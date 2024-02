Carnevale 2024 ad Edenlandia con l’Harry Potter Day e la grande sfilata in maschera

Ph Facebook Edenlandia Official

Tante giornate di festa e appuntamenti da non perdere ad Edenlandia, il grande parco giochi di Napoli, per il Carnevale 2024 sempre con ingresso gratuito. Eventi speciali nel prossimo weekend e una grande sfilata di Carnevale il Martedì Grasso con Edenlandia aperta tutta la giornata fino a sera

Anche per il Carnevale 2024 a Napoli ad Edenlandia, ci saranno alcuni eventi da non perdere per grandi e bambini con il grande parco di Edenlandia aperto gratuitamente e fino a sera nel weekend.

La festa di Carnevale 2024 inizia ad Edenlandia domenica 11 febbraio con una giornata speciale dedicata alla magia di Hogwarts e al mondo incantato di Harry Potter. Poi, una grande sfilata di Carnevale da non perdere il Martedì Grasso con il parco giochi di Edenlandia aperto tutta la giornata fino a sera nel weekend, e sempre con ingresso gratuito.

In particolare per il Carnevale 2024 gli orari di Edenlandia saranno i seguenti:

Sabato 10 Febbraio: 10:00-23:00

Domenica 11 Febbraio: 10:00-23:00

Lunedì 12 Febbraio: 16:00-23:00

Martedì 13 Febbraio: 10:00-23:00

Con il parco ad Ingresso Gratuito

Domenica 11 febbraio il Potter Day ad Edenlandia

Giornata speciale Domenica 11 febbraio 2024 quando ad Edenlandia si potrà entrare nel mondo incantato di Harry Potter al PalaEden. Un’avventura magica aspetta i piccoli e i grandi e si potrà andare mascherati e pronti a divertirsi per scoprire la magia di Hogwarts a Edenlandia. Una festa speciale nel mondo incantato di Harry Potter: al PalaEden ci sarà un’avventura magica per tutti i partecipanti. Vesti la tua toga, prepara la bacchetta e unisciti alla festa per un PotterDay indimenticabile! Partecipa alla cerimonia di smistamento, vola sulla Nimbus 2000 e sfida gli amici in una partita di Quidditch. Giovani maghi, il PotterGame vi attende con enigmi e sfide! Ingresso la PalaEden 4 euro

Martedì 13 Febbraio la Sfilata di Carnevale 2024

Altra giornata speciale martedì grasso 14 febbraio 2024 ad Edenlandia con la grande Sfilata di Carnevale 2024. Un evento da non perdere che si terrà Martedì 13 Febbraio ore 11:30 – 14.00. Sul grande e magnifico Palco Centrale ci sarà la grande festa con Tema: “Il Costume più Originale” Lasciate libera la fantasia e andate ad Edenlandia con il costume più originale che trovate e partecipate al Concorso e vincete i Premi. Mettetevi in mostra e lasciate che la vostra creatività splenda! I costumi saranno giudicati per originalità, creatività e spirito di carnevale. Grandiosi premi attendono i vincitori:

Primo Premio: Voucher del valore di 100€

Secondo Premio: Voucher del valore di 50€

Terzo Premio: Voucher del valore di 20€

