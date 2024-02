Vomero in love: festa tra Cioccolato artigianale, Carnevale e stand per innamorati

© Napoli da Vivere

Sei giorni particolari a Napoli, al Vomero tra gusto, moda e laboratori creativi ma anche con spazi per i più piccoli per una manifestazione che si posiziona tra il periodo di Carnevale e la Festa di San Valentino e offre tanti eventi particolari nella grande isola pedonale del Vomero. Da non perdere anche un trascinante concerto della ScalzaBanda la banda musicale dei ragazzi di Montesanto

Sei giorni di festa a Napoli, nel quartiere collinare del Vomero, da venerdì 9 febbraio e mercoledì 14 febbraio 2024 per la prima edizione di “Vomero in love” una festa che unisce cioccolato artigianale, stand per innamorati e Carnevale napoletano. Nella grande isola pedonale del Vomero, tra via Luca Giordano e via Scarlatti, saranno infatti allestiti tanti stand dove si potranno trovare i prodotti di maestri cioccolatieri e gli stand artigianali che proporranno i manufatti di artigianato artistico con oggetti per San Valentino e il Carnevale.

Una iniziativa particolare “Vomero in love” alla sua prima edizione che proporrà anche spettacoli, laboratori creativi e momenti dedicati ai più piccoli.

Previsti anche spettacoli e eventi nella grande isola pedonale del Vomero

Negli stand allestiti nell’isola pedonale tra via Luca Giordano e via Scarlatti oltre a quelli dei maestri cioccolatieri ve ne saranno altri che proporranno prodotti di moda o di artigianato artistico con idee regalo per San Valentino: poi non mancheranno anche spettacoli cui si potrà partecipare liberamente. In particolare:

9 febbraio 2024 , alle ore 17, trascinante concerto della ScalzaBanda , la banda musicale giovanile dei ragazzi e ragazze di Montesanto che adopera la musica come strumento per veicolare inclusione e contaminazione. L’Associazione Saclzabanda coinvolge circa cento tra ragazzi e bambini di età compresa tra i 5 ed i 20 anni, provenienti da contesti socio-culturali eterogenei.

10 febbraio 2024 – alle ore 17, il programma propone invece " Vomero Fashion Mob " un evento sfilata realizzato da Cna Federmoda.

14 febbraio 2024 – ore 17,30 – Sfilate e danze in abiti ottocenteschi sul percorso di Vomero in Love tra via Scarlatti e via Luca Giordano

Dal 9 al 14 – si potrà trovare per le strade del Vomero il teatro dei burattini di Mario Ferraiolo e la mascotte "Cuore" con la quale scattare un selfie pieno d'amore.

Dal 9 al 14 – sarà anche disponibile dalle ore 17, presso lo stand via Luca Giordano, la designer di gioielli artigianali, Marinella Pepe , curerà laboratori per la creazione di bjoux

, curerà laboratori per la creazione di bjoux Dal 9 al 14 – in via Luca Giordano ci sarà il laboratorio Art Attack dove, sotto la guida di esperti, i bambini potranno creare con le loro mani una cornice di San Valentino o il segnalibro di Carnevale.

