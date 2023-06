“I cieli di Partenope” reading letterari gratuiti al teatro Tram di Port’Alba: Maggio dei Monumenti a Napoli

Ancora eventi gratuiti a Napoli per il Maggio dei monumenti 2023 e, tra i tanti, anche alcuni interessanti reading letterari gratuiti che si svolgeranno nel centro storico della città al teatro Tram di Port’Alba

E’ quasi alla fine il Maggio dei Monumenti 2023 a Napoli che ci ha regalato tantissimi eventi gratuiti che seguono il tema di quest’anno che è Napoli in Vetta. Un Maggio che ha trovato quest’anno una città in vetta non solo per la vittoria dello scudetto ma come città della cultura e piena zeppa di turisti e visitatori. E tra gli ultimi eventi gratuiti c’è anche “I cieli di Partenope” un ciclo di reading letterari che si svolgerà al teatro Tram in cui si racconterà il rapporto tra l’uomo e il cielo, utilizzando le figure della Sirena, di Selene e di Icaro, declinate in chiave napoletana.

I cieli di Partenope” reading letterari gratuiti a Port’Alba

“I cieli di Partenope” il ciclo di reading letterari gratuiti si terrà nei giorni 2,3 e 4 giugno 2023 al teatro Tram di Port’Alba e sono stati organizzati dal Teatro dell’Osso ETS con ideazione e regia di Angela Rosa D’Auria e per la direzione artistica di Mirko Di Martino.

Il progetto “I cieli di Partenope” racconta il rapporto tra l’uomo e il cielo a partire dal mito greco, utilizzando le figure della Sirena, di Selene e di Icaro, declinate in chiave napoletana, con l’ausilio di musica dal vivo.

02 GIUGNO 2023 – Ore 19:00 TEATRO TRAM – via Port’Alba, 30 – IL CANTO DELLA SIRENA – Letture: Angela Rosa D’Auria Musiche dal vivo: Francesco Santagata Che sia un essere pericoloso o seducente, il canto della Sirena ha fondato Partenope. Partendo dal mito e dall’Odissea, si arriverà ai testi di Matilde Serao e Benedetto Croce, interpreti della sirena napoletana, della sua leggenda e della sua storia.

Gli eventi sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria su piattaforma Eventbrite

