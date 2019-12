Cosa fare gratis in Campania nel Weekend dal 20 al 22 dicembre 2019

Tanti eventi e cose da fare gratis e tanti luoghi da visitare sempre gratuitamente anche nelle vicinanze di Napoli nel weekend dal 20 al giorno 22 dicembre 2019. Su richiesta di molti lettori abbiamo anche inserito eventi cui si può partecipare spendendo pochi euro

Tante cosa da fare gratis anche vicino Napoli e in luoghi molto belli della Campania durante questo weekend che va dal 20 al 22 dicembre 2019. Dopo il successo di cosa fare gratis a Napoli nel weekend dedichiamo un nuovo post a cosa fare gratis vicino Napoli e in Campania.

Se poi volete un'informazione più completa su cosa fare a Napoli e nelle vicinanze, anche a pagamento, vi consigliamo la nostra guida ai 100 migliori eventi del fine settimana, oramai un "classico" del Weekend cittadino.

Natale 2019 a Vico Equense: il programma completo

Un ricco programma di eventi natalizi è stato organizzato a Vico Equense fino al 6 gennaio, con manifestazioni per grandi e bambini tra concerti, mostre, spettacoli, luminarie presepi viventi sia nel centro di Vico che nelle frazioni di Bonea, Moiano, Prezzato ed altre. Natale a Vico Equense

Winter Festival 2019: spettacoli gratuiti nelle Ville Vesuviane del Miglio d’Oro

Si terrà dal 13 al 30 dicembre 2019 il Winter festival, con sette appuntamenti gratuiti tra musica e teatro nelle splendide Ville Vesuviane del Miglio d’oro. Spettacoli e concerti di Giancarlo Giannini, Marco Zurzolo, Moni Ovadia, Danilo Rea, Sergio Cammariere e tanti altri con eventi sempre gratuiti Winter Festival 2019 al Miglio d’Oro

Sui Sentieri degli Dei: gli eventi natalizi ad Agerola

Si terrà in versione natalizia il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, Sui Sentieri degli Dei che si terrà dal 18 dicembre 2019 fino al 6 gennaio 2020 con tanti appuntamenti tra musica, cultura, gastronomia, folklore e animazione per bambini durante tutte le festività natalizie. Sui Sentieri degli Dei: gli eventi natalizi ad Agerola

Spettacolo gratuito a Sorrento di Enzo Gragnaniello: Sorrento Incontra

Sorrento Incontra è una bella rassegna tra musica e la danza con ben sei appuntamenti, tutti ad ingresso libero, presso il Teatro Tasso nel centro storico di Sorrento fino al 18 gennaio 2020.Prossimo: sabato 21 dicembre 2019 – Neapolis Mantra, un’opera multidisciplinare con l’etoile Emanuela Bianchini ed Enzo Gragnaniello. Sorrento Incontra 2019 spettacoli gratuiti

Le Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 20 al 22 dicembre

Questa settimana ci sono le eccellenze in Piazza nel centro storico di Pozzuoli e poi nel beneventano la grande festa del torrone e del croccantino a San Marco dei Cavoti. Vicino Napoli la grande festa del Vino a Gragnano e poi una festa natalizia e gastronomica a Bagnoli Irpino la città del Nero di Bagnoli. 4 Sagre e Feste in Campania

Mercatini di Natale di Eccellenze in Piazza a Pozzuoli

Nel centro storico si terrà Natale a Pozzuoli con un nuovo appuntamento da giovedì 19 a lunedì 23 dicembre 2019 con le magiche atmosfere e le buone tradizioni culinarie dei Campi Flegrei. Una bella festa nel centralissimo corso della Repubblica ad ingresso gratuito. Eccellenze in piazza a Pozzuoli

Presepiarte: a Cerreto Sannita una mostra gratuita di presepi in ceramica

Nella città della ceramica una originale e bella mostra–concorso sui presepi in ceramica, piccoli capolavori di questa magnifica arte. Fino al 6 gennaio 2020, presso il Chiostro del Comune di Cerreto Sannita, si terrà l’originale e bella mostra concorso gratuita Presepiarte, edizione 2019, che ci presenta dei presepi in ceramica provenienti anche da altre nazioni. Presepiarte: a Cerreto Sannita

Capri Wave, Winter Arts Festival: Natale a Capri

Natale straordinario a Capri con il Capri Wave – Winter Arts Festival, all’insegna della cultura e dell’arte con tanti appuntamenti da non perdere che si terrà dall’8 dicembre 2019 al 15 gennaio 2020. Ci saranno Vetrine d’artista, performance visive, eventi musicali e dj-set, workshop, incontri, proiezioni e dibattiti e tanto altro. Capri Wave, Winter Arts Festival

Luminarie di Natale 2019 nella Piazzetta di Capri

Arriva il Natale a Capri con le suggestive luminarie natalizie sul Campanile di Piazza Umberto I, il grande albero di Natale e le sfavillanti luci che illuminano la famosa Piazzetta. Una bella e suggestiva illuminazione natalizia per la famosa Piazzetta. Illuminazione natalizia a Capri

