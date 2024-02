Festa del Carnival in Casalnuovo, con carri allegorici e sfilata in maschera

© Foto di Llanydd Lloyd su Unsplash

“Carnival in Casalnuovo”, la grande festa di Carnevale organizzata a Casalnuovo, con carri allegorici e sfilata in maschera e che affronta sempre temi sociali. Quest’anno arà affrontato il tema del femminicidio con carri con palloncini rossi e simboli della lotta alla violenza sulle donne

Vicino Napoli sta per iniziare la quarta edizione del “Carnival in Casalnuovo”, la grande festa di Carnevale organizzata a Casalnuovo, con carri allegorici e sfilate in maschera che si terrà dal 10 febbraio al 13 febbraio 2024. Una festa particolare il “Carnival in Casalnuovo” ideata nel 2019 che ha presentato sempre sfilate e carri allegorici su un tema sociale emblematico e molto sentito da tutti.

Nel 2023 si è seguito il tema dell’autismo con attività ed eventi specifici e c’è stato anche un carro allegorico prodotto sul tema. Nel 2024 sarà affrontato il tema del femminicidio con carri con palloncini rossi e simboli della lotta alla violenza sulle donne.

Il programma del Carnevale a Casalnuovo

A Casalnuovo di Napoli per il quarto anno del Carnevale sarà dato ampio spazio a sfilate di carri e alle feste in piazza e la festa sarà ideata da Giovanni Nappi che segue la scelta del tema sociale: quest’anno il tema sarà la violenza sulle donne e uno dei carri sfilerà con palloncini rossi e i simboli della lotta alla violenza sulle donne. Ma anche i personaggi Disney, che intratterranno i piccolissimi, porteranno scarpe rosse e fiocchi rossi in petto per ricordare sempre questa realtà.

Il fitto programma per i 4 giorni vedrà le seguenti attività

Sabato 10 febbraio – sfilata dalle 17.00 alle 21.00 sul Corso Umberto e Zona Centro;

Domenica 11 febbraio – sfilata dalle 10.00 alle 13.30 su Via Nazionale delle Puglie e Zona Tavernanova;

Lunedì 12 febbraio – dalle 17.00 alle 20.00 – Veglione di Carnevale per i bambini – con musica e spettacoli di giocoleria al Parco delle Chiocciole Via Paolo Borsellino (Zona Licignano- Via Pigna); Martedì 13 febbraio – dalle 11.00 alle 14.00 – festa del Martedì Grasso con musica, animazione e spettacoli di giocoleria e premiazione delle maschere più belle al Parco delle Chiocciole Via Paolo Borsellino (Zona Licignano- Via Pigna).

