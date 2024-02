Il Carnevale Solofrano con la Mascarata e i bellissimi Carri Allegorici

Ph Proloco Solofra

Due giornate di festa a Solofra per il Carnevale 2024 tra musica, balli, maschere e tanta allegria. Due giorni da non perdere con la presentazione del Carro e la Mascarata e poi la grande sfilata dei calli allegorici per le strade del centro cittadino

Grande festa a Solofra nell’avellinese per il Carnevale 2024, una cittadina dove la tradizione del Carnevale è molto sentita, e che è pronta ad immergersi nella festosa atmosfera carnevalesca tra maschere, coriandoli, carri allegorici, balli e musica. Ed anche quest’anno ci saranno due giorni di festa da non perdere a Solofra per l’’Edizione 2024 del “Carnevale Solofrano, in particolare Domenica 4 Febbraio ci sarà la presentazione del “Carro Città di Solofra” e poi, a seguire, arriverà la bella festa della “Mascarata Serinese“.

La festa continua Venerdi’ 9 Febbraio, nel tardo pomeriggio quando si terrà la grande sfilata di carri allegorici per le strade del centro cittadino. Il Carnevale Solofrano è organizzato dalla Proloco Solofra, con il patrocinio del Comune.

Carnevale Solofrano 2024 – programma

Domenica 4 Febbraio – Ore 10.30 – Presentazione del “Carro Città di Solofra” – Allestimento a cura Ass. Rione Caposolofra, Michelangelo De Stefano, con animazione ASD Another Dance di Marianna Liguori – a seguire – “La Mascarata Serinese” – Sfilata carnevalesca dell’Ass. Ma.Bi della storica Mascarata Serinese

Venerdi’ 9 Febbraio – Ore 18.00 – “Sfilata dei Carri Allegorici” – Gran sfilata di carri allegorici per le strade del centro cittadino. I carri sono quest’anno:

– Notti d’Oriente: Ass. Maria SS. delle Grazie, in collaborazione con Saragnano e Contrade

– One Piece: I Ragazzi di Capriglia

– I Puffi: Ass. Sogno e Realtà, in collaborazione con Ass. 84Zero84

– PJ Masks: Ass. Casal Barone

– Super Mario Bros: Ass. Insieme per

– Aladdin: Ass. Rione Capo Solofra & Michelangelo de Stefano

– Frozen: Ass. S. Anna Pandola

– Super Mario: Ass. Alvaa

Per informazioni: Ass. Turistica Proloco Solofra – Via Gregorio Ronca 2, Solofra (AV) – Telefono: 0825 1831105

© Napoli da Vivere 2024 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.