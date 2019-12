Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 27 al 29 dicembre 2019

@costa05 instagram

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 27 al giorno 29 dicembre 2019.

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania durante questo weekend che va dal 27 al 29 dicembre 2019. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli nel weekend dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania.

Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza e verificate sempre eventuali cambiamenti di orari e date. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra della Zeppola 2019 a Positano

Sabato 28 e domenica 29 Dicembre 2019 si terrà l’oramai tradizionale appuntamento sulla Spiaggia Grande di Positano con la XXXVIII edizione della Sagra della Zeppola. Due giorni dedicati al divertimento e al buon cibo della nostra terra. La Sagra della Zeppola 2019 a Positano

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino

Natale al Borgo a Bagnoli Irpino è una grande festa che si terrà nel weekend del 20, 21, 22 e poi in quello del 27, 28, 29 dicembre 2019 e continua anche il 3, 4, 5 gennaio 2020. Una festa organizzata dal Comune di Bagnoli Irpino in collaborazione con la Pro Loco ed il Consorzio Turistico anche per valorizzare anche l’ottimo tartufo “Il Nero di Bagnoli”. Natale al Borgo a Bagnoli Irpino

Winter Festival 2019: spettacoli gratuiti nelle Ville Vesuviane del Miglio d’Oro

Fino al 30 dicembre 2019 il Winter festival, con sette appuntamenti gratuiti tra musica e teatro nelle splendide Ville Vesuviane del Miglio d’oro. Spettacoli e concerti di Giancarlo Giannini, Marco Zurzolo, Moni Ovadia, Danilo Rea, Sergio Cammariere e tanti altri con eventi sempre gratuiti Venerdì 27 Gospel a Torre del Greco. Winter Festival 2019 al Miglio d’Oro

Parco Archeologico di Pompei: Quattro giorni ad ingresso gratuito

Nel Parco Archeologico di Pompei si entrerà gratuitamente nei giorni di martedì 24 dicembre 2019, la Vigilia di Natale e poi di giovedì 26 dicembre 2019, la Festività di Santo Stefano ed anche martedì 31 dicembre 2019 la Vigilia di Capodanno. Gratis a Quattro giorni

Il Presepe Vivente di Agerola nell’antico borgo di Campora

Si terrà solo nei giorni di del 7-21-26-29 Dicembre 2019 e 4 Gennaio 2020 il suggestivo Presepe Vivente di Agerola organizzato dalla Parrocchia di San Martino di Campora e dalla Pro Loco. Un presepe vivente nella location naturale con un percorso ricco di nuove scene. E non mancherà anche uno speciale menu degustazione. Il Presepe Vivente di Agerola

Presepe vivente del ‘700 napoletano nel borgo di Vaccheria di Caserta

Ritorna il grande Presepe Vivente del ‘700 napoletano nelle vie del borgo della Vaccheria di Caserta e nel bosco adiacente. L’evento si terrà nei giorni 28 e 29 dicembre 2019 e il 5 e 6 gennaio 2020, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 ed è ad ingresso gratuito. Presepe vivente del ‘700 napoletano

Il 26 dicembre Gratis nei tanti musei del Parco Archeologico dei Campi Flegrei

Il bellissimo Parco Archeologico dei Campi Flegrei che raggruppa straordinari siti l’Anfiteatro Flavio di Pozzuoli, il Parco archeologico di Cuma, il Parco Archeologico Delle Terme a Baia e il Museo Archeologico nel Castello di Baia aprirà gratuitamente il giorno 26 dicembre, Santo Stefano Gratis nei musei del Campi Flegrei

Natale 2019 a Vico Equense: il programma completo

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato a Vico Equense fino al 6 gennaio, con manifestazioni per grandi e bambini tra concerti, mostre, spettacoli, luminarie presepi viventi sia nel centro di Vico che nelle frazioni di Bonea, Moiano, Prezzato ed altre. Natale a Vico Equense