Festa del torrone e del croccantino 2019 a San Marco dei Cavoti

Grande festa con tanti ottimi croccantini nel borgo antico di San Marco dei Cavoti e con altri dolci speciali con oltre un chilometro di mercatini. Sei giornate di festa per la XIX edizione della Festa del Torrone e del Croccantino che si terrà anche nei prossimi weekend di dicembre cioè 14 e 15, 21 e 22 dicembre 2019. Festa del torrone e del croccantino 2019

Mercatini di Natale 2019 nel Castello del Borgo Fantasma di Apice Vecchia

(2 euro-bambini e 7 euro-adulti). Dal 23 Novembre al 22 Dicembre 2019 il suggestivo Borgo fantasma di Apice Vecchia, in provincia di Benevento, ospiterà Natale al Borgo un evento natalizio molto particolare. Nelle vicinanze dell’imponente Castello dell’Ettore, il castello medievale che domina il borgo fantasma di Apice Vecchia ci saranno i Mercatini di Natale che si svolgeranno in uno scenario unico e suggestivo senza tempo. Mercatini di Natale nel Borgo Fantasma di Apice Vecchia

Mercatini di Natale nel Borgo Medioevale di Castellabate (SA)

A Castellabate nel parco del Cilento si terranno i Mercatini di Natale nei giorni 6-7-8 dicembre e poi nel weekend successivo del 13-14-15 Dicembre 2019. Anche Il 20,21 e 22. Già accese tante luminarie natalizie in centro e nelle frazioni di Lago, San Marco e Ogliastro Marina e ora i suggestivi mercatini di Natale nel borgo antico Previste visite guidate al Borgo Medioevale e a altri luoghi. Mercatini di Natale a Castellabate

Natale 2019 a Bacoli: Mercatini di Natale e Luminarie sulla Casina Vanvitelliana

Grande festa per il Natale 2019 a Bacoli con tante sfavillanti luminarie natalizie nella bella Villa Comunale ed anche nella monumentale Casina Vanvitelliana del Fusaro fino al 7 gennaio 2020, che rimarrà aperta anche la sera. E poi i mercatini di Natale nel centro storico di Bacoli dal 29 novembre fino 24 dicembre 2019 Natale 2019 a Bacoli

Natale 2019 a Sorrento con Luminarie Spettacoli e Mercatini: programma

Anche quest’anno un folto programma di eventi natalizi a Sorrento con la grande festa di M’illumino d’Inverno tra mercatini di Natale, luminarie, street food, concerti, esposizioni e tanto altro. M’illumino d’Inverno a Sorrento

Mercatini di Natale nel Castello Medievale di Lettere

(ingresso 3 euro) Un grande mercatino natalizio con prodotti di artigianato artistico ospitato nelle tipiche casette in legno sarà al Castello di Lettere dal 9 Novembre fino a Giovedì 26 Dicembre 2019 con aperture ogni sabato e domenica. Bravi artigiani locali proporranno presepi e pastori e prodotti natalizi ma anche ricami a maglia, palline decorate, intarsi in legno, burattini in latta, ceramiche artistiche e tante altre. Natale al Castello

The Magical World of Christmas, il Mercatino di Natale nell’antico borgo di Paduli

(ingresso 5 € ) Una grande festa e un grande progetto The Magical World of Christmas 2019 e il suo Mercatino di Natale nell’antico borgo di Paduli Vecchio, in provincia di Benevento tutti i venerdì, sabato e domenica dal 29 Novembre al 22 Dicembre 2019. L’evento si terrà in luoghi suggestivi e diversi come il Palazzo Ducale del Duca Coscia, il Palazzo Longo, la Chiesa sconsacrata di San Nicola, la Villa Comunale e i vicoli dell’antico Borgo di Paduli. The Magical World of Christmas 2019

Le Luci d’Artista 2019 a Salerno

Inaugurate le luminarie natalizie 2019 a Salerno, le ormai famose Luci d’Artista, un’evento straordinario che richiama centinaia di migliaia di visitatori. Tante strade e piazze saranno illuminate a festa fino al 19 gennaio 2020. Luci d’Artista a Salerno

Christmas Wine Fest al Castello di Taurasi

Tre weekend di festa a Taurasi dal 6 al 22 Dicembre 2019 per il “Christmas Wine Fest” con tre settimane di eventi nel borgo cinquecentesco e nel castello di Taurasi, ma anche tra i suggestivi vigneti e le colline irpine. Christmas Wine Fest

Natale 2019: Ruota Panoramica sul lungomare di Salerno

A Natale c’è a Salerno la bella ruota panoramica nella centralissima Piazza della Concordia, a pochi passi dal mare: una grande attrazione con le luci d’artista 2019. La Ruota è di 60 metri di altezza ed ha ben 42 gondole, completamente chiuse e climatizzate. Ruota Panoramica

Mostra gratuita al Palazzo Reale di Quisisana sulle bellezze dell’antica Stabiae

Fino al 31 dicembre 2019 una mostra gratuita Dal buio alla luce che ci farà scoprire una parte degli 8.000 reperti ritrovati nelle ricche ville romane, sepolte dall’eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., nella zona dell’antica Stabia, l’Ager Stabianus. (leggere bene orari) Mostra gratuita sulle bellezze dell’antica Stabiae