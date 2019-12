Concerto gospel gratuito a Palazzo Zevallos Stigliano a via Toledo a Napoli

Uno straordinario Concerto di Natale, che segue la tradizione della musica gospel e spiritual, nello splendido salone di Palazzo Zevallos

Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12.30 si terrà uno straordinario Concerto di Natale gratuito a Napoli nello splendido Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli, sede delle Gallerie d’Italia di Intesa SanPaolo.

Il concerto di Natalesi intitola Gospel, spirituals & carols! ed è a cura del Conservatorio di Musica Domenico Cimarosa di Avellino. Un bell’evento che esplora il sentimento religioso attraverso la tradizione della musica gospel e spiritual che presenta da sempre capolavori artistici indimenticabili per intensità e capacità di coinvolgere il pubblico.

Ascolteremo melodie splendide come God rest you merry gentleman, Swing low, Amazing grace, His eye is on the sparrow, Nobody knows, e saremo tutti coinvolti partecipando a Oh happy day, Joyful joyful o When the saints go marchin’in.

Al Concerto di Natale a Palazzo Zevallos di Domenica 22 dicembre 2019 alle ore 12.30 è previsto l’Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili.

Concerto di Natale: Gospel, Spirituals e Carols

Gospel, Spirituals e Carols! il Concerto di Natale a Palazzo Zevallos Stigliano su via Toledo a Napoli prevede almeno i seguenti brani:

God rest you merry gentleman

New year carol

Wade in the water

Amazing grace

When the Saints go marching in

Let us break bread gm togheter

Jesus loves me

Joyful, joyful

Climbin’ up the mountain

I will follow Him

His eye is on the sparrow

Oh happy day

Nobody knows

Joshua fight the battle of Jerycho

Hail Holy Queen

Il concerto prevede la partecipazione di

Giuseppe Di Capua pianoforte

Tommaso Scannapieco basso

Giovanni Nardiello batteria

Con la partecipazione di Marina Bruno voce

Maggiori Informazioni Numero verde: 800.454229.