Sottencoppa: il Carnevale di Napoli tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe di Napoli

Tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe di Napoli ritorna anche quest’anno Sottencoppa il Carnevale sonico di Napoli. Tre giorni di grande festa con musica tradizionale e sonorità internazionali e poi laboratori per bambini e adulti tutto gratuito.

Si terrà nei giorni 10, 11 e 13 febbraio 2024 la nuova edizione di Napoli Sottencoppa, il Carnevale Sonico di Napoli che si svolgerà tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe di Napoli con eventi gratuiti e con una rassegna musicale organizzata dal Comune di Napoli per festeggiare il Carnevale.

A Napoli Sottencoppa ci saranno le attività per i più piccoli, che in Galleria Principe troveranno giochi di trucchi e costumi, costruzione di maschere in cartapesta, laboratori teatrali e uno spettacolo in cui il beneamato Pulcinella incontrerà l’incredibile UomoUccello, che si esibirà anche durante le serate concerto.

Non mancheranno, in questo 2 Carnevale Sonico di Napoli eventi musicali e proposte innovative di tanti artisti anche internazionali, tra l’iconico pop d’avanguardia di Serpentwithfeet, la simbiotica fisarmonica di Mario Batkovic, gli splendori persiani di Kiya Tabassian e Benham Samani, i paesaggi sonori della voce di Holland Andrews, gli strumenti inventati di Gorkem Sen, gli antichi mondi nuragici del gruppo Tenore Supramonte di Orgosolo e tanto altro.

Il programma degli eventi gratuiti di Napoli Sottencoppa, il Carnevale Sonico

Gli eventi sono tutti gratuiti e si terranno nei giorni 10, 11 e 13 febbraio 2024 tra la Chiesa di San Potito e la Galleria Principe di Napoli. Per tutti ingresso libero fino a esaurimento posti

SABATO 10 febbraio 2024 – CHIESA DI SAN POTITO

dalle 18.00 alle 24.00 – ingresso libero fino a esaurimento posti

Concerti

Tenore Supramonte Orgosolo (IT Sardegna)

Görkem Sen (Turchia)

Kiya Tabassian & Behnam Samani:

Splendours of persian music (Iran / Canada)

Holland Andrews (USA)

Mario Batkovic (Bosnia / Svizzera)

Abidjan Centrale / dj-set (IT / Africa) musiche per riti trasformativi dal continente africano

DOMENICA 11 febbraio 2024 – GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI

ingresso libero fino a esaurimento posti

Laboratori

00 Vorrei essere… – Laboratorio di trucchi e costumi per bambini a cura di Giusi Russo

30 Ho perso il filo – Laboratorio di costruzione di maschere in cartapesta a cura di Claudio Cuomo

Concerti dalle 18.00 alle 24.00

Radford Electronics (IT Napoli)

Tenore Supramonte Orgosolo (IT Sardegna)

Laxxard (IT Napoli)

Uomo Uccello (IT Roma)

Francesca Palamidessi (IT Roma)

Abdullah Miniawy (Egitto)

serpentwithfeet (USA)

HHY & The Kampala Unit (Portogallo / Uganda)

MARTEDI 13 febbraio 2024 – GALLERIA PRINCIPE DI NAPOLI

dalle 11 alle 19.50 – ingresso libero fino a esaurimento posti

Laboratori

00 Laboratorio teatrale per riscoprire la propria essenza giocosa A cura di Federica Martina (dai 6 ai 16 anni)

00 Pulcinella incontra l’Uomo Uccello per attori, burattini e musica

00 Renato Grieco: doppiopasso (IT Napoli) composizione per 10 ottoni (costumi di Canedicoda)

