo si visita gratuitamente. Cimitero delle Fontanelle a Napoli

Come visitare gratis Castel dell’Ovo a Napoli tra storia e legenda

Castel dell’Ovo si trova sull’isolotto di Megaride, lembo di terra da cui ha avuto origine la storia di Napoli e della sua antichissima civiltà. Oggi lo scoglio è noto con il nome di Borgo Marinari ed è uno dei luoghi più caratteristici e amati della città,. Come visitare gratis Castel dell’Ovo

Visitare Castel Nuovo o Maschio Angioino a Napoli

Castel Nuovo, meglio conosciuto con il nome di Maschio Angioino e sede del Museo Civico, è il più imponente tra i castelli di Napoli. In posizione strategica nell’area oggi denominata Piazza Municipio: il suo profilo è simbolo di Napoli Tutto ciò che c’è da sapere sul Maschio Angioino

Gratis per Clienti e dipendenti Banco di Napoli e Intesa Palazzo Zevallos

Palazzo Zevallos su via Toledo è oramai un grande museo cittadino con tantissime opere a non perdere come l’ultimo capolavoro di Caravaggio, le grandi opere di Vincenzo Gemito e tante importanti opere di Maestri del 600. Il Museo è visitabile gratis dai Clienti/dipendenti Banco Napoli / Intesa San Paolo. Per tutti altri ingresso 5 euro. Gratis a Palazzo Stigliano Zevallos

APERTURA GRATUITA DI CHIESE MONUMENTALI A NAPOLI SABATO 21 DICEMBRE 2019

San Pietro a Maiella – via San Pietro a Maiella 4 – ore 10,30 – 12,30

San Lorenzo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,30 – 18,30

Chiesa Santa Caterina a Formiello – P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00

– P.zza E. De Nicola 49 – ore 9,00 – 14,00 Basilica di Santa Chiara – via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00

– via Benedetto Croce/ via Santa Chiara 49/c – ore 8,00 – 13,00/ 16,30 – 20,00 Chiesa di San Domenico Maggiore – Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00

– Piazza San Domenico Maggiore 8/a – ore 8,00 – 20,00 Chiesa San Giorgio Maggiore – via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00

– via Duomo, 237/a/ Piazzetta Crocella ai Mannesi – ore 9,00 – 13,00 Chiesa di Santa Maria Coeli – largo Regina Coeli ore 11,00 – 12,00

Chiesa dei SS. Apostoli – largo Ss. Apostoli 9 ore 9,00 – 13,00

Santa Maria del Carmine Maggiore – Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00

– Piazza del Carmine 2 – ore 9,00 – 14,00/ 17,00 – 20,00 Chiesa di Sant’ Eligio Maggiore – Piazza Sant’ Eligio 4 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di Santa Maria Egiziaca a Forcella – Corso Umberto I – 190 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa dei Santi Cosma e Damiano – Piazza Nolana 18 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Pietro ad Aram – Corso Umberto I – 292 – ore 9,00 – 13,00

Chiesa di San Paolo Maggiore – Piazza San Gaetano – ore 9,00 – 13,00

N.B. Durante le Celebrazioni Liturgiche sono sospese eventuali visite. Potrebbero esserci variazioni agli orari comunicati

ALTRE COSE DA FARE E DA VEDERE GRATIS A NAPOLI MA DURANTE LA SETTIMANA

Napoli è una città ricca di luoghi e monumenti bellissimi e molti di questi si possono visitare gratis. Sono località dove si è fatta la storia di questa grande capitale del Mezzogiorno come il bellissimo Castel dell’Ovo, dove, nel IX secolo a.C., dei coloni greci fondarono il primo insediamento di Partenope, o come il Duomo di Napoli dove si conservano le reliquie di San Gennaro o come il particolarissimo Cimitero delle Fontanelle uno dei luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli. Di seguito troverete tanti siti bellissimi della città da scoprire gratuitamente.(attenzione il Parco Virgiliano di Posillipo è chiuso)

I luoghi più belli di Napoli da vedere gratis durante la settimana