Dove fare il bagno nel Cilento: le spiagge e calette più belle di Marina di Camerota

Zona splendida con acque stupende e tante spiagge e cale fantastiche molte delle quali da anni sono inserite tra spiagge Bandiere Blu della Campania. Siamo a Marina di Camerota, vera perla del Cilento e situata all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Marina di Camerota è la “frazione marittima” del comune di Camerota, che si trova arroccato Monte Bulgheria, in provincia di Salerno e deve il suo nome a Ferdinando II Borbone che, il 17 luglio 1848, firma il decreto che stabilisce che “L’aggregato di case lungo il litorale di Camerota prenda il nome di Marina di Camerota”.

Oggi Marina di Camerota è forse più famosa di Camerota grazie al turismo balneare ed ha conquistato diversi riconoscimenti di Bandiera Blu e 5 Vele di Legambiente grazie alle sue belle spiagge e calette. Da tener presente che molte di queste spiagge fanno parte dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta che si trova all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Di seguito vi presentiamo alcune spiagge tra le più belle della zona.

La spiaggia della Calanca

E’ una grande spiaggia incastonata tra due piccoli promontori rocciosi, ed è vicina al centro della città da cui si arriva anche a piedi. Ha anche un altro accesso all’inizio del paese lungo una stradetta che dalla statale passa per grandi alberghi e residence e arriva al mare. E’ la spiaggia col fondale più basso ed è molto frequentata in estate, specialmente in agosto ed è adatta anche ai bambini. La spiaggia della Calanca ha comunque un mare cristallino anche se è tutta di sabbia ed è attrezzata con molti stabilimenti.

La Spiaggia di Marina delle Barche o di San Domenico

E’ la spiaggia situata nel centro della cittadina, raggiungibile a piedi, vicina porto, ma ben divisa e al centro di Marina di Camerota, ed anche questa in estate è molto richiesta dalle famiglie grazie ai vari stabilimenti balneari. Una bella spiaggia con litorale sabbioso e mare sempre splendido e pulito ma con acqua che diventa alta dopo un poco. Verso la zona sud c’è anche una spiaggia libera meno affollata e con macchia mediterranea.

La spiaggia di Lentiscelle

Si trova a circa un km dal paese ed è costituita da una spiaggia con ciottoli e piccoli sassi levigati dal mare. E’ la prima che si incontra andando dal porto di Marina di Camerota ed è un luogo non attrezzato e libero ma bella ed incontaminato dove comunque si possono noleggiare ombrelloni e lettini. Gli alti fondali, le scogliere piene di macchia mediterranea e la spiaggia piena di ciottoli e ghiaia rendono il mare bellissimo e sempre trasparente. Anche quest’anno è una zona segnala come Bandiera blu.

Le spiagge della zona del Mingardo con cala del Cefalo e cala d’Arconte

Uscendo dal centro abitato e seguendo la strada che collega Marina di Camerota a Palinuro a due km dal centro troviamo la zona del Mingardo lunga circa 7 km con varie spiagge da non perdere tra cui cala del Cefalo, cala d’Arconte e la spiaggia la Vela. Tra le più belle del Cilento c’è Cala d’Arconte, che ci accoglie con una bella macchia mediterranea piena di pini e ulivi ed una spiaggia di sabbia finissima con un mare blu intenso grazie agli alti fondali. Cala d’Arconte è anche un luogo ideale per le immersioni ed è tutta libera salvo un tratto con un insediamento turistico.

La Spiaggia del Troncone e Cala Finocchiaro

Dopo Cala d’Arconte, si trova la spiaggia del Troncone a sud di Cala Finocchiaro che è caratterizzata da una spiaggia con sabbia sottile e da un mare veramente cristallino. Nella zona ci sono sia spiagge libere che alcuni stabilimenti e poi l’ultimo tratto di spiaggia libera, protetto da zona rocciosa dove ci sono tre piccole calette che dal 2011 sono state autorizzate, dall’amministrazione comunale di Camerota, al naturismo e sono le uniche spiagge per nudisti del sud Italia.

Cala Bianca di Lentiscosa

Conosciuta in tutto il mondo grazie a un concorso di Legambiente dal titolo la “Più bella sei tu” che nel 2013 ha premiato la spiaggia di Cala Bianca, vicino a Marina di Camerota come la più bella tra 17 bellissime spiagge italiane. Cala Bianca si raggiunge solo a piedi, per mezzo di un sentiero all’interno del Parco Nazionale del Cilento. Si parte dal Cimitero di Marina di Camerota, e attraverso il Monte di Luna si arriva a Cala Fortuna, la prima spiaggia che si incontra e su cui c’è un’area attrezzata. Da Cala Fortuna si prosegue su un altro breve sentiero e si raggiunge la spiaggia di Cala Bianca, dove non c’è nulla: solo natura incontaminata, macchia mediterranea, acqua straordinaria e trasparentissima e ciottoli bianchi che danno il nome alla Cala.

Cala degli Infreschi

Anche Cala degli Infreschi è una delle spiagge più belle del Cilento e fa parte della riserva marina del Parco Nazionale del Cilento. A Cala degli Infreschi si arriva anche piedi da Marina di Camerota attraverso un sentiero un poco difficile ma immerso nella natura: in genere è preferibile prendere delle imbarcazioni che partono ogni giorno dal porto di Marina di Camerota. Cala degli Infreschi è un luogo immerso nella natura con molta macchia mediterranea, falesie e delle straordinarie grotte naturali anche sottomarine. Acqua straordinaria per un luogo naturale, senza stabilimenti, con una spiaggia sabbiosa libera e non molto grande: nei periodi estivi c’è un punto di ristoro.

La zona fa parte dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta

Dal 2009 la zona che va dalla Torre dello Zancale, di Marina di Camerota, a Scario nel Golfo di Policastro, è stata dichiarata Area Marina Protetta della Campania di Costa degli Infreschi e della Masseta. Ben 13,808 km di costa all’interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni in cui ci sono insenature, grotte, spiaggette, rade, sorgenti d’acqua sottomarine veramente straordinarie. Tappe da non perdere dell’Area Marina Protetta Costa degli Infreschi e della Masseta sono la Grotta Azzurra, Grotta del Noglio, Cala Bianca, Grotta degli Infreschi, la Piscina degli Iscolelli, la Sorgente di Santa Caterina, la Cappella di San Lazzaro, le spiaggette della Masseta, l’orto botanico naturale del Marcellino.

