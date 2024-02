Sagre e Feste di Carnevale in Campania: cosa fare nel weekend dall’8 al 13 febbraio 2024, il weekend del Carnevale

Ph Facebook Carnevale di Villa Literno

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Un post speciale con anche le tante belle feste di Carnevale 2024 in Campania

Sagre e feste di Carnevale in Campania dall’8 al 13 febbraio 2024, il weekend del Carnevale, in tanti luoghi splendidi della nostra regione per stare di nuovo insieme ed assaporare i prodotti della nostra terra. Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra. In questo weekend daremo spazio anche alle tante belle feste di Carnevale che si tengono in Campania.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi in anticipo. Buon fine settimana a tutti.

La grande festa della Zeza di Cesinali per il Carnevale con la sagra delle polpette e del cotechino

Grande festa in Irpinia dove, dal 4 al 13 febbraio 2024, tra i tanti eventi organizzati per il Carnevale 2024, ci sarà la festa della Zeza di Cesinali. Una bella festa itinerante che si svolgerà tra Atripalda, Cesinali e Montoro con la Zeza di Cesinali che verrà portata in giro per le cittadine irpine per il periodo di Carnevale e che si concluderà a Cesinali nel giorno del martedì grasso, martedì 13 febbraio 2024, assieme alla sagra delle polpette e del cotechino. Festa della Zeza di Cesinali

Carnevale 2024 ad Edenlandia con l’Harry Potter Day e la grande sfilata in maschera

Carnevale ad Edenlandia, con eventi da non perdere per grandi e bambini e ingresso gratuito al parvo. domenica 11 febbraio il mondo incantato di Harry Potter e poi martedì 13 una grande sfilata di Carnevale. Carnevale ad Edenlandia

Sottencoppa: il Carnevale di Napoli tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe di Napoli

Nei giorni 10, 11 e 13 febbraio Napoli Sottencoppa, il Carnevale Sonico di Napoli che si svolgerà tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe con eventi gratuiti Sottencoppa: il Carnevale

Il 42° Carnevale di Scampia: la più grande e bella festa di Carnevale a Napoli

Domenica 11 febbraio 2024 partirà dalle ore 10:00, dalla sede del GRIDAS in Via Monte Rosa 90/b, a Scampia a Napoli, il 42° Corteo del grande Carnevale di Scampia la più antica e bella festa di Carnevale partecipata in città. Carnevale di Scampia

Il Carnevale a Napoli con un Ballo a Corte al Palazzo Reale di Napoli

Dal 10 al 13 febbraio si terrà una simpatica visita guidata al Palazzo Reale di Napoli che prevede anche degli interventi teatrali itineranti. Una pièce teatrale per tutta la famiglia. Ballo a Corte

Il Gran Carnevale di Montoro in Irpinia si chiama Vincenzo

Da Domenica 4 a domenica 18 Febbraio 2024 a Montoro, nell’avellinese si terrà un fitto programma di eventi per il Carnevale Tradizionale, per celebrare e custodire la vera storia del Carnevale attraverso i personaggi tradizionali, le usanze, i riti e l’enogastronomia locale. Gran Carnevale di Montoro

Il Carnevale Solofrano con la Mascarata e i bellissimi Carri Allegorici

Il 4 e il 9 febbraio 2024 due giornate di festa a Solofra per il Carnevale 2024 tra musica, balli, maschere e tanta allegria. Due giorni da non perdere con la presentazione del Carro e la Mascarata e poi la grande sfilata dei calli allegorici per le strade del centro cittadino Carnevale Solofrano

Grande festa del Carnevale di Capua con sfilate e eventi gratuiti ed un concerto di Tony Tammaro

Ritorna la grande festa del Carnevale di Capua, uno dei carnevali più belli della Campania che si terrà dal giorno 8 al 13 febbraio 2024 nella bella cittadina dell’entroterra casertano. Quest’anno, oltre alle sfilate dei bellissimi carri allegorici il Carnevale di Capua, prevede anche un ricco programma di spettacoli ed eventi gratuiti. Carnevale di Capua

