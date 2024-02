Ad Amalfi tre giorni di festa in città per il Carnevale Amalfitano

Ph Facebook Comune di Amalfi

Una festa di tre giorni tra laboratori interattivi, concerti tra chitarre, tamburi e tammorre, esibizioni per le strade e lungo le scale monumentali della Cattedrale, gruppi di ballo, eventi e parate in maschera per bambini.

Dall’11 al 13 febbraio 2024 grande festa ad Amalfi per gli eventi del Carnevale Amalfitano che propone tre giorni di divertimento per grandi e bambini. La festa è organizzata all’Amministrazione Comunale e si terrà nei luoghi più belli di Amalfi, tra street parade, maghi affabulatori, storie fantastiche, maschere, clown, ritmi, trucchi colorati e maschere eccentriche, senza dimenticare le grandi tradizioni popolari.Una festa che coinvolgerà le zone di maggior bellezza di Amalfi come l’Antico Arsenale, Piazza della Bussola, la scala monumentale del Duomo e le strade vicine che si animeranno con spettacoli ed esibizioni diffuse all’aperto per adulti e bambini. Ci saranno infatti eventi per tutte le fasce d’età, bambini, famiglie, ragazzi per “fare festa insieme” e vivere momenti di spensieratezza tutti insieme.

Un Carnevale Amalfitano realizzato assieme con il Gran Carnevale di Maiori, tra i carnevali storici d’Italia, che quest’anno celebra il 50ennale. , in una joint venture consolidata tra i due Comuni, punto di attrazione della Costa d’Amalfi.

Carnevale Amalfitano 2024 – gli eventi previsti

Domenica 11 Febbraio 2024 – concerto interattivo “Un’orchestra per il Carnevale. Il gioco dell’Oca musicale”, in Piazza della Bussola. Il gioco si svolge in tre turni, alle ore 10.00, 11.00 e 12.00 ed è obbligatoria la prenotazione. Un laboratorio musicale che prende spunto dal tradizionale Gioco dell’Oca. I bambini, tutti in cerchio, saranno i protagonisti di una vera Orchestra, coinvolti tra ritmi e le melodie che caratterizzano la tradizione musicale legata al Carnevale. Prenotazione obbligatoria – whatsap +39 333 92 34 383

– ore 15.15 iniziano i Gruppi di Ballo del Gran Carnevale Maiorese, con partenza da Piazza Spirito Santo e arrivo in Piazza Duomo alle ore 15.30, dove lo show proseguirà con l’esibizione di danza, con le più belle e originali Mascherine Amalfitane. Martedì 13 febbraio 2024 – alle ore 11 all’Arsenale della Repubblica uno spettacolo per le famiglie “Che mondo è se Carnevale non c’è”, tra musica, attori, allegri pupazzi e Re Carnevale in persona. Uno spettacolo coinvolgente con in scena Matteo Biccari, Lello Genovese e Rita Lamberti. Testo e regia Aldo de Martino, musiche Crescenzo Vitiello, scene Carla Vitaglione e i Pupazzi di Violetta Ercolano.

Maggiori informazioni – Comune di Amalfi o 089 – 8736222

