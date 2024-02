A Cetara, in costiera amalfitana la magia del Carnevale 2024

Cetara al Tramonto - © Napoli da Vivere

Una festa di Carnevale che animerà per qualche giorno il tranquillo e bellissimo paesino della Costiera Amalfitana con il carro allegorico di Carnevale e i gruppi di ballo con tanta animazione per bambini

Da sabato 10 a domenica 18 febbraio 2024, torna l’immancabile appuntamento con la festa più colorata dell’anno a Cetara: la festa di Carnevale. Il piccolo paese della Costiera Amalfitana si animerà per le tre sfilate di Carnevale previste che prevedono una festa con un bel carro allegorico realizzato dei ragazzi del Forum dei Giovani a tema Aladdin e la preparazione dei balletti per il gruppo di ballo.

Per le strade del piccolo borgo marinaro ci sarà una grande festa per accogliere le migliaia di coriandoli colorati e tanta musica. Pochi, ma buoni gli appuntamenti da non perdere ed è prevista anche una data di “recupero” della sfilata in caso di maltempo.

La magia del carnevale a Cetara in costiera amalfitana

Sabato 10 febbraio 2024 – ore 16 – Sfilata del Carro Allegorico e del Gruppo da Ballo da Piazza Europa a Largo Marina

Lunedì 12 febbraio 2024 – ore 16 – Animazione per bambini presso la sala M. Benincasa

Martedì 13 febbraio 2024 – ore 11 – Animazione per bambini presso largo Marina

Martedì 13 febbraio 2024 – ore 16 – Sfilata del Carro Allegorico e del Gruppo da Ballo da Piazza Europa a Largo Marina

Domenica 18 febbraio 2024 – ore 11,30 – Sfilata del Carro Allegorico e del Gruppo da Ballo da Piazza Europa a Largo Marina

Per le sfilate in caso di maltempo ci sarà una sfilata di” recupero” domenica 11 febbraio dalle 15 alle 18- Si garantisce almeno una sfilata

Maggiori informazioni – Comune di Cetara