La storica festa del Carnevale di Montemarano in Alta Irpinia

Il Carnevale di Montemarano è una delle feste più belle della Campania e si terrà anche quest’anno in Alta Irpinia nel borgo di Montemarano nei giorni 9, 10, 11, 12, 13 e 18 febbraio 2024. Da non perdere le “lezione di Tarantella”, i cortei mascherati e tanto buon cibo e vino irpini. Carnevale di Montemarano

La grande festa del Carnevale di Casalnuovo con carri allegorici e sfilata in maschera

Vicino Napoli sta per iniziare la quarta edizione del “Carnival in Casalnuovo”, la grande festa di Carnevale organizzata a Casalnuovo, con carri allegorici e sfilate in maschera che si terrà dal 10 febbraio al 13 febbraio 2024. “Carnival in Casalnuovo”

La grande festa del Carnevale Castelveterese 2024 in Irpinia, a Castelvetere sul Calore

Grande festa di Carnevale da non perdere nei giorni 4, 10,11,13,17 Febbraio 2024 a Castelvetere sul Calore in Irpinia, con un ricco programma di eventi. Carnevale Castelveterese.

Cinque giornate di festa e tantissimi figuranti per il Carnevale di Villa Literno

Cinque giornate di festa per il Carnevale di Villa Literno, che si presenta per la 39° edizione con tanti appuntamenti e con centinaia e centinaia di figuranti: uno spettacolo diffuso che si terrà per diverse vie cittadine nei giorni 3-4-10-11-13 febbraio. Si paga l’ingresso alla zona della festa 5 euro.Carnevale di Villa Literno

Un mese di festa per il Carnevale di Palma Campania 2024 con le famose Quadriglie

Un ricco Carnevale 2024 a Palma Campania con un mese di eventi dal 17 gennaio al 17 febbraio 2024. Una bella edizione 2024, appena annunciata, tutta all’insegna di arte, cultura, storia e tradizione e con tante novità. Domenica 4 febbraio – Sfilata delle Quadriglie – dalle 16:00 alle 23:30 prima grande sfilata nel centro storico di Palma Campania – dalle ore 21:00 Festa in Maschera Da lunedì 5 a sabato 10 febbraio – Prove dei Canzonieri al Villaggio delle Quadriglie, in località Gorga.. Carnevale di Palma Campania

Il Carnevale di Serino con la tradizionale Mascarata Serinese

Anche domenica 4 febbraio a Rivottoli di Serino, in provincia di Avellino, si terrà l’evento della Mascarata Serinese, a cura dell’Associazione Rivus, che darà il via alle celebrazioni del Carnevale 2024. Mascarata Serinese

Ritorna il Carnevale di Saviano con le sfilate dei Carri Allegorici con 2000 figuranti

Ritorna la bella festa del Carnevale Savianese con tante giornate di festa dal 17 gennaio al 13 febbraio e le bellissime sfilate dei carri allegorici che si terranno nei giorni 4, 11 e 13 Febbraio Carnevale di Saviano

Il Gran Carnevale di Maiori e le sfilate dei Carri: il carnevale della Costiera Amalfitana

Dal 4 febbraio al 18 febbraio 2024 grande festa a Maiori, in Costiera Amalfitana, per la 50° edizione del Gran Carnevale Maiorese. nei giorni 11, 13 e il 18 febbraio 2024 le bellissime sfilate dei carri allegorici. Gran Carnevale di Maiori

Ritorna a Sarno la grande festa del Carnevale Sarnese 2024

Anche quest’anno si terrà a Sarno la bella festa del Carnevale Sarnese 2024. Quattro date importanti da non perdere, per i giorni 4-11-12-13 Febbraio 2024, con la Grande parata finale di Martedì 13 febbraio 2024 per la bella e colorata sfilata finale del Martedì Grasso. Carnevale Sarnese 2024

A Napoli i Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica: date e piazze febbraio

Anche per tutto il mese di febbraio 2024 in alcune piazze di Napoli i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti

