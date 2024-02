La grande festa della Zeza di Cesinali per il Carnevale 2024 con la sagra delle polpette e del cotechino

Ph Facebook Zeza di Cesinali

In Irpinia ritorna la tradizionale festa di Carnevale itinerante con la Zeza di Cesinali che rallegrerà il Carnevale 2024 con i suoi canti e balli. Una festa tradizionale in giro per le città dell’Irpinia che si conclude, il martedì grasso, con una bella sagra

Grande festa in Irpinia dove, dal 4 al 13 febbraio 2024, tra i tanti eventi organizzati per il Carnevale 2024, ci sarà la festa della Zeza di Cesinali che sarà protagonista, anche quest’anno, del carnevale cesinalese grazie ai ragazzi dell’associazione Zeza di Cesinali e alla Proloco.

Una bella festa itinerante che si svolgerà tra Atripalda, Cesinali e Montoro con la Zeza di Cesinali che aprirà le celebrazioni del Carnevale portando in scena la sua versione della tradizionale Zeza.

E si inizia alla grande Domenica 4 febbraio alle ore 9:30 nel centro di Cesinali dove ci sarà la bella e travolgente esibizione di questo gruppo appassionato ed entusiasta capace di tramandare e tener vivo l’antico rito carnevalesco. Una tradizione di grande autenticità e valore, che affonda le proprie radici nella storia e nell’anima popolare.

La commedia cantata di Pulecenella Cetrulo

La Zeza mette in scena la commedia cantata di Pulecenella Cetrulo e di sua moglie Zeza, “entrambi alle prese con la difficile decisione se concedere o meno in sposa la loro brutta figlia Vencenzella a un pretendente da lei corrisposto qualificato come il cacciatore (o pescatore, o marinaio, o Don Nicola, sempre a seconda della variante di volta in volta inscenata).“

E da qui parte la commedia cantata di Pulecenella Cetrulo e di sua moglie Zeza, la bella e folcloristica rappresentazione della Zeza che verrà portata, come da tradizione, in giro per le cittadine irpine per il periodo di Carnevale e che si concluderà a Cesinali nel giorno del martedì grasso, martedì 13 febbraio 2024, assieme alla sagra delle polpette e del cotechino.

Il programma del Carnevale della Zeza di Cesinali 2024

domenica 4 febbraio

ore 9:30 sfilata ed esibizioni a Cesinali

ore 14:30 sfilata ed esibizione al Carnevale di Torchiari di Montoro

sabato 10 febbraio

ore 15:30 sfilata al carnevale Atripaldese

ore 18:00 sfilate ed esibizioni a Cesinali

domenica 11 febbraio

ore 14:00 partecipazione al Carnevale di Castelvetere

martedì 13 febbraio

ore 16:00 sfilate esibizioni, Sagra delle polpette e del cotechino al sugo a Cesinali

ore 19:00 tradizionale Zezone finale intorno al focarone in Piazza E.Cocchia

