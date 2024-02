Un Ballo a Corte al Palazzo Reale di Napoli per festeggiare il Carnevale a Napoli

Ph Luigi Maffettone

Ritorna anche quest'anno, dopo il successo degli anni precedenti, la divertentissima pièce teatrale per tutta la famiglia che si svolgerà tra i bellissimi saloni del Palazzo Reale di Napoli.

Dal 10 al 13 febbraio 2024 si terrà a Napoli una simpatica visita guidata al Palazzo Reale di Napoli che prevede anche degli interventi teatrali itineranti. Una divertentissima pièce teatrale per tutta la famiglia che ritorna anche quest’anno dopo il successo degli anni precedenti sempre nel Palazzo Reale di Napoli.

Nel palazzo troveremo Re Ferdinando di Borbone e la Regina Maria Carolina che apriranno le sontuose stanze della loro dimora per il gran Ballo a Corte che si terrà nel bellissimo Salone d’Ercole, non prima di aver visitato le stanze “di etichetta” del piano nobile, ovvero le sale destinate a cerimonie istituzionali e di rappresentanza.

Un simpatico spettacolo itinerante, con visita guidata per adulti e bambini

Lungo il percorso, accompagnati da uno storico dell’arte, incontreremo Re Ferdinando intento a divorare il suo consueto babà e pronto a scappare per un’allettante battuta di caccia nel bosco e Maria Carolina ancora alle prese con la toeletta, ma che troverà del tempo per insegnare inchino e riverenza ai suoi ospiti. Attraversando poi le sale d’etichetta dell’Appartamento Storico, i partecipanti arriveranno divertiti e con la meraviglia negli occhi all’appuntamento con il gran ballo sulle note del minuetto.

Per le feste di carnevale tutti i partecipanti, bambini e adulti che siano, potranno partecipare in maschera a questo evento unico, divertente e coinvolgente, per conoscere la storia e il bellissimo Palazzo Reale di Napoli. Un’esperienza emozionante che coniuga l’arte e la storia con il teatro.

L’evento è organizzato da “Le Nuvole” con Casa del Contemporaneo ed è adatto a tutta la famiglia con bambini a partire dai 3 anni. La messa in scena è di Fabio Cocifoglia con Rosanna Gagliotti e Gaetano Nocerino.

L’evento si terrà nei seguenti giorni:

sabato 10 febbraio 2024 ore 15:00 e 17.00

domenica 11 febbraio 2024 ore 10.00, 12.00, 15.00, 17.00

lunedì 12 febbraio 2024 ore 15.00 e 17.00

martedì 13 febbraio 2024 ore 15.00 e 17.00

Ballo a Corte de Le Nuvole: prezzi, orari e date

Quando: Dal 10 al 13 febbraio 2024 – vari orari

Dove: Palazzo Reale di Napoli

Prezzo biglietto : 9 euro bambini; 9 euro + ticket ingresso Palazzo reale per adulti

Contatti e informazioni : E' possibile partecipare in costume di carnevale o maschere. Info 0812395653o arte@lenuvole.com. (*Per partecipare all'iniziativa è necessario munirsi del biglietto d'ingresso al Museo che è gratuito per i bambini )

Prenotazioni: SOLO a arte@lenuvole.com

Evento ufficiale Le Nuvole

Pagina facebook Le Nuvole