Sui Sentieri degli Dei: gli eventi natalizi ad Agerola

Si terrà in versione natalizia il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, Sui Sentieri degli Dei che si terrà dal 18 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020 con tanti appuntamenti tra musica, cultura, gastronomia, folklore e animazione per bambini durante tutte le festività natalizie. Sui Sentieri degli Dei: gli eventi natalizi ad Agerola

Presepiarte: a Cerreto Sannita una mostra gratuita di presepi in ceramica

Nella città della ceramica una originale e bella mostra–concorso sui presepi in ceramica, piccoli capolavori di questa magnifica arte. Fino al 6 gennaio 2020, presso il Chiostro del Comune di Cerreto Sannita, si terrà l’originale e bella mostra concorso gratuita Presepiarte, edizione 2019, che ci presenta dei presepi in ceramica provenienti anche da altre nazioni. Presepiarte: a Cerreto Sannita

Capri Wave, Winter Arts Festival: Natale a Capri

Natale straordinario a Capri con il Capri Wave – Winter Arts Festival, all’insegna della cultura e dell’arte con tanti appuntamenti da non perdere che si terrà dall’8 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020. Ci saranno Vetrine d’artista, performance visive, eventi musicali e dj-set, workshop, incontri, proiezioni e dibattiti e tanto altro. Capri Wave, Winter Arts Festival

Natale 2019 a Bacoli: Mercatini di Natale e Luminarie sulla Casina Vanvitelliana

Grande festa per il Natale 2019 a Bacoli con tante sfavillanti luminarie natalizie nella bella Villa Comunale ed anche nella monumentale Casina Vanvitelliana del Fusaro fino al 7 gennaio 2020, che rimarrà aperta anche la sera. E poi i mercatini di Natale nel centro storico di Bacoli dal 29 novembre fino 24 dicembre 2019 Natale 2019 a Bacoli

La Fiera di Natale a San Gregorio Armeno a Napoli

Riapre la tradizionale Fiera di Natale di Napoli che si tiene da anni a via San Gregorio Armeno e nelle strade adiacenti. Per quest’anno siamo alla 148esima edizione della Fiera di Natale di San Gregorio Armeno con il cuore antico della città già addobbato a festa Fiera di Natale a San Gregorio Armeno

Natale 2019 a Sorrento con Luminarie Spettacoli e Mercatini: programma

Anche quest’anno un folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la grande festa di M’illumino d’Inverno tra mercatini di Natale, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro. M’illumino d’Inverno a Sorrento

Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere

Un grande mercatino natalizio con prodotti di artigianato artistico ospitato nelle tipiche casette in legno sarà al Castello di Lettere dal 9 Novembre fino a Giovedì 26 Dicembre 2019 con aperture ogni sabato e domenica. Bravi artigiani locali proporranno presepi e pastori e prodotti natalizi ma anche ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre. Natale al Castello

Le Luci d’Artista 2019 a Salerno

Inaugurate le luminarie natalizie 2019 a Salerno, le ormai famose Luci d’Artista, un’evento straordinario che richiama centinaia di migliaia di visitatori. Tante strade e piazze saranno illuminate a festa fino al 19 gennaio 2020. Luci d’Artista a Salerno

Christmas Wine Fest al Castello di Taurasi

Proroga fino al 31 dicembre – anche 27, 28, 29 Dicembre – weekend di festa a Taurasi dal 6 al 31 Dicembre 2019 per il “Christmas Wine Fest” con tre settimane di eventi nel borgo cinquecentesco e nel castello di Taurasi, ma anche tra i suggestivi vigneti e le colline irpine. Christmas Wine Fest

Mostra gratuita al Palazzo Reale di Quisisana sulle bellezze dell’antica Stabiae

Fino al 31 dicembre 2019 una mostra gratuita Dal buio alla luce che ci farà scoprire una parte degli 8.000 reperti ritrovati nelle ricche ville romane, sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., nella zona dell’antica Stabia, l’Ager Stabianus. (leggere bene orari) Mostra gratuita sulle bellezze dell’antica Stabiae